https://crimea.ria.ru/20231011/putin-predupredil-o-posledstviyakh-rasshireniya-arabo-izrailskogo-konflikta-1132015747.html

Путин предупредил о последствиях расширения арабо-израильского конфликта

Путин предупредил о последствиях расширения арабо-израильского конфликта - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Путин предупредил о последствиях расширения арабо-израильского конфликта

Расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T16:16

2023-10-11T16:16

2023-10-11T16:26

владимир путин (политик)

израиль

обострение ситуации в израиле

ближний восток

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики, заявил президент России Владимир Путин.Путин также отметил, что палестинская проблема находится "в сердце каждого, кто исповедует ислам", и мусульмане воспринимают все, что происходит на протяжении десятилетий на Ближнем Востоке, как "проявление несправедливости, возведенной в невероятную степень".Основная проблема, по словам российского лидера, заключается в невыполнении решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. При этом часть земель, которые палестинцы всегда считали исконно своими, были заняты Израилем в разное время и разными способами, в основном военной силой.Президент России также отметил, что США в своей политике на Ближнем Востоке за последние несколько лет пренебрегли механизмами урегулирования конфликта и решили отрегулировать все самостоятельно."В последние годы США сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях, по сути попытались подменить решения фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками. Конечно, решение социально-экономических вопросов очень важно, но без решения фундаментальных политических вопросов, главный из которых – создание суверенного палестинского государства, решить проблему в целом невозможно", - уверен Путин.Также российский лидер выразил недоумение по поводу решения Вашингтона отправить авианосную группу в Средиземное море.Обострение палестино-израильского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более трех тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 687 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.10 октября Израиль начал полномасштабное наступление на сектор Газа. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что ХАМАС "пожалеет" о том, что совершил, отметив, что Газа "изменится на 180 градусов" и уже никогда не будет прежней.

https://crimea.ria.ru/20231011/strakhi-zelenskogo-obosnovany-pochemu-zapad-pomozhet-izrailyu-a-ne-ukraine-1132008834.html

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владимир путин (политик), израиль, обострение ситуации в израиле, ближний восток, политика, новости