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В Приморье проходят совместные учения военных России и Лаоса "Ларос-2024" - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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В Приморье проходят совместные учения военных России и Лаоса "Ларос-2024"
В Приморье проходят совместные учения военных России и Лаоса "Ларос-2024" - РИА Новости Крым, 20.09.2024
В Приморье проходят совместные учения военных России и Лаоса "Ларос-2024"
В Приморском крае начались совместные учения военнослужащих России и Лаоса "Ларос-2024", в рамках которых будут отработаны и освоены современные методы и... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T07:02
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россия
учения
армия и флот
безопасность
новости
приморье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Приморском крае начались совместные учения военнослужащих России и Лаоса "Ларос-2024", в рамках которых будут отработаны и освоены современные методы и способы ведения боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, пишет РИА Новости.Российские инструкторы с боевым опытом обучают военнослужащих Народной армии Лаоса в соответствии со своими специальностями. Для иностранных бойцов на полигоне развернуто более 20 учебных мест. Совместные российско-лаосское военные учения "Ларос-2024" стартовали 18 сентября в Приморском крае и продлятся по 26 сентября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантами400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"Корабли России и Китая вступили в морской бой против подлодок врага
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РИА Новости Крым
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россия, учения, армия и флот, безопасность, новости, приморье
В Приморье проходят совместные учения военных России и Лаоса "Ларос-2024"

Военные России и Лаоса на учениях "Ларос-2024" тренируются уничтожать террористов

07:02 20.09.2024 (обновлено: 07:22 20.09.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Приморском крае начались совместные учения военнослужащих России и Лаоса "Ларос-2024", в рамках которых будут отработаны и освоены современные методы и способы ведения боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, пишет РИА Новости.
Российские инструкторы с боевым опытом обучают военнослужащих Народной армии Лаоса в соответствии со своими специальностями. Для иностранных бойцов на полигоне развернуто более 20 учебных мест.
"В ближайшее время состоится первый этап практических действий совместной группировки войск, в ходе которого военнослужащие Восточного военного округа и Народной армии Лаоса отработают несколько эпизодов: ведение переговоров с "террористами", вывод гражданского населения из населенного пункта, зачистку населенного пункта, работу подразделения снайперов. В рамках второго этапа практических действий (с боевой стрельбой) совместная группировка войск отработает уничтожение незаконного вооруженного формирования", - добавили в пресс-службе округа.
Совместные российско-лаосское военные учения "Ларос-2024" стартовали 18 сентября в Приморском крае и продлятся по 26 сентября.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РоссияУченияАрмия и флотБезопасностьНовостиПриморье
 
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