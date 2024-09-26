Блокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитеррору
Как в Крыму проходят масштабные учения территориальной обороны "Барс-Крым"
09:41 26.09.2024 (обновлено: 09:47 26.09.2024)
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму по инициативе главы республики Сергея Аксенова проходят масштабные учения территориальной обороны "Барс-Крым" по отражению попыток проникновения ДРГ, передает корреспондент РИА Новости Крым.
По легенде, диверсионная группа прорывается в прибрежные районы вглубь территории региона. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отрабатывают совместные мероприятия по противодействию противнику.
В рамках учений на дорогах установлены блокпосты, транспортные средства проходят досмотр. Кроме того, для отработки необходимых навыков возможно полное блокирование административных районов, предупредили власти.
"Смотрим, как выглядит автомобиль, на его техническое состояние, может, он грязный, через поля добрался. Смотрим, как ведет себя водитель. Вообще, нюансов, на которые нужно обращать внимание, много. Не обо всех можно говорить", - рассказал РИА Новости Крым военнослужащий с позывным Грек.
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
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Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
2 из 5
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
3 из 5
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
4 из 5
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
5 из 5
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
© РИА Новости Крым
1 из 5
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
© РИА Новости Крым
2 из 5
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
© РИА Новости Крым
3 из 5
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
© РИА Новости Крым
4 из 5
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
© РИА Новости Крым
5 из 5
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
© РИА Новости Крым
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал проведение на полуострове масштабных учений подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Он призвал крымчан сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации, отнестись к ситуации с пониманием и оказывать содействие в проведении учений.
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