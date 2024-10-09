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В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад" - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад"
В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад" - РИА Новости Крым, 09.10.2024
В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад"
В Симферополе открыли обновленный парк культуры и отдыха "Екатерининский сад". Здесь прошли работы по благоустройству: специалисты обустроили поле для... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе открыли обновленный парк культуры и отдыха "Екатерининский сад". Здесь прошли работы по благоустройству: специалисты обустроили поле для спортивных игр, заасфальтировали подъездные пути, уложили плитку и установили новую ротонду. Кроме того, на территории оборудовали систему видеонаблюдения и уличное освещение. Все это – по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды". Парк культуры и отдыха "Екатерининский сад" был выбран для благоустройства в ходе Всероссийского онлайн-голосования в 2023 году.Как преобразился Екатерининский сад - смотрите в видео РИА Новости Крым.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На набережной Ялты торжественно открыли новый памятникВ Любимовке благоустроили сквер и мемориал погибшим односельчанамБахчисараю 521: как развивается город и чем гордится
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крым, новости крыма, симферополь, михаил афанасьев, благоустройство, городская среда, видео
В Симферополе открыли обновленный парк "Екатерининский сад"

Парк "Екатерининский сад" в Симферополе открыли после благоустройства

15:37 09.10.2024 (обновлено: 15:41 09.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе открыли обновленный парк культуры и отдыха "Екатерининский сад". Здесь прошли работы по благоустройству: специалисты обустроили поле для спортивных игр, заасфальтировали подъездные пути, уложили плитку и установили новую ротонду.
Кроме того, на территории оборудовали систему видеонаблюдения и уличное освещение. Все это – по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды".
Парк культуры и отдыха "Екатерининский сад" был выбран для благоустройства в ходе Всероссийского онлайн-голосования в 2023 году.
Как преобразился Екатерининский сад - смотрите в видео РИА Новости Крым.
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