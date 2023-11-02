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Операции без анестезии и переполненные морги: глава ВОЗ о ситуации в Газе - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Операции без анестезии и переполненные морги: глава ВОЗ о ситуации в Газе
Операции без анестезии и переполненные морги: глава ВОЗ о ситуации в Газе - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Операции без анестезии и переполненные морги: глава ВОЗ о ситуации в Газе
В Газе врачам приходится оперировать пациентов и раненых без анестезии, больницы и морги переполнены, ситуация в анклаве неописуемая, заявил глава Всемирной... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T21:02
2023-11-02T21:02
сектор газа
обострение ситуации в израиле
израиль
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тедрос гебрейесус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. В Газе врачам приходится оперировать пациентов и раненых без анестезии, больницы и морги переполнены, ситуация в анклаве неописуемая, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.Гебрейесус рассказал, что в анклаве больницы забиты ранеными, которые лежат в коридорах, морги переполнены, врачи проводят операции без анестезии, тысячи людей ищут убежища от бомбардировок, семьи теснятся в переполненных школах, отчаянно нуждаются в еде и воде, туалеты переполнены и существует риск распространения заболеваний.Ранее глава ВОЗ сообщил, что в секторе Газа 14 из 36 больниц, а также два специализированных центра, больше не работают из-за нехватки топлива, повреждений в результате ударов и отсутствия безопасности.Обострение палестино-израильского конфликтаИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по последним данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Во что США могут превратить конфликт вокруг Палестины – политологСША "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы – ЛавровЛавров заявил об опасности большой войны в Евразии
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сектор газа, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, воз, новости, в мире, тедрос гебрейесус, общество
Операции без анестезии и переполненные морги: глава ВОЗ о ситуации в Газе

В Газе врачи оперируют без анестезии в переполненных больницах – глава ВОЗ

21:02 02.11.2023
 
© AP Photo Fatima ShbairСитуация в секторе Газа
Ситуация в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo Fatima Shbair
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. В Газе врачам приходится оперировать пациентов и раненых без анестезии, больницы и морги переполнены, ситуация в анклаве неописуемая, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

"Более 21 тысячи человек получили ранения и более 1,4 миллиона человек в Газе были перемещены. Ситуация на местах, в Газе, неописуемая", – цитирует его РИА Новости.

Гебрейесус рассказал, что в анклаве больницы забиты ранеными, которые лежат в коридорах, морги переполнены, врачи проводят операции без анестезии, тысячи людей ищут убежища от бомбардировок, семьи теснятся в переполненных школах, отчаянно нуждаются в еде и воде, туалеты переполнены и существует риск распространения заболеваний.
Ранее глава ВОЗ сообщил, что в секторе Газа 14 из 36 больниц, а также два специализированных центра, больше не работают из-за нехватки топлива, повреждений в результате ударов и отсутствия безопасности.
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Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по последним данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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