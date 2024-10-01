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В Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на юге

В Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на юге - РИА Новости Крым, 01.10.2024

В Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на юге

Министерство топлива и энергетики России будет проводить комплексную подготовку энергосетей к летнему сезону, чтобы не допустить повторения ситуации с... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T18:07

2024-10-01T18:07

2024-10-01T18:07

владимир путин (политик)

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

энергосистема крыма

крымский энергомост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Министерство топлива и энергетики России будет проводить комплексную подготовку энергосетей к летнему сезону, чтобы не допустить повторения ситуации с масштабными аварийными отключениями света на юге страны, как это произошло этим летом. Об этом заявил глава ведомства Сергей Цивилев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным во вторник.По словам Цивилева, причинами аварий на сетях в южных регионах летом стал большой приток туристов, а также высокие температуры, вследствие чего аварийные ситуации происходили гораздо чаще, чем обычно.Он отметил, что климатические изменения сейчас происходят стремительно, поэтому необходимо "работать на упреждение и повышать планку прогнозирования температурного режима".В июле этого года в энергосистеме юга России произошел сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему. С целью сохранения устойчивости энергосистемы были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.Из-за перегрузки на сетях по причине жары и незаконных техприсоединений временные отключения энерголиний также были введены в разных регионах Крыма. Так энергетики пытались снизить перегрузки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), энергосистема крыма, крымский энергомост, жкх, россия, новости