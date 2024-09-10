https://crimea.ria.ru/20240910/flot-rossii-s-soyuznikami-pristupili-k-strategicheskim-ucheniyam-okean-2024-1140248603.html
Флот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024"
Флот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024" - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Флот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024"
Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T10:27
2024-09-10T10:27
2024-09-10T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров, сообщили во вторник в Минобороны.Учения пройдут в два этапа в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Военные отработают высадку десанта на побережье и поражение стратегически важных объектов и сил "противника". К участию привлекут оперативные группы МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и ФСО, также приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств-партнеров Российской Федерации. Общее руководство возложено на главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева."Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии будут стрелятьЗатопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются рискиДроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность
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вмф, армия и флот, военно-морской флот рф, учения, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, безопасность
Флот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024"
ВМФ России с союзниками начали стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров, сообщили во вторник в Минобороны.
"В маневрах будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч личного состава", - сообщает российское оборонное ведомство.
Учения пройдут в два этапа в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Военные отработают высадку десанта на побережье и поражение стратегически важных объектов и сил "противника".
К участию привлекут оперативные группы МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и ФСО, также приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств-партнеров Российской Федерации. Общее руководство возложено на главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
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