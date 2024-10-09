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Севастополь в среду частично обесточат – адреса - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Севастополь в среду частично обесточат – адреса
Севастополь в среду частично обесточат – адреса - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Севастополь в среду частично обесточат – адреса
Часть Севастополя и прилегающие населенные пункты в среду останутся без света из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T07:36
2024-10-09T07:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Часть Севастополя и прилегающие населенные пункты в среду останутся без света из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным пресс-службы, с 9 до 17 часов полуторачасовые отключения пройдут по улицам Ильи Юткевича, Командира Малахова, Летчицы Литвиновой, 51-й Армии, Летчицы Себровой, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Евгении Захаровой, Подполковника Бондаря, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Льва Морозова, Монастырское шоссе, в переулках Берманский, Блиндажный, Кирьянова.В это же время света не будет на территориях садовых товариществ "Горный", "Техника", "Южный экспресс", "Чайка-89", "Таврия", "Декоративное", "Специалист", "Кипарис", "Гераклея-2", "Гранат", "Селена", "Троллейбусник -1", "Сапун-Гора",С 8 до 17 часов света не будет по улицам Короленко, Лобанова, Макаренко и в одноименном переулке, Николая Музыки, Нины Ониловой, Ватутина, Якова Ивана, Хабаровская, Челябинская, Коробкова и в одноименном проезде, а также в проездах Короленко, Бастионный, Лобанова, Челябинский, Якова Ивана, Богданова, Весенняя, Некрасова, Бирюзовая, Изумрудная,Адмирала Грейга, Маковая, Морпортовская, Полынная, Штурвальная, бльвар Античный, Морпортовская, Бирюзовая, Авиационная, Ольховая, Арцеулова, Штурвальная, частично садовое товарищество "Парус", "Волга", "Ромашка".С 11 до 18 часов вечера без электричества останутся абоненты в селах Терновка и Родное.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на югеВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций
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РИА Новости Крым
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севастополь, севастопольэнерго, новости, электросети, лэп, электричество, отключение электроэнергии
Севастополь в среду частично обесточат – адреса

Часть Севастополя в среду обесточат из-за ремонтов на сетях

07:36 09.10.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Часть Севастополя и прилегающие населенные пункты в среду останутся без света из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным пресс-службы, с 9 до 17 часов полуторачасовые отключения пройдут по улицам Ильи Юткевича, Командира Малахова, Летчицы Литвиновой, 51-й Армии, Летчицы Себровой, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Евгении Захаровой, Подполковника Бондаря, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Льва Морозова, Монастырское шоссе, в переулках Берманский, Блиндажный, Кирьянова.
В это же время света не будет на территориях садовых товариществ "Горный", "Техника", "Южный экспресс", "Чайка-89", "Таврия", "Декоративное", "Специалист", "Кипарис", "Гераклея-2", "Гранат", "Селена", "Троллейбусник -1", "Сапун-Гора",
С 8 до 17 часов света не будет по улицам Короленко, Лобанова, Макаренко и в одноименном переулке, Николая Музыки, Нины Ониловой, Ватутина, Якова Ивана, Хабаровская, Челябинская, Коробкова и в одноименном проезде, а также в проездах Короленко, Бастионный, Лобанова, Челябинский, Якова Ивана, Богданова, Весенняя, Некрасова, Бирюзовая, Изумрудная,Адмирала Грейга, Маковая, Морпортовская, Полынная, Штурвальная, бльвар Античный, Морпортовская, Бирюзовая, Авиационная, Ольховая, Арцеулова, Штурвальная, частично садовое товарищество "Парус", "Волга", "Ромашка".
С 11 до 18 часов вечера без электричества останутся абоненты в селах Терновка и Родное.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольСевастопольэнергоНовостиЭлектросетиЛЭПЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
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