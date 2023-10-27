Рейтинг@Mail.ru
В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231027/v-chernom-more-poselilsya-ekzoticheskiy-khischnik--komu-grozit-opasnost-1132368625.html
В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность
В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность - РИА Новости Крым, 27.10.2023
В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность
Промысловая рыба Дальнего Востока – корейский окунь – все чаще фиксируется в Черном море. На протяжении последнего года такие находки ученые Института биологии... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T18:16
2023-10-27T18:50
инбюм
дмитрий куцын
новости крыма
крым
природа
черное море
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/13/1125994969_0:29:1620:940_1920x0_80_0_0_f36d419cc77f4240435f3cb5cedb45ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Промысловая рыба Дальнего Востока – корейский окунь – все чаще фиксируется в Черном море. На протяжении последнего года такие находки ученые Института биологии южных морей фиксировали неоднократно, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым старший научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын.Устричный спат – это мальки устриц, которых привозили для разведения в Черном море в том числе и с Дальнего Востока. Вместе с этим посадочным материалом, как предполагают ученые, к нам могли попасть личинки или мальки "вселенца"."В Черном море этот процесс (вселения – ред.) идет постоянно, но антропогенная деятельность его значительно ускоряет", – продолжил Дмитрий Куцын.Корейский (темный) окунь – хищная рыба, которую впервые обнаружили в Черном море около 10 лет назад. Но тогда были найдены лишь единичные экземпляры. Сейчас же ученые говорят о том, что этот хищник нашел свою нишу в экологической системе и успешно приспособился у берегов Крыма. Однако в этом регионе он вряд ли сможет стать таким же ценным промысловым видом, как на Дальнем Востоке.При этом есть предположения, что корейский окунь может повлиять на черноморскую популяцию скорпены: у них общая кормовая база – более мелкие рыбы и ракообразные.Кандидат биологических наук Дмитрий Куцын рассказал также, что некоторые виды животных попадают в Черное море естественным путем – через пролив Боспор.Атлантический землерой – морская придонная рыба, обитающий на глубинах от 80 до 150 метров. Первый экземпляр этой рыбы был пойман в Крыму в 2013 году.Ранее руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова рассказала РИА Новости Крым, с чем связан катастрофический рост численности медуз в Азовском море. Эксперт добавила, что рост количества медуз в свою очередь повлиял на значительное снижение кормовой базы рыб.Читайте также на РИА Новости Крым:В Азовском море фактически исчезли ценные виды рыб – ученый о причинахКак изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов КрымаМиллион особей: водохранилища Крыма наполняют рыбой
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/13/1125994969_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3c36f2ea1e1819a14e4c772a10fa8b47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инбюм, дмитрий куцын, новости крыма, крым, природа, черное море, экология
В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность

В Черное море с Дальнего Востока "переехал" корейский окунь – промысловый хищный вид

18:16 27.10.2023 (обновлено: 18:50 27.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Промысловая рыба Дальнего Востока – корейский окунь – все чаще фиксируется в Черном море. На протяжении последнего года такие находки ученые Института биологии южных морей фиксировали неоднократно, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым старший научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын.

"Предположительно он попал в экосистему вместе с устричным спатом. И последний год мы все чаще и чаще регистрируем его находки, причем как молоди, так и половозрелых особей, что может свидетельствовать о его вселении и натурализации в экосистеме Черного моря", – рассказывает биолог.

Устричный спат – это мальки устриц, которых привозили для разведения в Черном море в том числе и с Дальнего Востока. Вместе с этим посадочным материалом, как предполагают ученые, к нам могли попасть личинки или мальки "вселенца".
"В Черном море этот процесс (вселения – ред.) идет постоянно, но антропогенная деятельность его значительно ускоряет", – продолжил Дмитрий Куцын.
Корейский (темный) окунь – хищная рыба, которую впервые обнаружили в Черном море около 10 лет назад. Но тогда были найдены лишь единичные экземпляры. Сейчас же ученые говорят о том, что этот хищник нашел свою нишу в экологической системе и успешно приспособился у берегов Крыма. Однако в этом регионе он вряд ли сможет стать таким же ценным промысловым видом, как на Дальнем Востоке.
При этом есть предположения, что корейский окунь может повлиять на черноморскую популяцию скорпены: у них общая кормовая база – более мелкие рыбы и ракообразные.
Кандидат биологических наук Дмитрий Куцын рассказал также, что некоторые виды животных попадают в Черное море естественным путем – через пролив Боспор.

"За последние десятилетия через пролив Босфор в Черное море проникло множество средиземноморских видов, среди которых есть атлантический землерой. Он потихоньку встраивается в экосистему, натурализуется, его молодь отмечается уже у побережий", – объясняет специалист.

Атлантический землерой – морская придонная рыба, обитающий на глубинах от 80 до 150 метров. Первый экземпляр этой рыбы был пойман в Крыму в 2013 году.
Ранее руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова рассказала РИА Новости Крым, с чем связан катастрофический рост численности медуз в Азовском море. Эксперт добавила, что рост количества медуз в свою очередь повлиял на значительное снижение кормовой базы рыб.
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)Корейский окунь
Корейский окунь
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)
Корейский окунь
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Азовском море фактически исчезли ценные виды рыб – ученый о причинах
Как изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов Крыма
Миллион особей: водохранилища Крыма наполняют рыбой
 
ИнБЮМДмитрий КуцынНовости КрымаКрымПриродаЧерное мореЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:34Главное за день: 27 октября
22:21Главные новости Крыма: 27 октября
21:52Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине
21:35В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн
21:13Израиль расширяет наземные маневры в Газе
20:45В Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе
20:18Кто стоит за покушением на Олега Царева – сенатор РФ
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
19:55Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
19:38Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма
19:19Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадать
18:48Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки
18:16В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность
17:51Что произошло с бывшим депутатом Рады Олегом Царевым в Ялте
17:38Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждение
17:29Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину
17:01По факту покушения на Царева возбуждено уголовное дело – ФСБ
16:57Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
Лента новостейМолния