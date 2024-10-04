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В Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантов
В Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантов - РИА Новости Крым, 04.10.2024
В Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантов
В Севастополе проводится комплексная тренировка по противодействию диверсионных действий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T17:11
2024-10-04T17:11
2024-10-04T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводится комплексная тренировка по противодействию диверсионных действий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По данным губернатора, в учениях задействованы все силы правоохранительного блока Севастополя – "Отряд Севастополь", "БАРС-Севастополь", объединенные силы казачества, добровольцы и участники территориальной обороны города.Первый этап тренировки прошел успешно."Сегодня в течение дня будут отработаны все другие действия по слаженной работе", - добавил Развожаев.Накануне губернатор предупредил о начале масштабных учений в Севастополе. Он отметил, что тренировки начнутся с 8:00 в районе Ялтинского кольца. Блокпосты установят у поселка городского типа Фруктовое, в селе Андреевка, у Орловского моста и в селе Тыловое.Также, по его словам, в районе береговой линии на Северной стороне города будут проводиться тренировки военных, в том числе с задействованием авиации.Ранее в Крыму по инициативе главы республики Сергея Аксенова проходили масштабные учения территориальной обороны "Барс-Крым" по отражению попыток проникновения ДРГ. В рамках учений на дорогах установили блокпосты, транспортные средства проходили досмотр. Кроме того, для отработки необходимых навыков отрабатывалось полное блокирование административных районов. В мероприятиях принимали участие порядка 500 участников теробороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходитБлокпосты и тероборона по всему ЮБК – в чем причина
https://crimea.ria.ru/20240926/diversanty-obrecheny-v-krymu-otrabatyvayut-perekhvat-grupp-protivnika-1140651145.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, учения, видео
В Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантов
В Севастополе силовики и тероборона выставили блок-посты для перехвата диверсантов
17:11 04.10.2024 (обновлено: 17:12 04.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводится комплексная тренировка по противодействию диверсионных действий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Проводится отработка действий по мгновенном взятии под контроль территории Севастополя, основных дорожных развязок и слаженности действий всех подразделений. Все сегодня по сигналу, который был отдан руководителем тренировки, случилось штатно, все прибыли в назначенные точки, все посты выставлены, тренировка продолжается", - сообщил он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, в учениях задействованы все силы правоохранительного блока Севастополя – "Отряд Севастополь", "БАРС-Севастополь", объединенные силы казачества, добровольцы и участники территориальной обороны города.
Первый этап тренировки прошел успешно.
"Сегодня в течение дня будут отработаны все другие действия по слаженной работе", - добавил Развожаев.
Накануне губернатор предупредил
о начале масштабных учений в Севастополе. Он отметил, что тренировки начнутся с 8:00 в районе Ялтинского кольца. Блокпосты установят у поселка городского типа Фруктовое, в селе Андреевка, у Орловского моста и в селе Тыловое.
Также, по его словам, в районе береговой линии на Северной стороне города будут проводиться тренировки военных, в том числе с задействованием авиации.
Ранее в Крыму по инициативе главы республики Сергея Аксенова проходили масштабные учения территориальной обороны "Барс-Крым"
по отражению попыток проникновения ДРГ. В рамках учений на дорогах установили блокпосты, транспортные средства проходили досмотр. Кроме того, для отработки необходимых навыков отрабатывалось полное блокирование административных районов. В мероприятиях принимали участие порядка 500 участников теробороны.
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