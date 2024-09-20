В Приморье проходят совместные учения военных России и Лаоса "Ларос-2024"
Военные России и Лаоса на учениях "Ларос-2024" тренируются уничтожать террористов
07:02 20.09.2024 (обновлено: 07:22 20.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Приморском крае начались совместные учения военнослужащих России и Лаоса "Ларос-2024", в рамках которых будут отработаны и освоены современные методы и способы ведения боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, пишет РИА Новости.
Российские инструкторы с боевым опытом обучают военнослужащих Народной армии Лаоса в соответствии со своими специальностями. Для иностранных бойцов на полигоне развернуто более 20 учебных мест.
"В ближайшее время состоится первый этап практических действий совместной группировки войск, в ходе которого военнослужащие Восточного военного округа и Народной армии Лаоса отработают несколько эпизодов: ведение переговоров с "террористами", вывод гражданского населения из населенного пункта, зачистку населенного пункта, работу подразделения снайперов. В рамках второго этапа практических действий (с боевой стрельбой) совместная группировка войск отработает уничтожение незаконного вооруженного формирования", - добавили в пресс-службе округа.
Совместные российско-лаосское военные учения "Ларос-2024" стартовали 18 сентября в Приморском крае и продлятся по 26 сентября.
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