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Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине
Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине
То, что происходит в Газе, – катастрофа, и ничего подобного на Украине в связи с проведением специальной военной операции нет, в чем может убедиться весь мир... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T14:16
2023-12-14T14:25
владимир путин (политик)
россия
сектор газа
обострение ситуации в израиле
израиль
в мире
ближний восток
новости
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. То, что происходит в Газе, – катастрофа, и ничего подобного на Украине в связи с проведением специальной военной операции нет, в чем может убедиться весь мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".Российский лидер согласился с оценкой генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, который назвал Газу "самым большим кладбищем детей в мире"."Такая оценка о многом говорит, и это объективная оценка", – отметил президент.Путин подчеркнул, что находится в постоянном контакте с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который в числе других лидеров "обращает внимание на эту трагедию и делает все для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону и были созданы условия для долгосрочного мира".Он также отметил, что в рамках его визитов в арабские страны были достигнуты договоренности о совместной работе по гуманитарной поддержке палестинскому народу.В рамках этой работы Россия готова открыть на территории сектора Газа, в районе пункта пропуска и египетской границы, недалеко от города Рафах, свой госпиталь по примеру того, как это сделали ОАЭ, заявил Путин.По его словам, "для этого нужно согласие Египта и Израиля". И если Египет эту идею поддержал, то Израиль выступает против."Я переговорил с премьер-министром Нетаньяху. Они проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно. Но это не значит, что мы прекратим эти усилия", – заявил президент.Он добавил, что сегодня с Израилем у России появились иные договоренности, которые РФ исполнит."У нас и с израильтянами есть договоренность о том – они нас попросили об этом, – чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. И мы это сделаем, безусловно. Так что мы со всеми сторонами этого происходящего события в контакте и будем активно работать".Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал Путина: что российский лидер дал понять НетаньяхуЧисло жертв в Газе превысило 15,5 тысяч человек"Пока не поздно": Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие
https://crimea.ria.ru/20231114/u-izrailya-net-shansov-politolog-dal-prognoz-razvitiya-sobytiy-v-gaze-1132772097.html
россия
сектор газа
израиль
ближний восток
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владимир путин (политик), россия, сектор газа, обострение ситуации в израиле, израиль, в мире, ближний восток, новости
Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине

Россия готова открыть госпиталь в Газе и нарастить поставки лекарств - Путин

14:16 14.12.2023 (обновлено: 14:25 14.12.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия удара Израиля по жилому дому в Газе
Последствия удара Израиля по жилому дому в Газе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. То, что происходит в Газе, – катастрофа, и ничего подобного на Украине в связи с проведением специальной военной операции нет, в чем может убедиться весь мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

"То, что происходит, это, конечно, катастрофа. Мы сейчас говорили о ситуации, связанной с украинским кризисом, но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят: посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит. И почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет", – сказал Путин.

Российский лидер согласился с оценкой генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, который назвал Газу "самым большим кладбищем детей в мире".
"Такая оценка о многом говорит, и это объективная оценка", – отметил президент.
Путин подчеркнул, что находится в постоянном контакте с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который в числе других лидеров "обращает внимание на эту трагедию и делает все для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону и были созданы условия для долгосрочного мира".
Он также отметил, что в рамках его визитов в арабские страны были достигнуты договоренности о совместной работе по гуманитарной поддержке палестинскому народу.

"Я… консультировался с нашими друзьями в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах. И с Египтом тоже мы в контакте. Первое. Нужно сохранить людей в Газе. Второе. Нужно оказывать массированную гуманитарную поддержку людям", – сказал Путин.

В рамках этой работы Россия готова открыть на территории сектора Газа, в районе пункта пропуска и египетской границы, недалеко от города Рафах, свой госпиталь по примеру того, как это сделали ОАЭ, заявил Путин.
По его словам, "для этого нужно согласие Египта и Израиля". И если Египет эту идею поддержал, то Израиль выступает против.
"Я переговорил с премьер-министром Нетаньяху. Они проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно. Но это не значит, что мы прекратим эти усилия", – заявил президент.
Он добавил, что сегодня с Израилем у России появились иные договоренности, которые РФ исполнит.
"У нас и с израильтянами есть договоренность о том – они нас попросили об этом, – чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. И мы это сделаем, безусловно. Так что мы со всеми сторонами этого происходящего события в контакте и будем активно работать".
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Владимир Путин (политик)РоссияСектор ГазаОбострение ситуации в ИзраилеИзраильВ миреБлижний ВостокНовости
 
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