https://crimea.ria.ru/20241009/chast-simferopolya-na-tri-chasa-ostalas-bez-sveta-1140962678.html

Часть Симферополя на три часа осталась без света

Часть Симферополя на три часа осталась без света - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Часть Симферополя на три часа осталась без света

В Симферополе из-за масштабной аварии на электросетях без света остались жители десятков улиц. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Крымэнерго. РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T17:24

2024-10-09T17:24

2024-10-09T17:25

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новости крыма

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гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за масштабной аварии на электросетях без света остались жители десятков улиц. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Крымэнерго.Кроме того, без света остались жители переулков Ладыгина, Клинический, Смежный, Юный, Ялтинский, а также сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) "Дружба" и Садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Дружба".Аварийная бригада работает на месте аварии, ориентировочное время восстановления электроснабжения – три часа.Седьмого октября из-за аварии был обесточен центр крымской столицы - аварийное отключение произошло на центральных улицах Симферополя.Ранее около из-за аварии было отключено электричество в Белогорске – без света остались около шести тысяч абонентов. Как уточнил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, авария связана с технологическим нарушением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь в среду частично обесточат – адресаЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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