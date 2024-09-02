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В Севастополе ученые из РФ и Африки обсудят проблемы сохранения экосистем

В Севастополе ученые из РФ и Африки обсудят проблемы сохранения экосистем - РИА Новости Крым, 02.09.2024

В Севастополе ученые из РФ и Африки обсудят проблемы сохранения экосистем

В Севастополе начала работу III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", участие в которой РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T12:20

2024-09-02T12:20

2024-09-02T12:28

севастополь

африка

наука и технологии

природа

экология

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крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе начала работу III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", участие в которой принимают делегации из Гвинеи и Сирии. Эксперты обсудят биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Давая старт докладам и дискуссиям, директор ФИЦ "Институт биологии южных морей" Роман Горбунов поприветствовал гостей из Африки, подчеркнув важность их присутствия сегодня в Севастополе лично."Глобальный мир сегодня меняется, но, к счастью, у науки нет границ, нет зависимости от санкций у дружественных стран в отношении России. Большое количество зарубежных участников конференции говорит о том, что в эти дни будут подниматься очень важные вопросы", – добавил Дмитрий Нехайчук, замдиректора Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, на базе которого стартовал семинар.В свою очередь генеральный директор Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (CEREMAC-G), профессор Альфа Иссага Палле Диалло подчеркнул, что масштабная научно-исследовательская работа центра в советские времена смогла начаться именно благодаря сотрудничеству Гвинеи и России.Он отметил, что мероприятие в Севастополе является очень важным ввиду проблемности такой темы, как сохранение экосистем, особенно морской, которая сейчас в опасности."Этот вопрос является наиважнейшим для нашей организации. Важна окружающая среда, чтобы на нее не оказывало негативное влияние развитие инфраструктуры. Главный вопрос для нас, как защитить побережье от загрязнения", – заметил Альфа Иссага Палле Диалло.В частности, на семинаре гвинейские и российские ученые обсуждают результаты исследований в русле реки Фатала, главной судоходной артерии Гвинеи, техногенную трансформацию ландшафтов этой местности и загрязнение почв тяжелыми металлами, биоразнообразие и влияние на все это человека. А также выявление очагов заражения людей паразитарными заболеваниями, переносчиками возбудителей которых являются моллюски.III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и 10-летния науки и технологий в России, а также посвящена 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.В этом году в крупном научном мероприятии принимают участие 150 ученых из разных городов России, а также Гвинеи, Сирии, Уганды, Зимбабве, Шри-Ланки, Бразилии, Индии, Ирана, ЮАР, Абхазии и Казахстана. Профильные специалисты выступят с пленарными и секционными докладами. Делегации из Гвинеи и Сирии впервые присутствуют очно.В течение недели (2 – 9 сентября) Эксперты обсудят биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, проблемы загрязнения водных и наземных экосистем и вопросы радиохемоэкологии, обеспечение экологической безопасности постконфликтных зон, развитие прибрежных территорий с учетом сохранения экосистем и многое другое.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая экспедиция Росрыболовства в Африку: зачем она РоссииПочему Африка важна для победы над Западом и достижения целей РоссииКрым может стать центром переработки сырья из Африки для ЕАЭС – эксперт

https://crimea.ria.ru/20240731/kak-krym-svyazhet-rossiyu-i-afriku--ekspert-1139271665.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, африка, наука и технологии, природа, экология, новости крыма, крым