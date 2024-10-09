https://crimea.ria.ru/20241009/v-simferopole-otkryli-obnovlennyy-park--ekaterininskiy-sad-1140957129.html

В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад"

В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад" - РИА Новости Крым, 09.10.2024

В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад"

В Симферополе открыли обновленный парк культуры и отдыха "Екатерининский сад". Здесь прошли работы по благоустройству: специалисты обустроили поле для... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T15:37

2024-10-09T15:37

2024-10-09T15:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе открыли обновленный парк культуры и отдыха "Екатерининский сад". Здесь прошли работы по благоустройству: специалисты обустроили поле для спортивных игр, заасфальтировали подъездные пути, уложили плитку и установили новую ротонду. Кроме того, на территории оборудовали систему видеонаблюдения и уличное освещение. Все это – по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды". Парк культуры и отдыха "Екатерининский сад" был выбран для благоустройства в ходе Всероссийского онлайн-голосования в 2023 году.Как преобразился Екатерининский сад - смотрите в видео РИА Новости Крым.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На набережной Ялты торжественно открыли новый памятникВ Любимовке благоустроили сквер и мемориал погибшим односельчанамБахчисараю 521: как развивается город и чем гордится

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