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В Крыму на день закрывают въезд в село в Нижнегорском районе – причина - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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В Крыму на день закрывают въезд в село в Нижнегорском районе – причина
В Крыму на день закрывают въезд в село в Нижнегорском районе – причина - РИА Новости Крым, 17.10.2024
В Крыму на день закрывают въезд в село в Нижнегорском районе – причина
В Нижнегорском районе Крыма в пятницу ограничат движение транспорта в связи с проведением учений. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец со... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T21:29
2024-10-17T21:29
новости крыма
нижнегорский район
крым
антон кравец
мвд по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
ограничение движения
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в пятницу ограничат движение транспорта в связи с проведением учений. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец со ссылкой на отдел МВД по району.На время проведения мероприятия сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение на въезде и выезде из села, уточнил глава района.Сотрудники полиции просят жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.Учения военных и силовиков в Крыму проходят регулярно. Власти и МЧС предупреждают об этом заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы. С 17 сентября в Крыму проходили масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отработали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отработали совместные мероприятия по противодействию противнику.В рамках учений блокировались административные районы полуострова, как с материковой части, так и со стороны моря. На Южном берегу и на востоке полуострова устанавливали блокпосты, транспортные средства проходили досмотр.В учениях приняли участие более 500 военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВ Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантовПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
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новости крыма, нижнегорский район, крым, антон кравец, мвд по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, ограничение движения, учения
В Крыму на день закрывают въезд в село в Нижнегорском районе – причина

Въезд и выезд в село Митрофановка Нижнегорского района Крыма закрывают из-за учений

21:29 17.10.2024
 
© Пресс-служба правительства СевастополяПроезд запрещен
Проезд запрещен
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в пятницу ограничат движение транспорта в связи с проведением учений. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец со ссылкой на отдел МВД по району.

"18 октября с 10:00 до 18:00 на территории села Митрофановка по улице 50 лет Октября будут проводиться учения", – сказано в сообщении.

На время проведения мероприятия сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение на въезде и выезде из села, уточнил глава района.
Сотрудники полиции просят жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.
Учения военных и силовиков в Крыму проходят регулярно. Власти и МЧС предупреждают об этом заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы.
С 17 сентября в Крыму проходили масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отработали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отработали совместные мероприятия по противодействию противнику.
В рамках учений блокировались административные районы полуострова, как с материковой части, так и со стороны моря. На Южном берегу и на востоке полуострова устанавливали блокпосты, транспортные средства проходили досмотр.
В учениях приняли участие более 500 военнослужащих.
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