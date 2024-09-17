https://crimea.ria.ru/20240917/400-boevykh-korabley-i-120-samoletov-uchastvovali-v-ucheniyakh-okean-2024-1140422981.html
400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"
400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024" - РИА Новости Крым, 17.09.2024
400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"
Завершены боевые учения "Океан-2024" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. О количестве... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T22:28
2024-09-17T22:28
2024-09-17T22:31
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/11/1140423106_0:31:3292:1882_1920x0_80_0_0_43761e42dd8bbd64eaee5dd2a19e3caa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Завершены боевые учения "Океан-2024" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. О количестве задействованной техники Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале.В военном ведомстве напомнили, что "Океан" – кодовое название военно-морских учений. Они проводились Главным командованием Военно-Морского Флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах и являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-Морского Флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.10 сентября Минобороны РФ сообщило, что военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024". Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров. В учениях задействованы корабли Черноморского флота, в частности корвет "Меркурий".Президент России Владимир Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за 30 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли России и Китая вступили в морской бой против подлодок врагаГотовность России отбить удар: эксперт назвал цели учения "Океан-2024"Армию Китая привлекли к российским учениям "Океан-2024"
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/11/1140423106_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_025cb217c73bcbceaa1421564a6b9eea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
учения
400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"
В учениях "Океан-2024" были задействованы 400 боевых кораблей и 7000 единиц вооружения
22:28 17.09.2024 (обновлено: 22:31 17.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Завершены боевые учения "Океан-2024" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. О количестве задействованной техники Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале.
"Было задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава", – говорится в сообщении.
В военном ведомстве напомнили, что "Океан" – кодовое название военно-морских учений. Они проводились Главным командованием Военно-Морского Флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах и являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-Морского Флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
10 сентября Минобороны РФ сообщило, что военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024"
. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров. В учениях задействованы
корабли Черноморского флота, в частности корвет "Меркурий".
Президент России Владимир Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за 30 лет.
Читайте также на РИА Новости Крым: