https://crimea.ria.ru/20240910/flot-rossii-s-soyuznikami-pristupili-k-strategicheskim-ucheniyam-okean-2024-1140248603.html

Флот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024"

Флот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024" - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Флот России с союзниками приступили к стратегическим учениям "Океан-2024"

Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T10:27

2024-09-10T10:27

2024-09-10T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров, сообщили во вторник в Минобороны.Учения пройдут в два этапа в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Военные отработают высадку десанта на побережье и поражение стратегически важных объектов и сил "противника". К участию привлекут оперативные группы МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и ФСО, также приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств-партнеров Российской Федерации. Общее руководство возложено на главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева."Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии будут стрелятьЗатопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются рискиДроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вмф, армия и флот, военно-морской флот рф, учения, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, безопасность