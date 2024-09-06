https://crimea.ria.ru/20240906/opershtab-v-krymu-budet-upravlyat-operatsiyami-kontrterrora-v-azovskom-more-1140182905.html

Оперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском море

Оперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском море - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Оперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском море

Президент России Владимир Путин подписал указ о возложении на оперативный штаб в Симферополе функций по управлению контртеррористическими операциями в Азовском... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T16:33

2024-09-06T16:33

2024-09-06T16:36

владимир путин (политик)

азовское море

терроризм

безопасность республики крым и севастополя

национальный антитеррористический комитет (нак).

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о возложении на оперативный штаб в Симферополе функций по управлению контртеррористическими операциями в Азовском море. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.Исключение в данном случае составляют воды портов и лиманов, а также акватории Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря.В декабре 2015 года президент России издал указ о создании в ряде морских районов России оперативных штабов для организации планирования сил по борьбе с терроризмом. В частности, такие структуры образованы в городах Каспийск, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Симферополь и Южно-Сахалинск.Оперативные штабы должны заниматься организацией планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом.Руководителями оперативных штабов в морских районах, если председателем Национального антитеррористического комитета не принято иное решение, по должности являются руководители пограничных органов ФСБ.

https://crimea.ria.ru/20240829/na-krymskom-mostu-usilili-mery-bezopasnosti---aksenov-1139967240.html

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владимир путин (политик), азовское море, терроризм, безопасность республики крым и севастополя, национальный антитеррористический комитет (нак)., пограничная служба фсб, новости, крым, новости крыма