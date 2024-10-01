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В Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на юге - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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В Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на юге
В Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на юге - РИА Новости Крым, 01.10.2024
В Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на юге
Министерство топлива и энергетики России будет проводить комплексную подготовку энергосетей к летнему сезону, чтобы не допустить повторения ситуации с... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T18:07
2024-10-01T18:07
владимир путин (политик)
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
энергосистема крыма
крымский энергомост
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Министерство топлива и энергетики России будет проводить комплексную подготовку энергосетей к летнему сезону, чтобы не допустить повторения ситуации с масштабными аварийными отключениями света на юге страны, как это произошло этим летом. Об этом заявил глава ведомства Сергей Цивилев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным во вторник.По словам Цивилева, причинами аварий на сетях в южных регионах летом стал большой приток туристов, а также высокие температуры, вследствие чего аварийные ситуации происходили гораздо чаще, чем обычно.Он отметил, что климатические изменения сейчас происходят стремительно, поэтому необходимо "работать на упреждение и повышать планку прогнозирования температурного режима".В июле этого года в энергосистеме юга России произошел сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему. С целью сохранения устойчивости энергосистемы были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.Из-за перегрузки на сетях по причине жары и незаконных техприсоединений временные отключения энерголиний также были введены в разных регионах Крыма. Так энергетики пытались снизить перегрузки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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владимир путин (политик), министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), энергосистема крыма, крымский энергомост, жкх, россия, новости
В Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на юге

Глава Минтопэнерго пообещал предотвратить летние аварии на энергосетях на юге России

18:07 01.10.2024
 
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ЛЭП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Министерство топлива и энергетики России будет проводить комплексную подготовку энергосетей к летнему сезону, чтобы не допустить повторения ситуации с масштабными аварийными отключениями света на юге страны, как это произошло этим летом. Об этом заявил глава ведомства Сергей Цивилев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным во вторник.
По словам Цивилева, причинами аварий на сетях в южных регионах летом стал большой приток туристов, а также высокие температуры, вследствие чего аварийные ситуации происходили гораздо чаще, чем обычно.
"Мы проанализировали эти все случаи и приняли решение, что на юге мы будем готовиться. Сейчас мы готовимся к зимнему сезону, а на юге мы будем готовиться к летнему сезону, чтобы таких ситуаций больше не повторялось", - сказал министр.
Он отметил, что климатические изменения сейчас происходят стремительно, поэтому необходимо "работать на упреждение и повышать планку прогнозирования температурного режима".
В июле этого года в энергосистеме юга России произошел сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему. С целью сохранения устойчивости энергосистемы были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.
Из-за перегрузки на сетях по причине жары и незаконных техприсоединений временные отключения энерголиний также были введены в разных регионах Крыма. Так энергетики пытались снизить перегрузки.
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Владимир Путин (политик)Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)Энергосистема КрымаКрымский энергомостЖКХРоссияНовости
 
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