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Число жертв в Газе превысило 15,5 тысяч человек

Число жертв в Газе превысило 15,5 тысяч человек - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Число жертв в Газе превысило 15,5 тысяч человек

Больше 15,5 тысяч человек погибли и свыше 41 тысячи пострадали в ходе эскалации конфликта в секторе Газа. Такие цифры приводит официальный представитель... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T08:31

2023-12-04T08:31

2023-12-04T08:31

сектор газа

обострение ситуации в израиле

израиль

палестина

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новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Больше 15,5 тысяч человек погибли и свыше 41 тысячи пострадали в ходе эскалации конфликта в секторе Газа. Такие цифры приводит официальный представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра, пишет ТАСС.По информации Минздрава сектора Газа, с 7 октября погиб 291 медик, взорвано 56 машин скорой помощи, уничтожены 56 врачебных учреждений.Как отметил официальный представитель Минздрава, у врачей "скорых", которые помогают сотням раненых, очень "скромные возможности". Также он подчеркнул, что медучреждения в северных районах анклава не в силах обеспечить раненым должную помощь, поскольку для этого нет необходимых ресурсов. В минувшую пятницу сообщалось, что боевые действия против ХАМАС в секторе Газа возобновились.Очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке начался 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС выпустило ракеты по Израилю из сектора Газа. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничье на юге страны: захватывали военные базы и уничтожали израильских военнослужащих.Действуя ответно, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к выполнению операции "Железные мечи": били по сектору Газа, в стране было объявлено военное положение. В конце октября военные ЦАХАЛ проникли в сектор, а в начале ноября взяли в кольцо его крупнейший по численности населения город – Газу. Анклав был разделен на две части – северную и южную.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала палестино-израильский конфликт одной из самых масштабных гуманитарных катастроф. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал принять срочные меры для прекращения огня в зоне конфликта и вернуться к переговорам между враждующими сторонами. Он также заявил об опасности большой войны в Евразии.Этот конфликт может привести к большой войне, такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян эвакуируют из сектора ГазаИзраиль снова ударил по школе в Газе – погибли 25 человекПолитолог дал прогноз развития событий в Газе

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израиль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, в мире, новости, общество