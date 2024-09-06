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Оперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском море
Оперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском море - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Оперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском море
Президент России Владимир Путин подписал указ о возложении на оперативный штаб в Симферополе функций по управлению контртеррористическими операциями в Азовском... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T16:33
2024-09-06T16:33
2024-09-06T16:36
владимир путин (политик)
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о возложении на оперативный штаб в Симферополе функций по управлению контртеррористическими операциями в Азовском море. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.Исключение в данном случае составляют воды портов и лиманов, а также акватории Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря.В декабре 2015 года президент России издал указ о создании в ряде морских районов России оперативных штабов для организации планирования сил по борьбе с терроризмом. В частности, такие структуры образованы в городах Каспийск, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Симферополь и Южно-Сахалинск.Оперативные штабы должны заниматься организацией планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом.Руководителями оперативных штабов в морских районах, если председателем Национального антитеррористического комитета не принято иное решение, по должности являются руководители пограничных органов ФСБ.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), азовское море, терроризм, безопасность республики крым и севастополя, национальный антитеррористический комитет (нак)., пограничная служба фсб, новости, крым, новости крыма
Оперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском море
Путин возложил на оперштаб в Крыму управление операциями по контртеррору в Азовском море
16:33 06.09.2024 (обновлено: 16:36 06.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о возложении на оперативный штаб в Симферополе функций по управлению контртеррористическими операциями в Азовском море. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
"Дополнительно возложить на оперативный штаб в морском районе (бассейне) в городе Симферополе организацию планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, управление контртеррористическими операциями в акватории Азовского моря", – говорится в документе.
Исключение в данном случае составляют воды портов и лиманов, а также акватории Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря.
В декабре 2015 года президент России издал указ о создании в ряде морских районов России оперативных штабов для организации планирования сил по борьбе с терроризмом. В частности, такие структуры образованы в городах Каспийск, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Симферополь и Южно-Сахалинск.
Оперативные штабы должны заниматься организацией планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом.
Руководителями оперативных штабов в морских районах, если председателем Национального антитеррористического комитета не принято иное решение, по должности являются руководители пограничных органов ФСБ.