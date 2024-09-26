https://crimea.ria.ru/20240926/blokposty-i-teroborona-po-vsemu-yubk--v-chem-prichina-1140647647.html

Блокпосты и тероборона по всему ЮБК – в чем причина

Блокпосты и тероборона по всему ЮБК – в чем причина - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Блокпосты и тероборона по всему ЮБК – в чем причина

На Южном берегу Крыма также проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", силовики отрабатывают навыки противодиверсионной... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T15:18

2024-09-26T15:18

2024-09-26T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма также проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", силовики отрабатывают навыки противодиверсионной работы."Отрабатываем проникновение диверсионной группы", - говорят бойцы.На Южном берегу, как и на востоке полуострова, выставлены блокпосты подразделений теробороны и силового блока. Там дежурят бойцы при полной амуниции, вокруг – военная техника и транспорт. Прямо на дорогах проводится досмотр автомобилей.Стоп-машина, короткий диалог и осмотр. Бойцы действуют четко, слаженно и вежливо. Глава республики Сергей Аксенов в четверг проконтролировал ход учений и поблагодарил всех участников, а также крымчан, которые с понимаем относятся к ситуации и при необходимости оказывают содействие в проведении учений.Как сообщалось, с 17 сентября на полуострове проходят масштабные учения теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД. В рамках учений на дорогах установлены блокпосты, транспортные средства проходят досмотр. Кроме того, для отработки необходимых навыков возможно полное блокирование административных районов, предупредили власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантамиВ Ялте громко – жителей призвали сохранять спокойствиеВ Севастополе поднимут авиацию и поставят блокпосты на дорогах – причина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, новости крыма, учения, "барс - крым", сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя