https://crimea.ria.ru/20241129/administratsiya-simferopolya-otchitalas-o-rabote-za-10-let-1142256627.html

Администрация Симферополя отчиталась о работе за 10 лет

Администрация Симферополя отчиталась о работе за 10 лет - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Администрация Симферополя отчиталась о работе за 10 лет

Администрация столицы Крыма подвела итоги работы за 10 лет. Информация опубликована в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T18:50

2024-11-29T18:50

2024-11-29T18:50

новости

крым

новости крыма

симферополь

администрация симферополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1d/1142260741_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e51a7d88a9f7d51af9d331824510d991.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Администрация столицы Крыма подвела итоги работы за 10 лет. Информация опубликована в официальном Telegram-канале.Кроме того, за 10 лет отремонтировали более 220 километров дорог и благоустроили более 20 общественных пространств, свыше 200 дворовых территорий.За это время в городе появились 194 новых детских и 149 спортивных площадок. Высадили 12183 дерева, 43019 кустарников и 347 586 цветов. Восстановили освещение на 536 участках и установили более 8000 светоточек.Накануне председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в Крыму построят, благоустроят и отремонтируют в ближайшем будущем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад"Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, новости крыма, симферополь, администрация симферополя