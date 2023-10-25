https://crimea.ria.ru/20231025/putin-v-konflikt-na-blizhnem-vostoke-khotyat-vtyanut-kak-mozhno-bolshe-stran-1132321509.html

Путин: в конфликт на Ближнем Востоке хотят втянуть как можно больше стран

Путин: в конфликт на Ближнем Востоке хотят втянуть как можно больше стран - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Путин: в конфликт на Ближнем Востоке хотят втянуть как можно больше стран

В конфликт на Ближнем Востоке пытаются втянуть другие страны, заявил Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений. РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-25T20:57

2023-10-25T20:57

2023-10-26T08:19

владимир путин (политик)

новости

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палестина

сектор газа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В конфликт на Ближнем Востоке пытаются втянуть другие страны, заявил Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений.По словам Путина, такая политика реализуется уже давно, задолго до нынешнего кризиса."Мусульман натравливают на иудеев, призывают к войне с неверными, шиитов сталкивают с суннитами, православных с католиками. В Европе закрывают глаза на кощунство и вандализм в отношении мусульманских святынь. В ряде стран уже в открытую, на официальном уровне прославляют нацистских преступников и антисемитов, на чьих руках кровь жертв Холокоста. На Украине ведут дело к запрету канонической православной церкви, к углублению церковного раскола", - констатировал президент.Поэтому главная задача на сегодняшний день - остановить кровопролитие и насилие, подчеркнул Путин."В противном случае дальнейшее разрастание кризиса чревато тяжелейшими и крайне опасными разрушительными последствиями. Причем не только для регионов Ближнего Востока. Это может выплеснуться далеко - далеко за границы Ближнего Востока", - заявил президент, отметив, что ситуация касается и России.Путин напомнил, что в РФ хорошо знают, что такое международный терроризм, "и всегда будут чувствовать горечь потерь в годы борьбы с ним".Российский лидер в очередной раз озвучил, что позиция Москвы по палестино-израильскому конфликту основана на решениях Совбеза ООН по созданию двух независимых, суверенных государств – Израиля и Палестины.Эскалация израильско-палестинского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, было выпущено более трех тысяч ракет. После этого боевики проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение и начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.Президент США Джо Байден заявил, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд".9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы. "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям.Обстановка накалилась после разрушительного удара по госпиталю в секторе Газа, который российский лидер назвал трагедией и катастрофой. По его словам, это должно послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган отменил визит в Израиль и раскритиковал власти страныЗапрос Байдена о помощи Украине и Израилю рискует провалиться в СенатеИспытание Палестиной: выдержат ли отношения США и Ближнего Востока

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, религия, общество, обострение ситуации в израиле, в мире, политика, палестина, сектор газа, израиль