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Зачем ученые из Севастополя копают ямы в бассейне реки Фатала в Гвинее

Зачем ученые из Севастополя копают ямы в бассейне реки Фатала в Гвинее - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Зачем ученые из Севастополя копают ямы в бассейне реки Фатала в Гвинее

Ученые Института биологии южных морей из Севастополя прошли вдоль всей реки Фатала, отбирая пробы почв, воды, донных отложений, растений и животных от самых... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-22T07:26

2023-11-22T07:26

2023-11-21T23:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Ученые Института биологии южных морей из Севастополя прошли вдоль всей реки Фатала, отбирая пробы почв, воды, донных отложений, растений и животных от самых истоков и до акватории Атлантического океана. Экспедиция в Гвинейской республике проходит впервые за 30 лет, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов."Научно-исследовательский центр Конакри-Рогбане (CERESCOR) создавался в Гвинее при поддержке Советского Союза, и наши институты активно взаимодействовали несколько десятков лет. Мы рады, что смогли восстановить отношения между российскими и гвинейскими учеными. При поддержке Министерства науки и высшего образования мы выиграли грант и совместно с коллегами из CERESCOR сейчас проводим исследования на территории бассейна реки Фатала и в прилегающей зоне Атлантического океана", - рассказал он.Масштабная экспедиция проходит в районе префектур Бофа, Фрия и Телемили.В Гвинее работают две группы ученых из Севастополя. Одна занимается изучением наземных экосистем, а вторая - водных. Кроме того, в экспедиции участвуют сотрудники Института степи Уральского отделения РАН, которые разрабатывают проблематику восстановления ландшафтов."Недавно закончилась полевая часть экспедиции. Мы отобрали пробы на 18 точках по всей площади бассейна реки Фатала, как в устьевой части, так и недалеко от истока, - объяснила научный сотрудник НИЦ геоматики ФИЦ ИнБЮМ, кандидат географических наук Татьяна Горбунова. - Были отобраны пробы почв, заложены 18 полнопрофильных разрезов. На этих точках были проведены ландшафтные описания и отобраны образцы растений".Гвинейские ученые высоко ценят работу россиян. Генеральный директор Научно-исследовательского центра Конакри-Рогбане, профессор Альфа Иссага Палле Диалло по видеосвязи рассказал, что их центр был основан специалистами из СССР в 1982 году."Я очень доволен, что сейчас возрождается сотрудничество. Наш научный центр является продуктом СССР, и большинство наших сотрудников получали образование в Советском Союзе. Сейчас это одно из самых крупных научных учреждений в Гвинее", - уточнил профессор Палле.Гвинейские коллеги и сейчас ждут от России помощи: оборудование, установленное 40 лет назад, морально устарело и частично вышло из строя. Сотрудничество с россиянами дает им возможность проводить исследования на более высоком технологическом уровне.Река Фатала – самая крупная судоходная река в Гвинейской республике. В ее бассейне несколько ведущих стран мира, включая Россию, добывают бокситную руду, из которой производят алюминий. Кроме того, это аграрный регион, где расположены огромные сельскохозяйственные площади. Такие особенности географического расположения делают Фаталу особенно интересной для изучения с точки зрения антропогенного воздействия.Накануне ученые ФИЦ ИнБЮМ рассказали корреспонденту РИА Новости Крым, как они живут и работают на борту научно-исследовательского судна "Профессор Водяницкий". С помощью одиннадцати лабораторий на его борту проводятся исследования в акватории Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море мельчают хамса и шпроты – ученые назвали причинуВ Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасностьКатастрофический рост численности медуз в Азовском море: в чем причина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, инбюм, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, в мире, новости крыма, ран, республика гвинея, африка, ссср