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Россия и Китай приступили к совместным учениям в Тихом океане

Россия и Китай приступили к совместным учениям в Тихом океане - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Россия и Китай приступили к совместным учениям в Тихом океане

На Тихоокеанском флоте стартовали российско-китайские военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". Об этом сообщает пресс-служба флота. РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T12:06

2024-09-21T12:06

2024-09-21T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. На Тихоокеанском флоте стартовали российско-китайские военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". Об этом сообщает пресс-служба флота.Учение открылось торжественным построением экипажей. Военным в течение первой недели тренировок предстоит отражать нападения условного противника с воздуха и воды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде в Японском море. С этой целью экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы, боевые упражнения с применением противовоздушного и противолодочного вооружения, рассказали в Минобороны.С российской стороны в учениях задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч" Тихоокеанского флота. ВМФ Народно-освободительной армии Китая представлены сминцами "Синин" и "Уси", фрегатом "Линь И" и кораблем комплексного снабжения "Тайху".В Приморском крае накануне начались совместные учения военнослужащих России и Лаоса "Ларос-2024", в рамках которых будут отработаны и освоены современные методы и способы ведения боевых действий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил уровень отношений России и КНРКорабли России и Китая вступили в морской бой против подлодок врагаКак в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, россия, китай, тихий океан, армия и флот, тихоокеанский флот, владивосток, новости, безопасность