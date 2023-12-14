https://crimea.ria.ru/20231214/putin-sravnil-konflikt-v-gaze-i-na-ukraine-1133544794.html

Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине

Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине

То, что происходит в Газе, – катастрофа, и ничего подобного на Украине в связи с проведением специальной военной операции нет, в чем может убедиться весь мир... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T14:16

2023-12-14T14:16

2023-12-14T14:25

владимир путин (политик)

россия

сектор газа

обострение ситуации в израиле

израиль

в мире

ближний восток

новости

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. То, что происходит в Газе, – катастрофа, и ничего подобного на Украине в связи с проведением специальной военной операции нет, в чем может убедиться весь мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".Российский лидер согласился с оценкой генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, который назвал Газу "самым большим кладбищем детей в мире"."Такая оценка о многом говорит, и это объективная оценка", – отметил президент.Путин подчеркнул, что находится в постоянном контакте с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который в числе других лидеров "обращает внимание на эту трагедию и делает все для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону и были созданы условия для долгосрочного мира".Он также отметил, что в рамках его визитов в арабские страны были достигнуты договоренности о совместной работе по гуманитарной поддержке палестинскому народу.В рамках этой работы Россия готова открыть на территории сектора Газа, в районе пункта пропуска и египетской границы, недалеко от города Рафах, свой госпиталь по примеру того, как это сделали ОАЭ, заявил Путин.По его словам, "для этого нужно согласие Египта и Израиля". И если Египет эту идею поддержал, то Израиль выступает против."Я переговорил с премьер-министром Нетаньяху. Они проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно. Но это не значит, что мы прекратим эти усилия", – заявил президент.Он добавил, что сегодня с Израилем у России появились иные договоренности, которые РФ исполнит."У нас и с израильтянами есть договоренность о том – они нас попросили об этом, – чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. И мы это сделаем, безусловно. Так что мы со всеми сторонами этого происходящего события в контакте и будем активно работать".Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал Путина: что российский лидер дал понять НетаньяхуЧисло жертв в Газе превысило 15,5 тысяч человек"Пока не поздно": Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие

https://crimea.ria.ru/20231114/u-izrailya-net-shansov-politolog-dal-prognoz-razvitiya-sobytiy-v-gaze-1132772097.html

россия

сектор газа

израиль

ближний восток

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владимир путин (политик), россия, сектор газа, обострение ситуации в израиле, израиль, в мире, ближний восток, новости