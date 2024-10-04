https://crimea.ria.ru/20241004/v-sevastopole-vystavili-blok-posty-dlya-perekhvata-diversantov-1140853481.html

В Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантов

В Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантов - РИА Новости Крым, 04.10.2024

В Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантов

В Севастополе проводится комплексная тренировка по противодействию диверсионных действий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T17:11

2024-10-04T17:11

2024-10-04T17:12

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводится комплексная тренировка по противодействию диверсионных действий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По данным губернатора, в учениях задействованы все силы правоохранительного блока Севастополя – "Отряд Севастополь", "БАРС-Севастополь", объединенные силы казачества, добровольцы и участники территориальной обороны города.Первый этап тренировки прошел успешно."Сегодня в течение дня будут отработаны все другие действия по слаженной работе", - добавил Развожаев.Накануне губернатор предупредил о начале масштабных учений в Севастополе. Он отметил, что тренировки начнутся с 8:00 в районе Ялтинского кольца. Блокпосты установят у поселка городского типа Фруктовое, в селе Андреевка, у Орловского моста и в селе Тыловое.Также, по его словам, в районе береговой линии на Северной стороне города будут проводиться тренировки военных, в том числе с задействованием авиации.Ранее в Крыму по инициативе главы республики Сергея Аксенова проходили масштабные учения территориальной обороны "Барс-Крым" по отражению попыток проникновения ДРГ. В рамках учений на дорогах установили блокпосты, транспортные средства проходили досмотр. Кроме того, для отработки необходимых навыков отрабатывалось полное блокирование административных районов. В мероприятиях принимали участие порядка 500 участников теробороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходитБлокпосты и тероборона по всему ЮБК – в чем причина

https://crimea.ria.ru/20240926/diversanty-obrecheny-v-krymu-otrabatyvayut-perekhvat-grupp-protivnika-1140651145.html

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, учения, видео