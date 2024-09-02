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В Севастополе ученые из РФ и Африки обсудят проблемы сохранения экосистем - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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В Севастополе ученые из РФ и Африки обсудят проблемы сохранения экосистем
В Севастополе ученые из РФ и Африки обсудят проблемы сохранения экосистем - РИА Новости Крым, 02.09.2024
В Севастополе ученые из РФ и Африки обсудят проблемы сохранения экосистем
В Севастополе начала работу III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", участие в которой РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T12:20
2024-09-02T12:28
севастополь
африка
наука и технологии
природа
экология
новости крыма
крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе начала работу III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", участие в которой принимают делегации из Гвинеи и Сирии. Эксперты обсудят биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Давая старт докладам и дискуссиям, директор ФИЦ "Институт биологии южных морей" Роман Горбунов поприветствовал гостей из Африки, подчеркнув важность их присутствия сегодня в Севастополе лично."Глобальный мир сегодня меняется, но, к счастью, у науки нет границ, нет зависимости от санкций у дружественных стран в отношении России. Большое количество зарубежных участников конференции говорит о том, что в эти дни будут подниматься очень важные вопросы", – добавил Дмитрий Нехайчук, замдиректора Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, на базе которого стартовал семинар.В свою очередь генеральный директор Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (CEREMAC-G), профессор Альфа Иссага Палле Диалло подчеркнул, что масштабная научно-исследовательская работа центра в советские времена смогла начаться именно благодаря сотрудничеству Гвинеи и России.Он отметил, что мероприятие в Севастополе является очень важным ввиду проблемности такой темы, как сохранение экосистем, особенно морской, которая сейчас в опасности."Этот вопрос является наиважнейшим для нашей организации. Важна окружающая среда, чтобы на нее не оказывало негативное влияние развитие инфраструктуры. Главный вопрос для нас, как защитить побережье от загрязнения", – заметил Альфа Иссага Палле Диалло.В частности, на семинаре гвинейские и российские ученые обсуждают результаты исследований в русле реки Фатала, главной судоходной артерии Гвинеи, техногенную трансформацию ландшафтов этой местности и загрязнение почв тяжелыми металлами, биоразнообразие и влияние на все это человека. А также выявление очагов заражения людей паразитарными заболеваниями, переносчиками возбудителей которых являются моллюски.III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и 10-летния науки и технологий в России, а также посвящена 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.В этом году в крупном научном мероприятии принимают участие 150 ученых из разных городов России, а также Гвинеи, Сирии, Уганды, Зимбабве, Шри-Ланки, Бразилии, Индии, Ирана, ЮАР, Абхазии и Казахстана. Профильные специалисты выступят с пленарными и секционными докладами. Делегации из Гвинеи и Сирии впервые присутствуют очно.В течение недели (2 – 9 сентября) Эксперты обсудят биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, проблемы загрязнения водных и наземных экосистем и вопросы радиохемоэкологии, обеспечение экологической безопасности постконфликтных зон, развитие прибрежных территорий с учетом сохранения экосистем и многое другое.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая экспедиция Росрыболовства в Африку: зачем она РоссииПочему Африка важна для победы над Западом и достижения целей РоссииКрым может стать центром переработки сырья из Африки для ЕАЭС – эксперт
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севастополь, африка, наука и технологии, природа, экология, новости крыма, крым
В Севастополе ученые из РФ и Африки обсудят проблемы сохранения экосистем

В Севастополе начала работу научная конференция с участием ученых из Гвинеи и Сирии

12:20 02.09.2024 (обновлено: 12:28 02.09.2024)
 
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе начала работу III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", участие в которой принимают делегации из Гвинеи и Сирии. Эксперты обсудят биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Давая старт докладам и дискуссиям, директор ФИЦ "Институт биологии южных морей" Роман Горбунов поприветствовал гостей из Африки, подчеркнув важность их присутствия сегодня в Севастополе лично.
"Глобальный мир сегодня меняется, но, к счастью, у науки нет границ, нет зависимости от санкций у дружественных стран в отношении России. Большое количество зарубежных участников конференции говорит о том, что в эти дни будут подниматься очень важные вопросы", – добавил Дмитрий Нехайчук, замдиректора Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, на базе которого стартовал семинар.
В свою очередь генеральный директор Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (CEREMAC-G), профессор Альфа Иссага Палле Диалло подчеркнул, что масштабная научно-исследовательская работа центра в советские времена смогла начаться именно благодаря сотрудничеству Гвинеи и России.

"Россия была одной из самых первых стран, которая поддержала Гвинею в получении независимости. Она помогла не только в создании центра, но и в обучении кадров и сотрудников. Это доказывает, что отношения между странами очень тесны", – сказал представитель гвинейской делегации. (Ранее возглавляемая им организация называлась Научно-исследовательский центр Конакри-Рогбане CERESCOR, он создавался в Гвинее при поддержке СССР в 1980-х годах – ред.).

Он отметил, что мероприятие в Севастополе является очень важным ввиду проблемности такой темы, как сохранение экосистем, особенно морской, которая сейчас в опасности.
"Этот вопрос является наиважнейшим для нашей организации. Важна окружающая среда, чтобы на нее не оказывало негативное влияние развитие инфраструктуры. Главный вопрос для нас, как защитить побережье от загрязнения", – заметил Альфа Иссага Палле Диалло.
В частности, на семинаре гвинейские и российские ученые обсуждают результаты исследований в русле реки Фатала, главной судоходной артерии Гвинеи, техногенную трансформацию ландшафтов этой местности и загрязнение почв тяжелыми металлами, биоразнообразие и влияние на все это человека. А также выявление очагов заражения людей паразитарными заболеваниями, переносчиками возбудителей которых являются моллюски.
III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и 10-летния науки и технологий в России, а также посвящена 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.
В этом году в крупном научном мероприятии принимают участие 150 ученых из разных городов России, а также Гвинеи, Сирии, Уганды, Зимбабве, Шри-Ланки, Бразилии, Индии, Ирана, ЮАР, Абхазии и Казахстана. Профильные специалисты выступят с пленарными и секционными докладами. Делегации из Гвинеи и Сирии впервые присутствуют очно.
В течение недели (2 – 9 сентября) Эксперты обсудят биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, проблемы загрязнения водных и наземных экосистем и вопросы радиохемоэкологии, обеспечение экологической безопасности постконфликтных зон, развитие прибрежных территорий с учетом сохранения экосистем и многое другое.
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