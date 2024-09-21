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Россия и Китай приступили к совместным учениям в Тихом океане - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Россия и Китай приступили к совместным учениям в Тихом океане
Россия и Китай приступили к совместным учениям в Тихом океане - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Россия и Китай приступили к совместным учениям в Тихом океане
На Тихоокеанском флоте стартовали российско-китайские военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". Об этом сообщает пресс-служба флота. РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T12:06
2024-09-21T12:07
учения
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китай
тихий океан
армия и флот
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. На Тихоокеанском флоте стартовали российско-китайские военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". Об этом сообщает пресс-служба флота.Учение открылось торжественным построением экипажей. Военным в течение первой недели тренировок предстоит отражать нападения условного противника с воздуха и воды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде в Японском море. С этой целью экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы, боевые упражнения с применением противовоздушного и противолодочного вооружения, рассказали в Минобороны.С российской стороны в учениях задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч" Тихоокеанского флота. ВМФ Народно-освободительной армии Китая представлены сминцами "Синин" и "Уси", фрегатом "Линь И" и кораблем комплексного снабжения "Тайху".В Приморском крае накануне начались совместные учения военнослужащих России и Лаоса "Ларос-2024", в рамках которых будут отработаны и освоены современные методы и способы ведения боевых действий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил уровень отношений России и КНРКорабли России и Китая вступили в морской бой против подлодок врагаКак в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантами
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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учения, россия, китай, тихий океан, армия и флот, тихоокеанский флот, владивосток, новости, безопасность
Россия и Китай приступили к совместным учениям в Тихом океане

В Тихом океане начались совместные учения России и Китая "Бэйбу/Взаимодействие — 2024"

12:06 21.09.2024 (обновлено: 12:07 21.09.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПроводы российско-китайского отряда кораблей на учение "Бэйбу/Взаимодействие - 2024"
Проводы российско-китайского отряда кораблей на учение Бэйбу/Взаимодействие - 2024 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. На Тихоокеанском флоте стартовали российско-китайские военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". Об этом сообщает пресс-служба флота.
"Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и военно-морских сил Китая вышел в море из Владивостока для проведения совместного российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024", - цитирует сообщение РИА Новости.
Учение открылось торжественным построением экипажей. Военным в течение первой недели тренировок предстоит отражать нападения условного противника с воздуха и воды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде в Японском море. С этой целью экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы, боевые упражнения с применением противовоздушного и противолодочного вооружения, рассказали в Минобороны.
С российской стороны в учениях задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч" Тихоокеанского флота. ВМФ Народно-освободительной армии Китая представлены сминцами "Синин" и "Уси", фрегатом "Линь И" и кораблем комплексного снабжения "Тайху".
В Приморском крае накануне начались совместные учения военнослужащих России и Лаоса "Ларос-2024", в рамках которых будут отработаны и освоены современные методы и способы ведения боевых действий.
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