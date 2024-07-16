https://crimea.ria.ru/20240716/sboy-na-energobloke-rostovskoy-aes-na-yuge-rf-vvodyat-grafiki-podachi-sveta-1138909119.html

Сбой на энергоблоке Ростовской АЭС: на юге РФ вводят графики подачи света

Сбой на энергоблоке Ростовской АЭС: на юге РФ вводят графики подачи света - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Сбой на энергоблоке Ростовской АЭС: на юге РФ вводят графики подачи света

На юге России вводят ограничения в подаче электроэнергии из-за сбоя оборудования на Ростовской атомной электростанции, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T17:02

2024-07-16T17:02

2024-07-16T17:03

ростов-на-дону

новости

электричество

электроэнергия

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138908881_103:0:1176:604_1920x0_80_0_0_d717f6c0bc10c32328ad816a6fec9770.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. На юге России вводят ограничения в подаче электроэнергии из-за сбоя оборудования на Ростовской атомной электростанции, сообщает во вторник пресс-служба Минэнерго России.В результате оперативных действий по оптимизации режима работы сети объем временных ограничений в энергосистеме удалось снизить на 500 МВт, дополнили в ведомстве.Уточняется, что Минэнерго проконтролирует работы на сетях до полного восстановления электроснабжения.Веерные отключения света из-за аномальной жары ввели ранее в Ростовской области. В разных частях Крыма во вторник также вводят временные отключения линий электропередачи из-за перегрузки сетей, предупредили ранее в пресс-службе компании "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

ростов-на-дону

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, новости, электричество, электроэнергия, отключение электроэнергии