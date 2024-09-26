https://crimea.ria.ru/20240926/diversanty-obrecheny-v-krymu-otrabatyvayut-perekhvat-grupp-protivnika-1140651145.html

Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника

Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника

Ориентировка приходит на черный универсал LADA. В машине предполагаемые диверсанты. Пост контроля останавливает автомобиль и просит водителя и пассажира... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T17:35

2024-09-26T17:35

2024-09-26T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Ориентировка приходит на черный универсал LADA. В машине предполагаемые диверсанты. Пост контроля останавливает автомобиль и просит водителя и пассажира предъявить документы, выйти из машины и открыть багажное отделение. В какой-то момент водитель резко выхватывает из багажника автомат. Кто-то кричит: "Оружие!", начинается стрельба и потасовка. Бойцам добровольческой бригады "Барс-Крым" удается обезвредить диверсанта. Какое-то время он лежит на пыльной обочине. Потом встает, отряхивает пыльную куртку, с горечью смотрит на продырявленные штаны, и говорит: "Вы бы полегче, несколько ребер помяли".Вот уже вторую неделю в Крыму по инициативе главы региона Сергея Аксенова проходят масштабные учения территориальной обороны подразделений "Барс-Крым". Совместно с военными подразделениями Минобороны, Росгвардии и МВД бойцы крымской теробороны отрабатывают совместные мероприятия по противодесантной обороне. Согласно легенде, враг пытается десантироваться в прибрежных районах и проникнуть вглубь полуострова.Оборудованы блокпосты. Вдоль всего крымского побережья, до самого Севастополя, находятся опорные пункты, и их очень много. В горном Крыму и предгорье оборона многоярусная, объяснят он."Погода хорошая, поэтому мы допускаем присутствие даже в это время на пляжах групп отдыхающих, они нам не мешают. Мы соблюдаем все меры безопасности при проведении учений, а также создаем все условия, чтобы граждане продолжали свой отдых", – уверяет "Белорус".– Смогут ли диверсанты прорваться к нам морем?– Никому еще не удалось. И вряд ли удастся. У противника шансов нет. Мы выиграем этот бой. У меня есть боевой приказ главы Республики Крым. Мы пленных не берем. Диверсанты обречены.Патроны у бойцов в опорном пункте боевые. В ходе учений военизированные формирования заступают на боевое дежурство, блокируют административные районы, досматривают транспорт.– Случись что, мы готовы отражать нападки диверсантов?– Случись что, мы всегда готовы.Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции вооруженные люди в форме останавливают проезжающие мимо автомобили. Просят предъявить документы, открыть багажное отделение, капот.Кто-то из водителей спокойно относится к досмотровым мероприятиям, кто-то явно нервничает или робеет, но выполнять указания никто не отказывается."Считаю, что эти учения очень нужны сегодня. Так порядок будет, и спокойнее. И нужно с пониманием к этому относиться", – признается РИА Новости Крым водитель одной из оставленных машин.На одном из постов контроля, на подъездах к которому как раз и были выявлены и обезврежены диверсанты, дежурят бойцы добровольческой бригады "Барс-Крым" с позывными "Гагарин" и "Мороз". В повседневной жизни один имеет дело с газовыми трубами, второй – с бассейнами. Оба в обороне с 2014 года. Смеются: нам мобилизация не нужна, мы сами решили встать на защиту своей земли и родных.Бойцы "БАРСа" – это те самые ополченцы Крыма, вставшие на его защиту еще десять лет назад, в 2014 году. По сигналу тревоги эти обычные мужчины в любой момент готовы снова выдвинуться на защиту родной земли.В теробороне Крыма состоят люди от 18 до 70 лет. И все они готовы встать за защиту полуострова, уверил начштаба.Масштабные учения по борьбе с диверсантами стартовали еще 18 сентября, тогда глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан оказывать содействие в проведении учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Желтый уровень террористической опасности в Крыму с 5 февраля 2023 года был продлен на неопределенное время.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь усиливает защиту населения от атакОперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском мореНа Крымском мосту усилили меры безопасности – Аксенов

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2024

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, "барс - крым", безопасность республики крым и севастополя, учения, новости крыма, сергей аксенов, министерство обороны рф, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), госавтоинспекция крыма