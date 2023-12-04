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Число жертв в Газе превысило 15,5 тысяч человек
Число жертв в Газе превысило 15,5 тысяч человек - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Число жертв в Газе превысило 15,5 тысяч человек
Больше 15,5 тысяч человек погибли и свыше 41 тысячи пострадали в ходе эскалации конфликта в секторе Газа. Такие цифры приводит официальный представитель... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T08:31
2023-12-04T08:31
2023-12-04T08:31
сектор газа
обострение ситуации в израиле
израиль
палестина
в мире
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Больше 15,5 тысяч человек погибли и свыше 41 тысячи пострадали в ходе эскалации конфликта в секторе Газа. Такие цифры приводит официальный представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра, пишет ТАСС.По информации Минздрава сектора Газа, с 7 октября погиб 291 медик, взорвано 56 машин скорой помощи, уничтожены 56 врачебных учреждений.Как отметил официальный представитель Минздрава, у врачей "скорых", которые помогают сотням раненых, очень "скромные возможности". Также он подчеркнул, что медучреждения в северных районах анклава не в силах обеспечить раненым должную помощь, поскольку для этого нет необходимых ресурсов. В минувшую пятницу сообщалось, что боевые действия против ХАМАС в секторе Газа возобновились.Очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке начался 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС выпустило ракеты по Израилю из сектора Газа. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничье на юге страны: захватывали военные базы и уничтожали израильских военнослужащих.Действуя ответно, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к выполнению операции "Железные мечи": били по сектору Газа, в стране было объявлено военное положение. В конце октября военные ЦАХАЛ проникли в сектор, а в начале ноября взяли в кольцо его крупнейший по численности населения город – Газу. Анклав был разделен на две части – северную и южную.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала палестино-израильский конфликт одной из самых масштабных гуманитарных катастроф. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал принять срочные меры для прекращения огня в зоне конфликта и вернуться к переговорам между враждующими сторонами. Он также заявил об опасности большой войны в Евразии.Этот конфликт может привести к большой войне, такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян эвакуируют из сектора ГазаИзраиль снова ударил по школе в Газе – погибли 25 человекПолитолог дал прогноз развития событий в Газе
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сектор газа, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, в мире, новости, общество
Число жертв в Газе превысило 15,5 тысяч человек
Более 15,5 тысяч человек погибли в ходе израильско-палестинского конфликта
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Больше 15,5 тысяч человек погибли и свыше 41 тысячи пострадали в ходе эскалации конфликта в секторе Газа. Такие цифры приводит официальный представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра, пишет ТАСС.
"Число жертв израильской агрессии возросло до 15 523, как минимум 41 316 человек получили ранения", - сказано в сообщении на официальной странице ведомства в соцсетях.
По информации Минздрава сектора Газа, с 7 октября погиб 291 медик, взорвано 56 машин скорой помощи, уничтожены 56 врачебных учреждений.
Как отметил официальный представитель Минздрава, у врачей "скорых", которые помогают сотням раненых, очень "скромные возможности". Также он подчеркнул, что медучреждения в северных районах анклава не в силах обеспечить раненым должную помощь, поскольку для этого нет необходимых ресурсов.
"Мы теряем десятки жизней каждый день из-за отсутствия необходимого лечения в секторе Газа и из-за того, что они не уезжают", - добавил аль-Кудра.
В минувшую пятницу сообщалось, что боевые действия против ХАМАС в секторе Газа возобновились.
Очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке начался 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС выпустило ракеты по Израилю из сектора Газа. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничье на юге страны: захватывали военные базы и уничтожали израильских военнослужащих.
Действуя ответно, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к выполнению операции "Железные мечи": били по сектору Газа, в стране было объявлено военное положение. В конце октября военные ЦАХАЛ проникли в сектор, а в начале ноября взяли в кольцо его крупнейший по численности населения город – Газу. Анклав был разделен на две части – северную и южную.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала палестино-израильский конфликт одной из самых масштабных гуманитарных катастроф. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал
принять срочные меры для прекращения огня в зоне конфликта и вернуться к переговорам между враждующими сторонами. Он также заявил
об опасности большой войны в Евразии.
Этот конфликт может привести к большой войне
, такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин.
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