https://crimea.ria.ru/20231029/vo-chto-ssha-mogut-prevratit-konflikt-vokrug-palestiny--politolog--1132346898.html
Во что США могут превратить конфликт вокруг Палестины – политолог
Во что США могут превратить конфликт вокруг Палестины – политолог - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Во что США могут превратить конфликт вокруг Палестины – политолог
США выгоден конфликт Палестины и Израиля: руками последнего они смогут напасть на своего главного врага на Ближнем Востоке – Иран, но перед этим его нужно... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T10:01
2023-10-29T10:01
2023-10-29T09:19
палестина
обострение ситуации в израиле
радио "спутник в крыму"
израиль
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
политика
в мире
мнения
игорь шатров
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Игорь Шатров: во что США могут превратить конфликт вокруг Палестины
Игорь Шатров: во что США могут превратить конфликт вокруг Палестины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. США выгоден конфликт Палестины и Израиля: руками последнего они смогут напасть на своего главного врага на Ближнем Востоке – Иран, но перед этим его нужно сделать виноватым в эскалации в арабском регионе, а самим выйти сухими из воды. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По мнению Шатрова, дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке США, в целом как государству и Байдену в частности, как человеку, который метит на президентское кресло в 2024 году, "очень выгодна и даже необходима". Но совершенно не выгоден контекст, в котором конфликт сейчас развивается.А именно тот факт, что, заняв позицию Израиля, США поссорились со всем арабским миром. Штатам очень нужно выйти сухими из воды, не дав войне затухнуть, и едва ли лучший путь добиться этого – сделать во всем виноватым своего главного врага на Ближнем Востоке – Иран, считает политолог.В случае такого развития событий Саудовская Аравия "немножко сквозь пальцы начнет смотреть на эту ситуации", и другие страны тоже "не будут особо вмешиваться", считает политолог. То, что так будет, по его мнению, доказывает отказ Иордании и Египта впустить на свою территорию массы беженцев из Палестины – они "поддерживают ее, но в стороне"."Это звоночек. И, я думаю, что он услышан в Соединенных Штатах, которые всячески ищут выход из ситуации: как сделать так, чтобы Израиль был не виновником варварских действий в секторе Газа, а жертвой, которая ответила и довольно справедливо", – заметил Шатров. Читайте также на РИА Новости Крым:США "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы – ЛавровЭрдоган отменил визит в Израиль и раскритиковал власти страныСовбез ООН отклонил резолюции России и США по ситуации в Израиле
https://crimea.ria.ru/20231028/deti-v-gaze-takie-zhe-kak-na-ukraine-erdogan-obvinil-zapad-v-dvulichii-1132384033.html
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палестина, обострение ситуации в израиле, израиль, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, в мире, мнения, игорь шатров, безопасность
Во что США могут превратить конфликт вокруг Палестины – политолог
Политолог Шатров: США могут развязать войну между Ираном и Израилем по своему сценарию
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым
. США выгоден конфликт Палестины и Израиля: руками последнего они смогут напасть на своего главного врага на Ближнем Востоке – Иран, но перед этим его нужно сделать виноватым в эскалации в арабском регионе, а самим выйти сухими из воды. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"
озвучил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По мнению Шатрова, дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке США, в целом как государству и Байдену в частности, как человеку, который метит на президентское кресло в 2024 году, "очень выгодна и даже необходима". Но совершенно не выгоден контекст, в котором конфликт сейчас развивается.
А именно тот факт, что, заняв позицию Израиля, США поссорились со всем арабским миром. Штатам очень нужно выйти сухими из воды, не дав войне затухнуть, и едва ли лучший путь добиться этого – сделать во всем виноватым своего главного врага на Ближнем Востоке – Иран, считает политолог.
"Если крайней будет не Палестина как таковая, а те, кто манипулирует боевиками в секторе Газа – Иран, то США выходят сухими их воды, мирятся с так необходимыми им монархиями Персидского залива, ну и, в принципе, продолжают поддерживать Израиль в этой истории", – предполагает Шатров.
В случае такого развития событий Саудовская Аравия "немножко сквозь пальцы начнет смотреть на эту ситуации", и другие страны тоже "не будут особо вмешиваться", считает политолог. То, что так будет, по его мнению, доказывает отказ Иордании и Египта впустить на свою территорию массы беженцев из Палестины – они "поддерживают ее, но в стороне".
"Это звоночек. И, я думаю, что он услышан в Соединенных Штатах, которые всячески ищут выход из ситуации: как сделать так, чтобы Израиль был не виновником варварских действий в секторе Газа, а жертвой, которая ответила и довольно справедливо", – заметил Шатров.
"А потом если из этого еще и развязать израильско-иранскую войну, то есть каким-то образом сделать так, чтобы Иран получил ответ от Израиля – руками Израиля, разумеется, Соединенные Штаты же привыкли чужими руками таскать каштаны из огня, – то, я думаю, что Байден окажется на коне", – предположил эксперт.
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