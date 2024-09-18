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Досмотр и блокирование районов: в Крыму учатся отражать попытки атак ДРГ
Досмотр и блокирование районов: в Крыму учатся отражать попытки атак ДРГ - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Досмотр и блокирование районов: в Крыму учатся отражать попытки атак ДРГ
В Крыму проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T10:48
2024-09-18T10:48
2024-09-18T11:46
сергей аксенов
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
крым
антитеррор
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов призвал крымчан оказывать содействие в проведении учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. "Ситуация находится под полным контролем и управлением!" - подчеркнул глава региона.Желтый уровень террористической опасности в Крыму с 5 февраля 2023 года был продлен на неопределенное время. Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь усиливает защиту населения от атакОперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском мореНа Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
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сергей аксенов, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, крым, антитеррор, общество
Досмотр и блокирование районов: в Крыму учатся отражать попытки атак ДРГ
В Крыму проходят учения обороны с блокированием районов и досмотром граждан – Аксенов
10:48 18.09.2024 (обновлено: 11:46 18.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Способ реализации включает полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями", - написал глава региона в Telegram.
Аксенов призвал крымчан оказывать содействие в проведении учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
"Ситуация находится под полным контролем и управлением!" - подчеркнул глава региона.
Желтый уровень террористической опасности
в Крыму с 5 февраля 2023 года был продлен на неопределенное время.
Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
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