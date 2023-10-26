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Совбез ООН отклонил резолюции России и США по ситуации в Израиле - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Совбез ООН отклонил резолюции России и США по ситуации в Израиле
Совбез ООН отклонил резолюции России и США по ситуации в Израиле - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Совбез ООН отклонил резолюции России и США по ситуации в Израиле
Совбез ООН по итогам голосования отклонил и российский, и американский пакеты резолюций по Ближнему Востоку, включая палестинский вопрос. Постпред РФ при ООН... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T09:12
2023-10-26T09:12
обострение ситуации в израиле
израиль
палестина
в мире
совет безопасности оон
сша
россия
китай
новости
василий небензя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Совбез ООН по итогам голосования отклонил и российский, и американский пакеты резолюций по Ближнему Востоку, включая палестинский вопрос. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя произошедшее, заявил, что СБ ООН "в очередной раз не смог реализовать свое главное уставное предназначение – поддержать международный мир и безопасность". Его слова приводят пресс-службы поспредства и МИД РФ.Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США о палестино-израильском конфликте, в которой осуждалась "чудовищная атака ХАМАС на Израиль", однако не было призыва к прекращению огня. За документ проголосовали десять стран. Против, помимо Москвы и Пекина, высказались ОАЭ. Мозамбик и Бразилия воздержались."Мы глубоко убеждены, что главный сигнал, которого сейчас во всем мире ждут от Совета Безопасности – это требование немедленного и безусловного прекращения огня противоборствующими сторонами. А именно этого в американском проекте как раз и нет. Поэтому мы не видим в нем смысла и не сможем его поддержать", – прокомментировал решение России Небензя в ходе открытых дебатов.Российский проект резолюции, который содержал призыв к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, также был отклонен – его не пропустили США и Великобритания, "помогли" застопорить документ девять воздержавшихся стран. Заветирован Вашингтоном был также представленный Бразилией гуманитарный проект резолюции.Комментируя произошедшее, Небензя отметил, "что СБ ООН не оправдал возложенных на него надежд", и Россия об этом сожалеет."Мы старались сделать все, чтобы ему помочь… Прискорбно, что члены Совета, замкнувшись на своих национальных повестках, не нашли смелости проявить стратегическую мудрость и поддержать предложенный Россией текст… Теперь задача предотвращения дальнейшей эскалации в зоне палестино-израильского конфликта стоит перед Генассамблеей ООН", – сказал Небензя.Постпред добавил, что Москва поддерживает проект резолюции, предложенный Иорданией от имени арабской группы – РФ является его соавтором – и призвал государства-члены его поддержать.Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал израильско-палестинский конфликт, заявив о силах, которые натравливают мусульман на иудеев и пытаются втянуть в него другие страны, чтобы не дать затухнуть очагу напряженности и спровоцировать дальнейшую эскалацию. Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль перестал выдавать визы чиновникам ООН С воздуха, суши и моря: Израиль анонсировал массированную атаку на Газу Вступят ли США в войну на Ближнем Востоке – эксперт
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обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, в мире, совет безопасности оон, сша, россия, китай, новости, василий небензя
Совбез ООН отклонил резолюции России и США по ситуации в Израиле

Совбез ООН отклонил резолюции России и США по палестино-израильскому конфликту

09:12 26.10.2023
 
© AP Photo Craig RuttleПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя обращается к членам Совета Безопасности
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обращается к членам Совета Безопасности - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo Craig Ruttle
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Совбез ООН по итогам голосования отклонил и российский, и американский пакеты резолюций по Ближнему Востоку, включая палестинский вопрос. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя произошедшее, заявил, что СБ ООН "в очередной раз не смог реализовать свое главное уставное предназначение – поддержать международный мир и безопасность". Его слова приводят пресс-службы поспредства и МИД РФ.
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США о палестино-израильском конфликте, в которой осуждалась "чудовищная атака ХАМАС на Израиль", однако не было призыва к прекращению огня. За документ проголосовали десять стран. Против, помимо Москвы и Пекина, высказались ОАЭ. Мозамбик и Бразилия воздержались.
"Мы глубоко убеждены, что главный сигнал, которого сейчас во всем мире ждут от Совета Безопасности – это требование немедленного и безусловного прекращения огня противоборствующими сторонами. А именно этого в американском проекте как раз и нет. Поэтому мы не видим в нем смысла и не сможем его поддержать", – прокомментировал решение России Небензя в ходе открытых дебатов.
Российский проект резолюции, который содержал призыв к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, также был отклонен – его не пропустили США и Великобритания, "помогли" застопорить документ девять воздержавшихся стран. Заветирован Вашингтоном был также представленный Бразилией гуманитарный проект резолюции.
Комментируя произошедшее, Небензя отметил, "что СБ ООН не оправдал возложенных на него надежд", и Россия об этом сожалеет.
"Мы старались сделать все, чтобы ему помочь… Прискорбно, что члены Совета, замкнувшись на своих национальных повестках, не нашли смелости проявить стратегическую мудрость и поддержать предложенный Россией текст… Теперь задача предотвращения дальнейшей эскалации в зоне палестино-израильского конфликта стоит перед Генассамблеей ООН", – сказал Небензя.
Постпред добавил, что Москва поддерживает проект резолюции, предложенный Иорданией от имени арабской группы – РФ является его соавтором – и призвал государства-члены его поддержать.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал израильско-палестинский конфликт, заявив о силах, которые натравливают мусульман на иудеев и пытаются втянуть в него другие страны, чтобы не дать затухнуть очагу напряженности и спровоцировать дальнейшую эскалацию.
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Обострение ситуации в ИзраилеИзраильПалестинаВ миреСовет безопасности ООНСШАРоссияКитайНовостиВасилий Небензя
 
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