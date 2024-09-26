https://crimea.ria.ru/20240926/diversanty-obrecheny-v-krymu-otrabatyvayut-perekhvat-grupp-protivnika-1140651145.html
Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника
Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника
Ориентировка приходит на черный универсал LADA. В машине предполагаемые диверсанты. Пост контроля останавливает автомобиль и просит водителя и пассажира... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T17:35
2024-09-26T17:35
2024-09-26T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Ориентировка приходит на черный универсал LADA. В машине предполагаемые диверсанты. Пост контроля останавливает автомобиль и просит водителя и пассажира предъявить документы, выйти из машины и открыть багажное отделение. В какой-то момент водитель резко выхватывает из багажника автомат. Кто-то кричит: "Оружие!", начинается стрельба и потасовка. Бойцам добровольческой бригады "Барс-Крым" удается обезвредить диверсанта. Какое-то время он лежит на пыльной обочине. Потом встает, отряхивает пыльную куртку, с горечью смотрит на продырявленные штаны, и говорит: "Вы бы полегче, несколько ребер помяли".Вот уже вторую неделю в Крыму по инициативе главы региона Сергея Аксенова проходят масштабные учения территориальной обороны подразделений "Барс-Крым". Совместно с военными подразделениями Минобороны, Росгвардии и МВД бойцы крымской теробороны отрабатывают совместные мероприятия по противодесантной обороне. Согласно легенде, враг пытается десантироваться в прибрежных районах и проникнуть вглубь полуострова.Оборудованы блокпосты. Вдоль всего крымского побережья, до самого Севастополя, находятся опорные пункты, и их очень много. В горном Крыму и предгорье оборона многоярусная, объяснят он."Погода хорошая, поэтому мы допускаем присутствие даже в это время на пляжах групп отдыхающих, они нам не мешают. Мы соблюдаем все меры безопасности при проведении учений, а также создаем все условия, чтобы граждане продолжали свой отдых", – уверяет "Белорус".– Смогут ли диверсанты прорваться к нам морем?– Никому еще не удалось. И вряд ли удастся. У противника шансов нет. Мы выиграем этот бой. У меня есть боевой приказ главы Республики Крым. Мы пленных не берем. Диверсанты обречены.Патроны у бойцов в опорном пункте боевые. В ходе учений военизированные формирования заступают на боевое дежурство, блокируют административные районы, досматривают транспорт.– Случись что, мы готовы отражать нападки диверсантов?– Случись что, мы всегда готовы.Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции вооруженные люди в форме останавливают проезжающие мимо автомобили. Просят предъявить документы, открыть багажное отделение, капот.Кто-то из водителей спокойно относится к досмотровым мероприятиям, кто-то явно нервничает или робеет, но выполнять указания никто не отказывается."Считаю, что эти учения очень нужны сегодня. Так порядок будет, и спокойнее. И нужно с пониманием к этому относиться", – признается РИА Новости Крым водитель одной из оставленных машин.На одном из постов контроля, на подъездах к которому как раз и были выявлены и обезврежены диверсанты, дежурят бойцы добровольческой бригады "Барс-Крым" с позывными "Гагарин" и "Мороз". В повседневной жизни один имеет дело с газовыми трубами, второй – с бассейнами. Оба в обороне с 2014 года. Смеются: нам мобилизация не нужна, мы сами решили встать на защиту своей земли и родных.Бойцы "БАРСа" – это те самые ополченцы Крыма, вставшие на его защиту еще десять лет назад, в 2014 году. По сигналу тревоги эти обычные мужчины в любой момент готовы снова выдвинуться на защиту родной земли.В теробороне Крыма состоят люди от 18 до 70 лет. И все они готовы встать за защиту полуострова, уверил начштаба.Масштабные учения по борьбе с диверсантами стартовали еще 18 сентября, тогда глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан оказывать содействие в проведении учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Желтый уровень террористической опасности в Крыму с 5 февраля 2023 года был продлен на неопределенное время.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь усиливает защиту населения от атакОперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском мореНа Крымском мосту усилили меры безопасности – Аксенов
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140652169_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6685362c607345d46aaf9ea5185290b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
крым, "барс - крым", безопасность республики крым и севастополя, учения, новости крыма, сергей аксенов, министерство обороны рф, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), госавтоинспекция крыма
Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника
В Крыму силовики и тероборона отрабатывают перехват групп диверсантов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Ориентировка приходит на черный универсал LADA. В машине предполагаемые диверсанты. Пост контроля останавливает автомобиль и просит водителя и пассажира предъявить документы, выйти из машины и открыть багажное отделение. В какой-то момент водитель резко выхватывает из багажника автомат. Кто-то кричит: "Оружие!", начинается стрельба и потасовка. Бойцам добровольческой бригады "Барс-Крым" удается обезвредить диверсанта. Какое-то время он лежит на пыльной обочине. Потом встает, отряхивает пыльную куртку, с горечью смотрит на продырявленные штаны, и говорит: "Вы бы полегче, несколько ребер помяли".
