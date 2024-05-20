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Политическое цунами: эксперт назвал последствия решения МУС по Нетаньяху
Политическое цунами: эксперт назвал последствия решения МУС по Нетаньяху - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Политическое цунами: эксперт назвал последствия решения МУС по Нетаньяху
Решение Международного уголовного суда (МУС) выписать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T21:52
2024-05-20T21:52
2024-05-20T21:52
биньямин нетаньяху
малек дудаков
мнения
израиль
палестина
политика
мус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Решение Международного уголовного суда (МУС) выписать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта вызовет настоящее политическое цунами в Вашингтоне. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Дудаков напомнил, что республиканцы в Конгрессе уже обещали ввести персональные санкции против прокуроров МУС и их сотрудников, если те начнут действия против Израиля. А в 2018 году президент Дональд Трамп уже вводил санкции против гаагских прокуроров за попытки расследовать военные преступления в Афганистане.По словам политолога, президент США Джо Байден использует давление со стороны Международного уголовного суда, чтобы "переформатировать израильскую политику, то есть убрать Нетаньяху и протащить более послушного Бенни Ганца на пост премьера".Нетаньяху в этой ситуации остается тянуть время до выборов в США и надеяться на победу республиканцев, поскольку Трамп в случае возвращения в Белый дом "будет добивать МУС всеми возможными санкциями в отместку за все", предположил аналитик.Прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан ранее потребовал выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Палестине.Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.По данным минздрава Палестины, в результате проводимой израильскими войсками военной операции погибли 35,5 тысяч человек, еще 79,5 тысяч получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине"Пока не поздно": Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружиеКруги по воде: приведет ли ближневосточный накал к Третьей мировой
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биньямин нетаньяху, малек дудаков, мнения, израиль, палестина, политика, мус
Политическое цунами: эксперт назвал последствия решения МУС по Нетаньяху
Выдача судом в Гааге ордера на арест Нетаньяху вызовет политическое цунами в США – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Решение Международного уголовного суда (МУС) выписать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта вызовет настоящее политическое цунами в Вашингтоне. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Политический класс США как никогда расколот на фоне ближневосточной драмы. Левое крыло Демократической партии давно требует посадить членов правого правительства Нетаньяху, обвиняя их в военных преступлениях. Оно же поддерживает масштабные пропалестинские протесты в Америке. Ну а республиканцы угрожают попросту задавить МУС за нападки на Израиль", – написал эксперт в своем Telegram-канале.
Дудаков напомнил, что республиканцы в Конгрессе уже обещали ввести персональные санкции против прокуроров МУС и их сотрудников, если те начнут действия против Израиля. А в 2018 году президент Дональд Трамп уже вводил санкции против гаагских прокуроров за попытки расследовать военные преступления в Афганистане.
По словам политолога, президент США Джо Байден использует давление со стороны Международного уголовного суда, чтобы "переформатировать израильскую политику, то есть убрать Нетаньяху и протащить более послушного Бенни Ганца на пост премьера".
Нетаньяху в этой ситуации остается тянуть время до выборов в США и надеяться на победу республиканцев, поскольку Трамп в случае возвращения в Белый дом "будет добивать МУС всеми возможными санкциями в отместку за все", предположил аналитик.
Прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан ранее потребовал
выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Палестине.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
По данным минздрава Палестины, в результате проводимой израильскими войсками военной операции погибли 35,5 тысяч человек, еще 79,5 тысяч получили ранения.
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