https://crimea.ria.ru/20241003/aviatsiya-i-blokposty-poyavyatsya-na-vezde-v-sevastopol-4-oktyabrya--prichina-1140836806.html

Авиация и блокпосты появятся на въезде в Севастополь 4 октября – причина

Авиация и блокпосты появятся на въезде в Севастополь 4 октября – причина - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Авиация и блокпосты появятся на въезде в Севастополь 4 октября – причина

В пятницу, 4 октября, в Севастополе подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь" и правоохранители начнут плановые учения по отражению... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T20:50

2024-10-03T20:50

2024-10-03T21:27

севастополь

михаил развожаев

учения

безопасность республики крым и севастополя

антитеррор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140015391_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_152d9fe07dd6d269111c1f1efb723637.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В пятницу, 4 октября, в Севастополе подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь" и правоохранители начнут плановые учения по отражению проникновения условных диверсантов в регион. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что тренировки начнутся с 8:00 в районе Ялтинского кольца. Блокпосты установят у поселка городского типа Фруктовое, в селе Андреевка, у Орловского моста и в селе Тыловое."Цель этой масштабной тренировки - отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника. Если увидите людей со стрелковым оружием, блокпосты на дорогах и специальную технику, не переживайте!" - призвал Развожаев.Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности под контролем силовых структур, подчеркнул глава Севастополя и призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.С 17 сентября в Крыму прошли масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Военные отработали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отработали совместные мероприятия по противодействию противнику.В рамках учений прошло блокирование административных районов полуострова, как с материковой части, так и со стороны моря. На Южном берегу и на востоке полуострова устанавливали блокпосты, транспортные средства проходили досмотр.В учениях приняли участие более 500 военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВ Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходитБлокпосты и тероборона по всему ЮБК – в чем причина

https://crimea.ria.ru/20240919/kak-v-krymu-prokhodyat-masshtabnye-ucheniya-po-borbe-s-diversantami-1140461334.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя, антитеррор