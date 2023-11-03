https://crimea.ria.ru/20231103/lavrov-prizval-srochno-prekratit-ogon-na-blizhnem-vostoke-1132549086.html

Лавров призвал срочно прекратить огонь на Ближнем Востоке

Лавров призвал срочно прекратить огонь на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Лавров призвал срочно прекратить огонь на Ближнем Востоке

Необходимо принять срочные меры для прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, а затем вернуться к прямым переговорам между Израилем и... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T14:53

2023-11-03T14:53

2023-11-03T14:53

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

обострение ситуации в израиле

израиль

палестина

политика

в мире

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Необходимо принять срочные меры для прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, а затем вернуться к прямым переговорам между Израилем и Палестиной. К такому решению призвал глава МИД России на пресс-конференции по итогам переговоров с кувейтским коллегой.Заявления ЛавроваКасаясь вопроса о переселении палестинцев из Газы в Египет, Лавров заявил, что это противоречит их интересам и вопросам мира в целом: каждая из идей о переселении палестинцев, по его словам, направлена на то, чтобы похоронить двугосударственное решение палестино-израильского конфликта."Мы с большой настороженностью относимся к планам разрушить перспективы создания палестинского государства, обречь палестинцев на вечное бесправное существование. Это не обеспечит ни мир, ни безопасность в регионе", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что Россия поддержит "арабское решение" саммита Лиги арабских государств и Арабо-Африканского саммита по проблеме сектора Газы, поскольку для РФ принципиально важно единое мнение арабского мира. В этой связи Москва "будет делать все, чтобы способствовать реализации тех планов, тех инициатив, которые сформулируют страны региона" для обеспечения мира и стабильности.Эскалация израильско-палестинского конфликтаИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Также Израиль объявил о полной блокаде Газы: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по последним данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России и ранее призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Операции без анестезии и переполненные морги: глава ВОЗ о ситуации в ГазеПутин: удар по госпиталю в Газе – гуманитарная катастрофаПерерастет ли конфликт на Ближнем Востоке в большую войну – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, политика, в мире, безопасность, новости