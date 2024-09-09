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Затопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются риски
Затопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются риски - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Затопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются риски
Затопленный ВСУ в порту Мариуполя корабль управления "Донбасс", доставшийся Украине в результате раздела Черноморского флота и возвращения Крыма в Россию,... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T20:32
2024-09-09T20:32
2024-09-09T21:30
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СИМФЕРОПОЛЬ 9 сен – РИА Новости Крым. Затопленный ВСУ в порту Мариуполя корабль управления "Донбасс", доставшийся Украине в результате раздела Черноморского флота и возвращения Крыма в Россию, перебазированный из Севастополя, может нести риски для экологии порта города и всего Донецкого Приазовья. Такое мнение высказала советник главы ДНР по Приазовью Марина Борисюк. Комментируя тему РИА Новости Крым, она отметила, что это судно здесь не одно, и для подъема всех нужны крупные средства из-за особенности акватории."Донецким Приазовьем" неофициально называют территорию, ограниченную береговой полосой моря протяженностью 124 километра и уходящую вглубь суши на 100 километров. Здесь намерены активно развивать туризм в рамках стратегии развития до 2040 года, и Мариуполь – местный перспективный рекреационный центр, объясняет Борисюк. Потому проблема влияния затопленных в его порту судов на экологическую безопасность рассматривается как важная и актуальная, говорит советник главы ДНР.По словам Борисюк, помимо "Донбасса", затопленного украинскими войсками в 2022 году, определенную опасность для экологии акватории Азовского моря могут нести еще три затопленных объекта.Это бункеровщик "Федор Мокряк", судно технического флота (земснаряд) "Меотида", а также поврежденное ВСУ в 2022 году и брошенное в море несамоходное морское плавающее средство – зачистная станция ЗС-1.По словам Борисюк, подготовительные мероприятия для проведения дноуглубительных работ уже идут. Сама же очистка акватории предусмотрена Минтрансом РФ в рамках федерального проекта "Генеральная уборка", решение о котором приняли в 2023-м году."Эти суда планируется поднять в период с 2026 по 2030 годы. Пока ничего об изменениях не сообщалось", – уточнила эксперт.Однако каждый год может создавать дополнительные риски как для акватории под Мариуполем, но и для всей прибрежной зоны Азовского моря в республике, считает она. Ведь в двигателях и устройствах затопленных судов могут оставаться нефтепродукты, а в корпусах, которые ржавеют и распадаются, – краски, в составе которых ртуть, свинец и сурьма. Все вредные вещества не только оседают на дне, но и разносятся на определенные расстояния, чему способствуют и штормы, говорит эксперт.Борисюк отметила, что по данным выездного обследования прилегающей к ДНР акватории Азовского моря, которое провели эксперты Черноморско-Азовского морского управления Роспотребнадзора, концентрация тяжелых металлов и нефтепродуктов, обнаруженных в некоторых пробах морской воды и донных осадках, местами в разы превышает предельно допустимую норму (ПДК)."Это крайне недопустимо для Мариуполя, где рекреационный вектор рассматривается как приоритетный в социально-экономическом развитии города", – подытожила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативуДля семейного отдыха: что обещают туристам пляжи Азовского моря в ДНРЭкологическое ЧП на Украине: в реке Десна массовая гибель рыбы
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роспотребнадзор, азовское море, мнения, донецкая народная республика (днр), экология, мариуполь
Затопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются риски
Корабль ВСУ и еще несколько затопленных в порту Мариуполя судов несут риски для экологии
20:32 09.09.2024 (обновлено: 21:30 09.09.2024) СИМФЕРОПОЛЬ 9 сен – РИА Новости Крым.
Затопленный ВСУ в порту Мариуполя корабль управления "Донбасс", доставшийся Украине в результате раздела Черноморского флота и возвращения Крыма в Россию, перебазированный из Севастополя, может нести риски для экологии порта города и всего Донецкого Приазовья. Такое мнение высказала советник главы ДНР по Приазовью Марина Борисюк. Комментируя тему РИА Новости Крым
, она отметила, что это судно здесь не одно, и для подъема всех нужны крупные средства из-за особенности акватории.
"Донецким Приазовьем" неофициально называют территорию, ограниченную береговой полосой моря протяженностью 124 километра и уходящую вглубь суши на 100 километров. Здесь намерены активно развивать туризм в рамках стратегии
развития до 2040 года, и Мариуполь – местный перспективный рекреационный центр, объясняет Борисюк. Потому проблема влияния затопленных в его порту судов на экологическую безопасность рассматривается как важная и актуальная, говорит советник главы ДНР.
По словам Борисюк, помимо "Донбасса", затопленного украинскими войсками в 2022 году, определенную опасность для экологии акватории Азовского моря могут нести еще три затопленных объекта.
Это бункеровщик "Федор Мокряк", судно технического флота (земснаряд) "Меотида", а также поврежденное ВСУ в 2022 году и брошенное в море несамоходное морское плавающее средство – зачистная станция ЗС-1.
"И для того, чтобы добраться до этих судов, необходимо провести дноуглубительные работы очень серьезные, очень дорогие, трудоемкие и длительные по времени. А море у нас специфичное, мелководное, самая большая глубина – 13,5 метров", – рассказала Борисюк РИА Новости Крым
, аргументируя тезисы из своего доклада об обстановке в порту Мариуполя.
По словам Борисюк, подготовительные мероприятия для проведения дноуглубительных работ уже идут. Сама же очистка акватории предусмотрена Минтрансом РФ в рамках федерального проекта "Генеральная уборка", решение о котором приняли в 2023-м году.
"Эти суда планируется поднять в период с 2026 по 2030 годы. Пока ничего об изменениях не сообщалось", – уточнила эксперт.
Однако каждый год может создавать дополнительные риски как для акватории под Мариуполем, но и для всей прибрежной зоны Азовского моря в республике, считает она. Ведь в двигателях и устройствах затопленных судов могут оставаться нефтепродукты, а в корпусах, которые ржавеют и распадаются, – краски, в составе которых ртуть, свинец и сурьма. Все вредные вещества не только оседают на дне, но и разносятся на определенные расстояния, чему способствуют и штормы, говорит эксперт.
Борисюк отметила, что по данным выездного обследования прилегающей к ДНР акватории Азовского моря, которое провели эксперты Черноморско-Азовского морского управления Роспотребнадзора, концентрация тяжелых металлов и нефтепродуктов, обнаруженных в некоторых пробах морской воды и донных осадках, местами в разы превышает предельно допустимую норму (ПДК).
"Это крайне недопустимо для Мариуполя, где рекреационный вектор рассматривается как приоритетный в социально-экономическом развитии города", – подытожила эксперт.
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