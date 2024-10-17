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В Крыму на день закрывают въезд в село в Нижнегорском районе – причина

В Крыму на день закрывают въезд в село в Нижнегорском районе – причина - РИА Новости Крым, 17.10.2024

В Крыму на день закрывают въезд в село в Нижнегорском районе – причина

В Нижнегорском районе Крыма в пятницу ограничат движение транспорта в связи с проведением учений. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец со... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T21:29

2024-10-17T21:29

2024-10-17T21:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в пятницу ограничат движение транспорта в связи с проведением учений. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец со ссылкой на отдел МВД по району.На время проведения мероприятия сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение на въезде и выезде из села, уточнил глава района.Сотрудники полиции просят жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.Учения военных и силовиков в Крыму проходят регулярно. Власти и МЧС предупреждают об этом заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы. С 17 сентября в Крыму проходили масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отработали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отработали совместные мероприятия по противодействию противнику.В рамках учений блокировались административные районы полуострова, как с материковой части, так и со стороны моря. На Южном берегу и на востоке полуострова устанавливали блокпосты, транспортные средства проходили досмотр.В учениях приняли участие более 500 военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВ Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантовПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму

нижнегорский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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