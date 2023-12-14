https://crimea.ria.ru/20231214/putin-sravnil-konflikt-v-gaze-i-na-ukraine-1133544794.html
Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине
Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине
То, что происходит в Газе, – катастрофа, и ничего подобного на Украине в связи с проведением специальной военной операции нет, в чем может убедиться весь мир... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T14:16
2023-12-14T14:16
2023-12-14T14:25
владимир путин (политик)
россия
сектор газа
обострение ситуации в израиле
израиль
в мире
ближний восток
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0a/1132705144_12:0:837:464_1920x0_80_0_0_8a0315711713860e2169e47bd305aa5b.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. То, что происходит в Газе, – катастрофа, и ничего подобного на Украине в связи с проведением специальной военной операции нет, в чем может убедиться весь мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".Российский лидер согласился с оценкой генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, который назвал Газу "самым большим кладбищем детей в мире"."Такая оценка о многом говорит, и это объективная оценка", – отметил президент.Путин подчеркнул, что находится в постоянном контакте с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который в числе других лидеров "обращает внимание на эту трагедию и делает все для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону и были созданы условия для долгосрочного мира".Он также отметил, что в рамках его визитов в арабские страны были достигнуты договоренности о совместной работе по гуманитарной поддержке палестинскому народу.В рамках этой работы Россия готова открыть на территории сектора Газа, в районе пункта пропуска и египетской границы, недалеко от города Рафах, свой госпиталь по примеру того, как это сделали ОАЭ, заявил Путин.По его словам, "для этого нужно согласие Египта и Израиля". И если Египет эту идею поддержал, то Израиль выступает против."Я переговорил с премьер-министром Нетаньяху. Они проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно. Но это не значит, что мы прекратим эти усилия", – заявил президент.Он добавил, что сегодня с Израилем у России появились иные договоренности, которые РФ исполнит."У нас и с израильтянами есть договоренность о том – они нас попросили об этом, – чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. И мы это сделаем, безусловно. Так что мы со всеми сторонами этого происходящего события в контакте и будем активно работать".Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал Путина: что российский лидер дал понять НетаньяхуЧисло жертв в Газе превысило 15,5 тысяч человек"Пока не поздно": Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие
https://crimea.ria.ru/20231114/u-izrailya-net-shansov-politolog-dal-prognoz-razvitiya-sobytiy-v-gaze-1132772097.html
россия
сектор газа
израиль
ближний восток
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0a/1132705144_115:0:734:464_1920x0_80_0_0_5f18114c2f141095095d1808c7aaeb2f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, сектор газа, обострение ситуации в израиле, израиль, в мире, ближний восток, новости
Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине
Россия готова открыть госпиталь в Газе и нарастить поставки лекарств - Путин
14:16 14.12.2023 (обновлено: 14:25 14.12.2023) СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым
. То, что происходит в Газе, – катастрофа, и ничего подобного на Украине в связи с проведением специальной военной операции нет, в чем может убедиться весь мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии
".
"То, что происходит, это, конечно, катастрофа. Мы сейчас говорили о ситуации, связанной с украинским кризисом, но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят: посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит. И почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет", – сказал Путин.
Российский лидер согласился с оценкой генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, который назвал Газу "самым большим кладбищем детей в мире".
"Такая оценка о многом говорит, и это объективная оценка", – отметил президент.
Путин подчеркнул, что находится в постоянном контакте с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который в числе других лидеров "обращает внимание на эту трагедию и делает все для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону и были созданы условия для долгосрочного мира".
Он также отметил, что в рамках его визитов в арабские страны были достигнуты договоренности о совместной работе по гуманитарной поддержке палестинскому народу.
"Я… консультировался с нашими друзьями в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах. И с Египтом тоже мы в контакте. Первое. Нужно сохранить людей в Газе. Второе. Нужно оказывать массированную гуманитарную поддержку людям", – сказал Путин.
В рамках этой работы Россия готова открыть на территории сектора Газа, в районе пункта пропуска и египетской границы, недалеко от города Рафах, свой госпиталь по примеру того, как это сделали ОАЭ, заявил Путин.
По его словам, "для этого нужно согласие Египта и Израиля". И если Египет эту идею поддержал, то Израиль выступает против.
"Я переговорил с премьер-министром Нетаньяху. Они проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно. Но это не значит, что мы прекратим эти усилия", – заявил президент.
Он добавил, что сегодня с Израилем у России появились иные договоренности, которые РФ исполнит.
"У нас и с израильтянами есть договоренность о том – они нас попросили об этом, – чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. И мы это сделаем, безусловно. Так что мы со всеми сторонами этого происходящего события в контакте и будем активно работать".
Читайте также на РИА Новости Крым: