Администрация Симферополя отчиталась о работе за 10 лет
Власти Симферополя посчитали достижения за 10 лет
© Администрация СимферополяДорожные работы в Симферополе
© Администрация Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Администрация столицы Крыма подвела итоги работы за 10 лет. Информация опубликована в официальном Telegram-канале.
"Открыто 29 новых детских садов. Проведен капремонт в 81 образовательном учреждении. Обеспечено собственным жильем 1756 граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, за 10 лет отремонтировали более 220 километров дорог и благоустроили более 20 общественных пространств, свыше 200 дворовых территорий.
За это время в городе появились 194 новых детских и 149 спортивных площадок. Высадили 12183 дерева, 43019 кустарников и 347 586 цветов. Восстановили освещение на 536 участках и установили более 8000 светоточек.
"В настоящее время мерами социальной поддержки пользуются 107 896 жителей. Отдельно стоит отметить поддержку многодетных семей. Помощь оказывается 3 141 семье", - подчеркнули в администрации.
Накануне председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в Крыму построят, благоустроят и отремонтируют в ближайшем будущем.
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