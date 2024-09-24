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В Севастополе поднимут авиацию и поставят блокпосты на дорогах – причина - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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В Севастополе поднимут авиацию и поставят блокпосты на дорогах – причина
В Севастополе поднимут авиацию и поставят блокпосты на дорогах – причина - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В Севастополе поднимут авиацию и поставят блокпосты на дорогах – причина
В Севастополе в среду проведут плановые учения по отработке противодействия проникновению диверсионных групп противника. Об этом сообщает губернатор Севастополя РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T17:46
2024-09-24T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду проведут плановые учения по отработке противодействия проникновению диверсионных групп противника. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По информации губернатора, ориентировочно с 12 до 14 часов тренировки военных в том числе с участием самолетов и вертолетов пройдут в районе береговой линии на Северной стороне.Михаил Развожаев попросил сохраняйть спокойствие и доверяйть только официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантамиУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияРоссия и Китай приступили к совместным учениям в Тихом океане
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новости крыма, срочные новости крыма, крым, севастополь, михаил развожаев, учения, антитеррор
В Севастополе поднимут авиацию и поставят блокпосты на дорогах – причина

В Севастополе поднимут авиацию поставят блокпосты из-за масштабных учений военных – власти

17:46 24.09.2024 (обновлено: 17:58 24.09.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ на блокпосту
Военнослужащие РФ на блокпосту - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду проведут плановые учения по отработке противодействия проникновению диверсионных групп противника. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"25 сентября группировка войск обороны Крымского полуострова совместно с подразделениями территориальной обороны, СГУП "Отряд Севастополь", а также правоохранительными структурами Севастополя в районе Ялтинского кольца, пгт. Фруктовое, с. Андреевка, Орловского моста и с. Тылового проведет плановые учения", – говорится в сообщении.
По информации губернатора, ориентировочно с 12 до 14 часов тренировки военных в том числе с участием самолетов и вертолетов пройдут в районе береговой линии на Северной стороне.
"Если увидите людей со стрелковым оружием, блокпосты на дорогах и специальную технику, не переживайте. Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться нашими силовыми структурами", – предупредил губернатор.
Михаил Развожаев попросил сохраняйть спокойствие и доверяйть только официальным источникам информации.
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Новости КрымаСрочные новости КрымаКрымСевастопольМихаил РазвожаевУченияАнтитеррор
 
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