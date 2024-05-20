https://crimea.ria.ru/20240520/politicheskoe-tsunami-ekspert-nazval-posledstviya-resheniya-mus-po-netanyakhu-1137438271.html

Политическое цунами: эксперт назвал последствия решения МУС по Нетаньяху

Политическое цунами: эксперт назвал последствия решения МУС по Нетаньяху - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Политическое цунами: эксперт назвал последствия решения МУС по Нетаньяху

Решение Международного уголовного суда (МУС) выписать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T21:52

2024-05-20T21:52

2024-05-20T21:52

биньямин нетаньяху

малек дудаков

мнения

израиль

палестина

политика

мус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Решение Международного уголовного суда (МУС) выписать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта вызовет настоящее политическое цунами в Вашингтоне. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Дудаков напомнил, что республиканцы в Конгрессе уже обещали ввести персональные санкции против прокуроров МУС и их сотрудников, если те начнут действия против Израиля. А в 2018 году президент Дональд Трамп уже вводил санкции против гаагских прокуроров за попытки расследовать военные преступления в Афганистане.По словам политолога, президент США Джо Байден использует давление со стороны Международного уголовного суда, чтобы "переформатировать израильскую политику, то есть убрать Нетаньяху и протащить более послушного Бенни Ганца на пост премьера".Нетаньяху в этой ситуации остается тянуть время до выборов в США и надеяться на победу республиканцев, поскольку Трамп в случае возвращения в Белый дом "будет добивать МУС всеми возможными санкциями в отместку за все", предположил аналитик.Прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан ранее потребовал выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Палестине.Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.По данным минздрава Палестины, в результате проводимой израильскими войсками военной операции погибли 35,5 тысяч человек, еще 79,5 тысяч получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине"Пока не поздно": Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружиеКруги по воде: приведет ли ближневосточный накал к Третьей мировой

израиль

палестина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биньямин нетаньяху, малек дудаков, мнения, израиль, палестина, политика, мус