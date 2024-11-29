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Администрация Симферополя отчиталась о работе за 10 лет - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Администрация Симферополя отчиталась о работе за 10 лет
Администрация Симферополя отчиталась о работе за 10 лет - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Администрация Симферополя отчиталась о работе за 10 лет
Администрация столицы Крыма подвела итоги работы за 10 лет. Информация опубликована в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T18:50
2024-11-29T18:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Администрация столицы Крыма подвела итоги работы за 10 лет. Информация опубликована в официальном Telegram-канале.Кроме того, за 10 лет отремонтировали более 220 километров дорог и благоустроили более 20 общественных пространств, свыше 200 дворовых территорий.За это время в городе появились 194 новых детских и 149 спортивных площадок. Высадили 12183 дерева, 43019 кустарников и 347 586 цветов. Восстановили освещение на 536 участках и установили более 8000 светоточек.Накануне председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в Крыму построят, благоустроят и отремонтируют в ближайшем будущем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад"Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году
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новости, крым, новости крыма, симферополь, администрация симферополя
Администрация Симферополя отчиталась о работе за 10 лет

Власти Симферополя посчитали достижения за 10 лет

18:50 29.11.2024
 
© Администрация СимферополяДорожные работы в Симферополе
Дорожные работы в Симферополе
© Администрация Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Администрация столицы Крыма подвела итоги работы за 10 лет. Информация опубликована в официальном Telegram-канале.
"Открыто 29 новых детских садов. Проведен капремонт в 81 образовательном учреждении. Обеспечено собственным жильем 1756 граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, за 10 лет отремонтировали более 220 километров дорог и благоустроили более 20 общественных пространств, свыше 200 дворовых территорий.
За это время в городе появились 194 новых детских и 149 спортивных площадок. Высадили 12183 дерева, 43019 кустарников и 347 586 цветов. Восстановили освещение на 536 участках и установили более 8000 светоточек.
"В настоящее время мерами социальной поддержки пользуются 107 896 жителей. Отдельно стоит отметить поддержку многодетных семей. Помощь оказывается 3 141 семье", - подчеркнули в администрации.
Накануне председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в Крыму построят, благоустроят и отремонтируют в ближайшем будущем.
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