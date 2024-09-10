Рейтинг@Mail.ru
Флот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024" - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240910/flot-rossii-s-soyuznikami-pristupili-k-strategicheskim-ucheniyam-okean-2024-1140248603.html
Флот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024"
Флот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024" - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Флот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024"
Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T10:27
2024-09-10T10:27
вмф
армия и флот
военно-морской флот рф
учения
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139250127_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_9c2fe883a29ced45a4b0b9a3d92d71a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров, сообщили во вторник в Минобороны.Учения пройдут в два этапа в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Военные отработают высадку десанта на побережье и поражение стратегически важных объектов и сил "противника". К участию привлекут оперативные группы МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и ФСО, также приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств-партнеров Российской Федерации. Общее руководство возложено на главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева."Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии будут стрелятьЗатопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются рискиДроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139250127_98:0:1235:853_1920x0_80_0_0_bf0a239bf396399e741261706f2fb8d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вмф, армия и флот, военно-морской флот рф, учения, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, безопасность
Флот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024"

ВМФ России с союзниками начали стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024"

10:27 10.09.2024
 
© Министерство обороны РФМасштабное учение ВМФ России
Масштабное учение ВМФ России
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров, сообщили во вторник в Минобороны.
"В маневрах будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч личного состава", - сообщает российское оборонное ведомство.
Учения пройдут в два этапа в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Военные отработают высадку десанта на побережье и поражение стратегически важных объектов и сил "противника".
К участию привлекут оперативные группы МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и ФСО, также приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств-партнеров Российской Федерации. Общее руководство возложено на главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии будут стрелять
Затопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются риски
Дроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность
 
ВМФАрмия и флотВоенно-морской флот РФУченияВооруженные силы РоссииНовостиМинистерство обороны РФБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:05Армия России освободила три населенных пункта в Донбассе
10:41Дело о теракте возбуждено после массированной атаки на регионы России
10:27Флот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024"
10:00В Феодосии будут стрелять
09:50В 2025 году в Крыму откроют 70 новых ФАПов и амбулаторий
09:42Поврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в Раменском
09:18"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений
09:05Два человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбургской области
08:42Московские аэропорты сняли ограничения после атаки дронов
08:33Страна самозванцев: зачем на Украине продолжают перестановки во власти
08:19Гений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина Караманова
08:03Массированный ночной налет беспилотников на регионы России: что известно
07:47Во вторник ряд районов Севастополя останутся без света
07:32Московские аэропорты приостановили работу из-за атаки дронов
07:03В Джанкойском районе Крыма построят новый детский сад за 280 миллионов
06:51Женщина погибла и три человека ранены при атаке дронов на Подмосковье
06:37В Симферополе сутки не будет воды
05:54Девятилетний ребенок погиб при атаке дронов на Подмосковье
00:01Кратковременные грозовые дожди и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 10 сентября
Лента новостейМолния