Блокпосты и тероборона по всему ЮБК – в чем причина
Блокпосты с досмотром авто установили по всему ЮБК – в чем причина
15:18 26.09.2024 (обновлено: 15:22 26.09.2024)
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" на Южном берегу Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма также проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", силовики отрабатывают навыки противодиверсионной работы.
"Отрабатываем проникновение диверсионной группы", - говорят бойцы.
На Южном берегу, как и на востоке полуострова, выставлены блокпосты подразделений теробороны и силового блока. Там дежурят бойцы при полной амуниции, вокруг – военная техника и транспорт. Прямо на дорогах проводится досмотр автомобилей.
"Это совместные учения по противодействию проникновения диверсионных групп, в которых принимают участие более 500 участников "Барс-Крым", - рассказал заместитель командира бригады народного ополчения "Барс-Крым" с позывным Самвэл. – Мы обращаем внимание на реакцию водителей и пассажиров. Вежливо просим, чтобы они предоставили к осмотру багажник. Очень важно, чтобы наши бойцы и население были готовы к таким действиям и правильно относились к таким мероприятиям".
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" на Южном берегу Крыма
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" на Южном берегу Крыма
Стоп-машина, короткий диалог и осмотр. Бойцы действуют четко, слаженно и вежливо.
"У меня, например, никаких вопросов нет. Пусть работают, молодцы, ребята", - поделился впечатлением один из водителей.
Глава республики Сергей Аксенов в четверг проконтролировал ход учений и поблагодарил всех участников, а также крымчан, которые с понимаем относятся к ситуации и при необходимости оказывают содействие в проведении учений.
"Высокая скорость реакции на нештатную ситуацию – одно из главных требований. Считаю, что любое действие можно купировать и блокировать, если суметь оперативно принять правильное решение", - подчеркнул Аксенов.
Как сообщалось, с 17 сентября на полуострове проходят масштабные учения теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД. В рамках учений на дорогах установлены блокпосты, транспортные средства проходят досмотр. Кроме того, для отработки необходимых навыков возможно полное блокирование административных районов, предупредили власти.
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