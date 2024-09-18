https://crimea.ria.ru/20240918/dosmotr-i-blokirovanie-rayonov-v-krymu-uchatsya-otrazhat-popytki-atak-drg-1140428144.html

Досмотр и блокирование районов: в Крыму учатся отражать попытки атак ДРГ

Досмотр и блокирование районов: в Крыму учатся отражать попытки атак ДРГ - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Досмотр и блокирование районов: в Крыму учатся отражать попытки атак ДРГ

В Крыму проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T10:48

2024-09-18T10:48

2024-09-18T11:46

сергей аксенов

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

крым

антитеррор

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов призвал крымчан оказывать содействие в проведении учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. "Ситуация находится под полным контролем и управлением!" - подчеркнул глава региона.Желтый уровень террористической опасности в Крыму с 5 февраля 2023 года был продлен на неопределенное время. Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь усиливает защиту населения от атакОперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском мореНа Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, крым, антитеррор, общество