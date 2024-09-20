https://crimea.ria.ru/20240920/startovali-sovmestnye-ucheniya-voennykh-rossii-i-laosa-laros-2024-1140485535.html

В Приморье проходят совместные учения военных России и Лаоса "Ларос-2024"

В Приморье проходят совместные учения военных России и Лаоса "Ларос-2024" - РИА Новости Крым, 20.09.2024

В Приморье проходят совместные учения военных России и Лаоса "Ларос-2024"

В Приморском крае начались совместные учения военнослужащих России и Лаоса "Ларос-2024", в рамках которых будут отработаны и освоены современные методы и... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T07:02

2024-09-20T07:02

2024-09-20T07:22

россия

учения

армия и флот

безопасность

новости

приморье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/12/1139681799_0:167:3206:1970_1920x0_80_0_0_6365c006b228f6a980a920a16dfa3770.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Приморском крае начались совместные учения военнослужащих России и Лаоса "Ларос-2024", в рамках которых будут отработаны и освоены современные методы и способы ведения боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, пишет РИА Новости.Российские инструкторы с боевым опытом обучают военнослужащих Народной армии Лаоса в соответствии со своими специальностями. Для иностранных бойцов на полигоне развернуто более 20 учебных мест. Совместные российско-лаосское военные учения "Ларос-2024" стартовали 18 сентября в Приморском крае и продлятся по 26 сентября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантами400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"Корабли России и Китая вступили в морской бой против подлодок врага

россия

приморье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, учения, армия и флот, безопасность, новости, приморье