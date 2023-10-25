https://crimea.ria.ru/20231025/putin-v-konflikt-na-blizhnem-vostoke-khotyat-vtyanut-kak-mozhno-bolshe-stran-1132321509.html
Путин: в конфликт на Ближнем Востоке хотят втянуть как можно больше стран
Путин: в конфликт на Ближнем Востоке хотят втянуть как можно больше стран - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Путин: в конфликт на Ближнем Востоке хотят втянуть как можно больше стран
В конфликт на Ближнем Востоке пытаются втянуть другие страны, заявил Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений. РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-25T20:57
2023-10-25T20:57
2023-10-26T08:19
владимир путин (политик)
новости
россия
религия
общество
обострение ситуации в израиле
в мире
политика
палестина
сектор газа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В конфликт на Ближнем Востоке пытаются втянуть другие страны, заявил Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений.По словам Путина, такая политика реализуется уже давно, задолго до нынешнего кризиса."Мусульман натравливают на иудеев, призывают к войне с неверными, шиитов сталкивают с суннитами, православных с католиками. В Европе закрывают глаза на кощунство и вандализм в отношении мусульманских святынь. В ряде стран уже в открытую, на официальном уровне прославляют нацистских преступников и антисемитов, на чьих руках кровь жертв Холокоста. На Украине ведут дело к запрету канонической православной церкви, к углублению церковного раскола", - констатировал президент.Поэтому главная задача на сегодняшний день - остановить кровопролитие и насилие, подчеркнул Путин."В противном случае дальнейшее разрастание кризиса чревато тяжелейшими и крайне опасными разрушительными последствиями. Причем не только для регионов Ближнего Востока. Это может выплеснуться далеко - далеко за границы Ближнего Востока", - заявил президент, отметив, что ситуация касается и России.Путин напомнил, что в РФ хорошо знают, что такое международный терроризм, "и всегда будут чувствовать горечь потерь в годы борьбы с ним".Российский лидер в очередной раз озвучил, что позиция Москвы по палестино-израильскому конфликту основана на решениях Совбеза ООН по созданию двух независимых, суверенных государств – Израиля и Палестины.Эскалация израильско-палестинского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, было выпущено более трех тысяч ракет. После этого боевики проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение и начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.Президент США Джо Байден заявил, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд".9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы. "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям.Обстановка накалилась после разрушительного удара по госпиталю в секторе Газа, который российский лидер назвал трагедией и катастрофой. По его словам, это должно послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган отменил визит в Израиль и раскритиковал власти страныЗапрос Байдена о помощи Украине и Израилю рискует провалиться в СенатеИспытание Палестиной: выдержат ли отношения США и Ближнего Востока
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владимир путин (политик), новости, россия, религия, общество, обострение ситуации в израиле, в мире, политика, палестина, сектор газа, израиль
Путин: в конфликт на Ближнем Востоке хотят втянуть как можно больше стран
Путин: некоторые силы хотят втянуть в конфликт на Ближнем Востоке как можно больше стран
20:57 25.10.2023 (обновлено: 08:19 26.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В конфликт на Ближнем Востоке пытаются втянуть другие страны, заявил Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений.
"Мы видим попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Для этого, в том числе, пытаются играть на национальных и религиозных чувствах миллионов людей. Цель, на мой взгляд, всех этих действий очевидна – умножить нестабильность в мире, разобщать культуры, народы, мировые религии, спровоцировать конфликт цивилизаций. Все по известному принципу: разделяй и властвуй", — сказал президент.
По словам Путина, такая политика реализуется уже давно, задолго до нынешнего кризиса.
"Мусульман натравливают на иудеев, призывают к войне с неверными, шиитов сталкивают с суннитами, православных с католиками. В Европе закрывают глаза на кощунство и вандализм в отношении мусульманских святынь. В ряде стран уже в открытую, на официальном уровне прославляют нацистских преступников и антисемитов, на чьих руках кровь жертв Холокоста. На Украине ведут дело к запрету канонической православной церкви, к углублению церковного раскола", - констатировал президент.
Поэтому главная задача на сегодняшний день - остановить кровопролитие и насилие, подчеркнул Путин.
"В противном случае дальнейшее разрастание кризиса чревато тяжелейшими и крайне опасными разрушительными последствиями. Причем не только для регионов Ближнего Востока. Это может выплеснуться далеко - далеко за границы Ближнего Востока", - заявил президент, отметив, что ситуация касается и России.
Путин напомнил, что в РФ хорошо знают, что такое международный терроризм, "и всегда будут чувствовать горечь потерь в годы борьбы с ним".
Российский лидер в очередной раз озвучил, что позиция Москвы по палестино-израильскому конфликту основана на решениях Совбеза ООН по созданию двух независимых, суверенных государств – Израиля и Палестины.
Эскалация израильско-палестинского конфликта
7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, было выпущено более трех тысяч ракет. После этого боевики проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение и начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.
8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Президент США Джо Байден заявил
, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд".
9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы. "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".
Президент РФ Владимир Путин заявил
, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям.
Обстановка накалилась после разрушительного удара по госпиталю в секторе Газа, который российский лидер назвал
трагедией и катастрофой. По его словам, это должно послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
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