https://crimea.ria.ru/20240917/400-boevykh-korabley-i-120-samoletov-uchastvovali-v-ucheniyakh-okean-2024-1140422981.html

400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"

400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024" - РИА Новости Крым, 17.09.2024

400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"

Завершены боевые учения "Океан-2024" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. О количестве... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T22:28

2024-09-17T22:28

2024-09-17T22:31

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Завершены боевые учения "Океан-2024" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. О количестве задействованной техники Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале.В военном ведомстве напомнили, что "Океан" – кодовое название военно-морских учений. Они проводились Главным командованием Военно-Морского Флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах и являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-Морского Флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.10 сентября Минобороны РФ сообщило, что военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024". Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров. В учениях задействованы корабли Черноморского флота, в частности корвет "Меркурий".Президент России Владимир Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за 30 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли России и Китая вступили в морской бой против подлодок врагаГотовность России отбить удар: эксперт назвал цели учения "Океан-2024"Армию Китая привлекли к российским учениям "Океан-2024"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения