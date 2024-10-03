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Авиация и блокпосты появятся на въезде в Севастополь 4 октября – причина
Авиация и блокпосты появятся на въезде в Севастополь 4 октября – причина - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Авиация и блокпосты появятся на въезде в Севастополь 4 октября – причина
В пятницу, 4 октября, в Севастополе подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь" и правоохранители начнут плановые учения по отражению... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T20:50
2024-10-03T20:50
2024-10-03T21:27
севастополь
михаил развожаев
учения
безопасность республики крым и севастополя
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В пятницу, 4 октября, в Севастополе подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь" и правоохранители начнут плановые учения по отражению проникновения условных диверсантов в регион. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что тренировки начнутся с 8:00 в районе Ялтинского кольца. Блокпосты установят у поселка городского типа Фруктовое, в селе Андреевка, у Орловского моста и в селе Тыловое."Цель этой масштабной тренировки - отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника. Если увидите людей со стрелковым оружием, блокпосты на дорогах и специальную технику, не переживайте!" - призвал Развожаев.Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности под контролем силовых структур, подчеркнул глава Севастополя и призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.С 17 сентября в Крыму прошли масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Военные отработали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отработали совместные мероприятия по противодействию противнику.В рамках учений прошло блокирование административных районов полуострова, как с материковой части, так и со стороны моря. На Южном берегу и на востоке полуострова устанавливали блокпосты, транспортные средства проходили досмотр.В учениях приняли участие более 500 военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВ Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходитБлокпосты и тероборона по всему ЮБК – в чем причина
https://crimea.ria.ru/20240919/kak-v-krymu-prokhodyat-masshtabnye-ucheniya-po-borbe-s-diversantami-1140461334.html
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севастополь, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя, антитеррор
Авиация и блокпосты появятся на въезде в Севастополь 4 октября – причина
В Севастополе 4 октября задействуют авиацию в масштабных учениях по отражению атак ДРГ
20:50 03.10.2024 (обновлено: 21:27 03.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В пятницу, 4 октября, в Севастополе подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь" и правоохранители начнут плановые учения по отражению проникновения условных диверсантов в регион. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что тренировки начнутся с 8:00 в районе Ялтинского кольца. Блокпосты установят у поселка городского типа Фруктовое, в селе Андреевка, у Орловского моста и в селе Тыловое.
"Цель этой масштабной тренировки - отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника. Если увидите людей со стрелковым оружием, блокпосты на дорогах и специальную технику, не переживайте!" - призвал Развожаев.
"Ориентировочно с 11 до 12 в районе береговой линии на Северной стороне пройдут тренировки военных в том числе с задействованием самолетов и вертолетов", - уточнил губернатор.
Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности под контролем силовых структур, подчеркнул глава Севастополя и призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
С 17 сентября в Крыму прошли масштабные учения
подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Военные отработали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отработали совместные мероприятия по противодействию противнику.
В рамках учений прошло блокирование административных районов полуострова, как с материковой части, так и со стороны моря. На Южном берегу и на востоке полуострова устанавливали блокпосты, транспортные средства проходили досмотр.
В учениях приняли участие более 500 военнослужащих.
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