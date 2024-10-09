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Часть Симферополя на три часа осталась без света - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Часть Симферополя на три часа осталась без света
Часть Симферополя на три часа осталась без света - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Часть Симферополя на три часа осталась без света
В Симферополе из-за масштабной аварии на электросетях без света остались жители десятков улиц. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Крымэнерго. РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T17:24
2024-10-09T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за масштабной аварии на электросетях без света остались жители десятков улиц. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Крымэнерго.Кроме того, без света остались жители переулков Ладыгина, Клинический, Смежный, Юный, Ялтинский, а также сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) "Дружба" и Садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Дружба".Аварийная бригада работает на месте аварии, ориентировочное время восстановления электроснабжения – три часа.Седьмого октября из-за аварии был обесточен центр крымской столицы - аварийное отключение произошло на центральных улицах Симферополя.Ранее около из-за аварии было отключено электричество в Белогорске – без света остались около шести тысяч абонентов. Как уточнил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, авария связана с технологическим нарушением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь в среду частично обесточат – адресаЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций
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Часть Симферополя на три часа осталась без света

Столица Крыма частично обесточена после масштабной аварии на энергосетях

17:24 09.10.2024 (обновлено: 17:25 09.10.2024)
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
Ремонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за масштабной аварии на электросетях без света остались жители десятков улиц. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Крымэнерго.

"Частично обесточены улицы: 51-й Армии, Федотова, Смирнова, Терлецкого, Рубцова, Буденного, Грибоедова, Федько, Снайперов, Левобережная, Луговая, Солнечная, Бетховена, Киевская, Битакская, Коцюбинского, Фрунзе, Тургенева, Стахановцев, Крупской, Комсомольская, Чайковского", - говорится в сообщении.

Кроме того, без света остались жители переулков Ладыгина, Клинический, Смежный, Юный, Ялтинский, а также сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) "Дружба" и Садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Дружба".
Аварийная бригада работает на месте аварии, ориентировочное время восстановления электроснабжения – три часа.
Седьмого октября из-за аварии был обесточен центр крымской столицы - аварийное отключение произошло на центральных улицах Симферополя.
Ранее около из-за аварии было отключено электричество в Белогорске – без света остались около шести тысяч абонентов. Как уточнил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, авария связана с технологическим нарушением.
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СимферопольКрымНовости КрымаЭлектросетиОтключение электроэнергииЭлектроэнергияГУП РК "Крымэнерго"
 
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