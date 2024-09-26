https://crimea.ria.ru/20240926/blokpost-na-doroge-i-dosmotr-kak-v-krymu-prokhodyat-ucheniya-po-antiterroru-1140635061.html

Блокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитеррору

Блокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитеррору - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Блокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитеррору

В Крыму по инициативе главы республики Сергея Аксенова проходят масштабные учения территориальной обороны "Барс-Крым" по отражению попыток проникновения ДРГ,... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T09:41

2024-09-26T09:41

2024-09-26T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму по инициативе главы республики Сергея Аксенова проходят масштабные учения территориальной обороны "Барс-Крым" по отражению попыток проникновения ДРГ, передает корреспондент РИА Новости Крым.По легенде, диверсионная группа прорывается в прибрежные районы вглубь территории региона. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отрабатывают совместные мероприятия по противодействию противнику.В рамках учений на дорогах установлены блокпосты, транспортные средства проходят досмотр. Кроме того, для отработки необходимых навыков возможно полное блокирование административных районов, предупредили власти.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал проведение на полуострове масштабных учений подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Он призвал крымчан сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации, отнестись к ситуации с пониманием и оказывать содействие в проведении учений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантамиУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытия

https://crimea.ria.ru/20240924/v-sevastopole-podnimut-aviatsiyu-i-postavyat-blokposty-na-dorogakh--prichina-1140585325.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, министерство обороны рф, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мвд по республике крым