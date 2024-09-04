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Для семейного отдыха: что обещают туристам пляжи Азовского моря в ДНР

Для семейного отдыха: что обещают туристам пляжи Азовского моря в ДНР - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Для семейного отдыха: что обещают туристам пляжи Азовского моря в ДНР

Широкие и неглубокие песчаные пляжи Азовского моря в Донецкой Народной Республике простираются на более чем 120 километров и, являясь наиболее подходящими для... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T08:53

2024-09-04T08:53

2024-09-04T08:53

азовское море

эксклюзивы риа новости крым

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

туризм

дети

мнения

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Широкие и неглубокие песчаные пляжи Азовского моря в Донецкой Народной Республике простираются на более чем 120 километров и, являясь наиболее подходящими для отдыха семей с детьми, позволят разгрузить некоторые традиционно перенасыщенные туристами курорты России. Такое мнение РИА Новости Крым высказала советник главы ДНР по Приазовью, кандидат биологических наук Марина Борисюк.По словам Борисюк, пляжи Азовского моря в границах Донецкой Народной Республики простираются на 124 километра.При этом, согласно разработанной Стратегии развития Приазовья до 2040 года, которая сейчас находится на утверждении, предусматривается, что территория под рекреацию будет захватывать кусок побережья вглубь 100 километров, добавила Борисюк."Соответственно, наша стратегия связана с тем, чтобы не только расширить площадь пляжей одного из самых теплых южных морей России, но и благодаря тому, что мы будем развивать рекреационную сферу, еще и разгрузить некоторые курорты Российской Федерации, которые перенасыщены", – подытожила советник главы ДНР.Ранее председатель отделения Русского географического общества (РГО) в Республике Крым Геннадий Самохин рассказал, что ученые из Крыма прошли около 7 000 километров, изучив 300 точек туристического потенциала на побережье Азовского моря. Также он сообщил, что пляжи Приазовья смогут в будущем принимать до 15 миллионов туристов в год, то есть как минимум в 10 раз больше, чем Черноморское побережье – Крым и Краснодарский край вместе.III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" начала работу 2 сентября. Она проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и 10-летния науки и технологий в России, а также посвящена 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.В этом году в крупном научном мероприятии принимают участие 150 ученых из разных городов России, а также Гвинеи, Сирии, Уганды, Зимбабве, Шри-Ланки, Бразилии, Индии, Ирана, ЮАР, Абхазии и Казахстана. Профильные специалисты выступят с пленарными и секционными докладами. Делегации из Гвинеи и Сирии впервые присутствуют очно.В течение недели (2 – 7 сентября) эксперты обсуждают биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, проблемы загрязнения водных и наземных экосистем и вопросы радиохимоэкологии, обеспечение экологической безопасности постконфликтных зон, развитие прибрежных территорий с учетом сохранения экосистем и многое другое.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться Турпоток в Крым превысил 4,5 миллиона человек – Аксенов Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курорты

азовское море

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

азовское море, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), туризм, дети, мнения