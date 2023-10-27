https://crimea.ria.ru/20231027/v-chernom-more-poselilsya-ekzoticheskiy-khischnik--komu-grozit-opasnost-1132368625.html

В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность

В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность - РИА Новости Крым, 27.10.2023

В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность

Промысловая рыба Дальнего Востока – корейский окунь – все чаще фиксируется в Черном море. На протяжении последнего года такие находки ученые Института биологии... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T18:16

2023-10-27T18:16

2023-10-27T18:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Промысловая рыба Дальнего Востока – корейский окунь – все чаще фиксируется в Черном море. На протяжении последнего года такие находки ученые Института биологии южных морей фиксировали неоднократно, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым старший научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын.Устричный спат – это мальки устриц, которых привозили для разведения в Черном море в том числе и с Дальнего Востока. Вместе с этим посадочным материалом, как предполагают ученые, к нам могли попасть личинки или мальки "вселенца"."В Черном море этот процесс (вселения – ред.) идет постоянно, но антропогенная деятельность его значительно ускоряет", – продолжил Дмитрий Куцын.Корейский (темный) окунь – хищная рыба, которую впервые обнаружили в Черном море около 10 лет назад. Но тогда были найдены лишь единичные экземпляры. Сейчас же ученые говорят о том, что этот хищник нашел свою нишу в экологической системе и успешно приспособился у берегов Крыма. Однако в этом регионе он вряд ли сможет стать таким же ценным промысловым видом, как на Дальнем Востоке.При этом есть предположения, что корейский окунь может повлиять на черноморскую популяцию скорпены: у них общая кормовая база – более мелкие рыбы и ракообразные.Кандидат биологических наук Дмитрий Куцын рассказал также, что некоторые виды животных попадают в Черное море естественным путем – через пролив Боспор.Атлантический землерой – морская придонная рыба, обитающий на глубинах от 80 до 150 метров. Первый экземпляр этой рыбы был пойман в Крыму в 2013 году.Ранее руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова рассказала РИА Новости Крым, с чем связан катастрофический рост численности медуз в Азовском море. Эксперт добавила, что рост количества медуз в свою очередь повлиял на значительное снижение кормовой базы рыб.Читайте также на РИА Новости Крым:В Азовском море фактически исчезли ценные виды рыб – ученый о причинахКак изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов КрымаМиллион особей: водохранилища Крыма наполняют рыбой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инбюм, дмитрий куцын, новости крыма, крым, природа, черное море, экология