https://crimea.ria.ru/20240909/zatoplennye-suda-pod-mariupolem-v-chem-ikh-opasnost-i-kak-ikh-podnimut-1140241592.html

Затопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются риски

Затопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются риски - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Затопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются риски

Затопленный ВСУ в порту Мариуполя корабль управления "Донбасс", доставшийся Украине в результате раздела Черноморского флота и возвращения Крыма в Россию,... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T20:32

2024-09-09T20:32

2024-09-09T21:30

эксклюзивы риа новости крым

роспотребнадзор

азовское море

мнения

донецкая народная республика (днр)

экология

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/09/1140241379_0:0:1134:638_1920x0_80_0_0_82741cda9fbeeb1271ffb702c915b951.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ 9 сен – РИА Новости Крым. Затопленный ВСУ в порту Мариуполя корабль управления "Донбасс", доставшийся Украине в результате раздела Черноморского флота и возвращения Крыма в Россию, перебазированный из Севастополя, может нести риски для экологии порта города и всего Донецкого Приазовья. Такое мнение высказала советник главы ДНР по Приазовью Марина Борисюк. Комментируя тему РИА Новости Крым, она отметила, что это судно здесь не одно, и для подъема всех нужны крупные средства из-за особенности акватории."Донецким Приазовьем" неофициально называют территорию, ограниченную береговой полосой моря протяженностью 124 километра и уходящую вглубь суши на 100 километров. Здесь намерены активно развивать туризм в рамках стратегии развития до 2040 года, и Мариуполь – местный перспективный рекреационный центр, объясняет Борисюк. Потому проблема влияния затопленных в его порту судов на экологическую безопасность рассматривается как важная и актуальная, говорит советник главы ДНР.По словам Борисюк, помимо "Донбасса", затопленного украинскими войсками в 2022 году, определенную опасность для экологии акватории Азовского моря могут нести еще три затопленных объекта.Это бункеровщик "Федор Мокряк", судно технического флота (земснаряд) "Меотида", а также поврежденное ВСУ в 2022 году и брошенное в море несамоходное морское плавающее средство – зачистная станция ЗС-1.По словам Борисюк, подготовительные мероприятия для проведения дноуглубительных работ уже идут. Сама же очистка акватории предусмотрена Минтрансом РФ в рамках федерального проекта "Генеральная уборка", решение о котором приняли в 2023-м году."Эти суда планируется поднять в период с 2026 по 2030 годы. Пока ничего об изменениях не сообщалось", – уточнила эксперт.Однако каждый год может создавать дополнительные риски как для акватории под Мариуполем, но и для всей прибрежной зоны Азовского моря в республике, считает она. Ведь в двигателях и устройствах затопленных судов могут оставаться нефтепродукты, а в корпусах, которые ржавеют и распадаются, – краски, в составе которых ртуть, свинец и сурьма. Все вредные вещества не только оседают на дне, но и разносятся на определенные расстояния, чему способствуют и штормы, говорит эксперт.Борисюк отметила, что по данным выездного обследования прилегающей к ДНР акватории Азовского моря, которое провели эксперты Черноморско-Азовского морского управления Роспотребнадзора, концентрация тяжелых металлов и нефтепродуктов, обнаруженных в некоторых пробах морской воды и донных осадках, местами в разы превышает предельно допустимую норму (ПДК)."Это крайне недопустимо для Мариуполя, где рекреационный вектор рассматривается как приоритетный в социально-экономическом развитии города", – подытожила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативуДля семейного отдыха: что обещают туристам пляжи Азовского моря в ДНРЭкологическое ЧП на Украине: в реке Десна массовая гибель рыбы

азовское море

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, азовское море, мнения, донецкая народная республика (днр), экология, мариуполь