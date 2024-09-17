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400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024" - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"
400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024" - РИА Новости Крым, 17.09.2024
400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"
Завершены боевые учения "Океан-2024" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. О количестве... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T22:28
2024-09-17T22:31
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Завершены боевые учения "Океан-2024" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. О количестве задействованной техники Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале.В военном ведомстве напомнили, что "Океан" – кодовое название военно-морских учений. Они проводились Главным командованием Военно-Морского Флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах и являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-Морского Флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.10 сентября Минобороны РФ сообщило, что военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024". Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров. В учениях задействованы корабли Черноморского флота, в частности корвет "Меркурий".Президент России Владимир Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за 30 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли России и Китая вступили в морской бой против подлодок врагаГотовность России отбить удар: эксперт назвал цели учения "Океан-2024"Армию Китая привлекли к российским учениям "Океан-2024"
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РИА Новости Крым
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учения
400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"

В учениях "Океан-2024" были задействованы 400 боевых кораблей и 7000 единиц вооружения

22:28 17.09.2024 (обновлено: 22:31 17.09.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения в рамках СКШУ "Океан-2024"
Учения в рамках СКШУ Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Завершены боевые учения "Океан-2024" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. О количестве задействованной техники Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале.

"Было задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве напомнили, что "Океан" – кодовое название военно-морских учений. Они проводились Главным командованием Военно-Морского Флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах и являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-Морского Флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
10 сентября Минобороны РФ сообщило, что военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024". Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров. В учениях задействованы корабли Черноморского флота, в частности корвет "Меркурий".
Президент России Владимир Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за 30 лет.
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Учения
 
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22:28400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"
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