Вот уже вторую неделю в Крыму по инициативе главы региона Сергея Аксенова проходят масштабные учения территориальной обороны подразделений "Барс-Крым". Совместно с военными подразделениями Минобороны, Росгвардии и МВД бойцы крымской теробороны отрабатывают совместные мероприятия по противодесантной обороне. Согласно легенде, враг пытается десантироваться в прибрежных районах и проникнуть вглубь полуострова.
"Согласно сегодняшнему сценарию учений, личный состав подразделений выходит в район прибрежной зоны и выполняет задачи, связанные, во-первых, с противодесантной обороной участка побережья, и вторая часть задачи – это работа специального подразделения по борьбе с диверсионно-разведывательными группами", – рассказывает журналистам начальник штаба отдельной бригады народного ополчения РК "Барс-Крым" с позывным "Белорус".
Оборудованы блокпосты. Вдоль всего крымского побережья, до самого Севастополя, находятся опорные пункты, и их очень много. В горном Крыму и предгорье оборона многоярусная, объяснят он.
"Погода хорошая, поэтому мы допускаем присутствие даже в это время на пляжах групп отдыхающих, они нам не мешают. Мы соблюдаем все меры безопасности при проведении учений, а также создаем все условия, чтобы граждане продолжали свой отдых", – уверяет "Белорус".
– Смогут ли диверсанты прорваться к нам морем?
– Никому еще не удалось. И вряд ли удастся. У противника шансов нет. Мы выиграем этот бой. У меня есть боевой приказ главы Республики Крым. Мы пленных не берем. Диверсанты обречены.
Патроны у бойцов в опорном пункте боевые. В ходе учений военизированные формирования заступают на боевое дежурство, блокируют административные районы, досматривают транспорт.
"Отрабатываем систему на блокпостах, перехват групп. Все задачи, которые будут поставлены руководством Крыма, будем выполнять. И мы никаких прорывов диверсантов не допустим", – заверил корреспондента РИА Новости Крым командир третьего взвода четвертого батальона крымского ополчения Юрий Яровой, позывной "Ярый".
– Случись что, мы готовы отражать нападки диверсантов?
– Случись что, мы всегда готовы.
Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции вооруженные люди в форме останавливают проезжающие мимо автомобили. Просят предъявить документы, открыть багажное отделение, капот.
"Мы смотрим, как выглядит автомобиль, на его техническое состояние. Смотрим, как ведет себя водитель. Вообще, нюансов, на которые нужно обращать внимание, много. Не обо всех можно говорить", – делится с РИА Новости Крым военнослужащий с позывным "Грек".
Кто-то из водителей спокойно относится к досмотровым мероприятиям, кто-то явно нервничает или робеет, но выполнять указания никто не отказывается.
"Считаю, что эти учения очень нужны сегодня. Так порядок будет, и спокойнее. И нужно с пониманием к этому относиться", –
признается РИА Новости Крым
водитель одной из оставленных машин.
На одном из постов контроля, на подъездах к которому как раз и были выявлены и обезврежены диверсанты, дежурят бойцы добровольческой бригады "Барс-Крым" с позывными "Гагарин" и "Мороз". В повседневной жизни один имеет дело с газовыми трубами, второй – с бассейнами. Оба в обороне с 2014 года. Смеются: нам мобилизация не нужна, мы сами решили встать на защиту своей земли и родных.
"Мы должны работать вместе, взаимодействовать, отработать связи страховки. Для этого и нужны учения. Вообще, мы регулярно выезжаем на стадионы, тренируемся в выходные, нас привлекают к мероприятиям, когда есть реальная опасность, в том числе, и на побережье", – рассказывает "Гагарин".
Бойцы "БАРСа" – это те самые ополченцы Крыма, вставшие на его защиту еще десять лет назад, в 2014 году. По сигналу тревоги эти обычные мужчины в любой момент готовы снова выдвинуться на защиту родной земли.
"Наши ребята стоят на берегу. Мы не допустим, чтобы диверсионные группы зашли в Крым. У нас разные подразделения. Есть и такой батальон, который стоял, выполнял свои задачи, и бойцы которого сбили два беспилотника противника из своего стрелкового оружия", – говорит начальник штаба четвертого батальона теробороны "Барс-Крым" Владимир Мерцалов.
В теробороне Крыма состоят люди от 18 до 70 лет. И все они готовы встать за защиту полуострова, уверил начштаба.
Масштабные учения по борьбе с диверсантами стартовали
еще 18 сентября, тогда глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан оказывать содействие в проведении учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Желтый уровень террористической опасности
в Крыму с 5 февраля 2023 года был продлен на неопределенное время.
Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
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