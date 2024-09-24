https://crimea.ria.ru/20240924/v-sevastopole-podnimut-aviatsiyu-i-postavyat-blokposty-na-dorogakh--prichina-1140585325.html

В Севастополе поднимут авиацию и поставят блокпосты на дорогах – причина

В Севастополе поднимут авиацию и поставят блокпосты на дорогах – причина - РИА Новости Крым, 24.09.2024

В Севастополе поднимут авиацию и поставят блокпосты на дорогах – причина

В Севастополе в среду проведут плановые учения по отработке противодействия проникновению диверсионных групп противника. Об этом сообщает губернатор Севастополя РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T17:46

2024-09-24T17:46

2024-09-24T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду проведут плановые учения по отработке противодействия проникновению диверсионных групп противника. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По информации губернатора, ориентировочно с 12 до 14 часов тренировки военных в том числе с участием самолетов и вертолетов пройдут в районе береговой линии на Северной стороне.Михаил Развожаев попросил сохраняйть спокойствие и доверяйть только официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантамиУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияРоссия и Китай приступили к совместным учениям в Тихом океане

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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