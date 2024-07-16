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Сбой на энергоблоке Ростовской АЭС: на юге РФ вводят графики подачи света - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Сбой на энергоблоке Ростовской АЭС: на юге РФ вводят графики подачи света
Сбой на энергоблоке Ростовской АЭС: на юге РФ вводят графики подачи света - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Сбой на энергоблоке Ростовской АЭС: на юге РФ вводят графики подачи света
На юге России вводят ограничения в подаче электроэнергии из-за сбоя оборудования на Ростовской атомной электростанции, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. На юге России вводят ограничения в подаче электроэнергии из-за сбоя оборудования на Ростовской атомной электростанции, сообщает во вторник пресс-служба Минэнерго России.В результате оперативных действий по оптимизации режима работы сети объем временных ограничений в энергосистеме удалось снизить на 500 МВт, дополнили в ведомстве.Уточняется, что Минэнерго проконтролирует работы на сетях до полного восстановления электроснабжения.Веерные отключения света из-за аномальной жары ввели ранее в Ростовской области. В разных частях Крыма во вторник также вводят временные отключения линий электропередачи из-за перегрузки сетей, предупредили ранее в пресс-службе компании "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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ростов-на-дону, новости, электричество, электроэнергия, отключение электроэнергии
Сбой на энергоблоке Ростовской АЭС: на юге РФ вводят графики подачи света

Ограничения в подаче света из-за сбоя оборудования на Ростовской АЭС вводят на юге России

17:02 16.07.2024 (обновлено: 17:03 16.07.2024)
 
© Минэнерго РФНарушение энергоснабжения
Нарушение энергоснабжения
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. На юге России вводят ограничения в подаче электроэнергии из-за сбоя оборудования на Ростовской атомной электростанции, сообщает во вторник пресс-служба Минэнерго России.

"В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", – сказано в сообщении.

В результате оперативных действий по оптимизации режима работы сети объем временных ограничений в энергосистеме удалось снизить на 500 МВт, дополнили в ведомстве.
Уточняется, что Минэнерго проконтролирует работы на сетях до полного восстановления электроснабжения.
Веерные отключения света из-за аномальной жары ввели ранее в Ростовской области. В разных частях Крыма во вторник также вводят временные отключения линий электропередачи из-за перегрузки сетей, предупредили ранее в пресс-службе компании "Крымэнерго".
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Ростов-на-ДонуНовостиЭлектричествоЭлектроэнергияОтключение электроэнергии
 
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