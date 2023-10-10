https://crimea.ria.ru/20231010/nachalos-nastuplenie-izrailya-na-sektor-gaza-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1131992612.html

Началось наступление Израиля на сектор Газа: что известно к этому часу

Началось наступление Израиля на сектор Газа: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Началось наступление Израиля на сектор Газа: что известно к этому часу

Израиль начал полноценное наступление на сектор Газа. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, сообщает издание Times of Israel, его цитирует РИА... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T23:23

2023-10-10T23:23

2023-10-10T23:30

обострение ситуации в израиле

израиль

палестина

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жозеп боррель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Израиль начал полноценное наступление на сектор Газа. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, сообщает издание Times of Israel, его цитирует РИА Новости.Он добавил, что ХАМАС "пожалеет" о том, что совершил, отметив, что Газа "изменится на 180 градусов" и уже никогда не будет прежней.Ранее он отдал приказ о блокаде анклава, чтобы полностью отрезать его от воды, электричества и топлива. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе сегодня заявил, что Газе грозит гуманитарная катастрофа и призвал открыть безопасные коридоры для доставки в Палестину продовольствия и медикаментов. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что "отдельные решения Израиля в конфликте с сектором Газа противоречат нормам международного права". По его словам, главы МИД стран ЕС обсудили "эту сложную ситуацию", и солидарны во мнении, что необходимо прекратить насилие и освободить заложников, однако также "выступили против блокады, отключения электричества, прекращения доступа к питьевой воде и пище".В МИД Палестины 10 октября сообщили, что израильские военные применили в районе аль-Карама в секторе Газа боеприпасы с белым фосфором, запрещенные международными конвенциями. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал арабские страны выделить средства для поддержки Газы.Президент США Джо Байден в ходе специального обращения в связи с обострением ситуации в Израиле призвал третьи страны воздержаться от попыток воспользоваться обострением конфликта между Палестиной и Израилем, отметив, что у израильской стороны "есть полное право" ответить на террор со стороны ХАМАС и Америка в этом поможет. В конгресс США внесли законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для защиты неба – зенитных ракетных комплексов Iron Dome ("Железный купол") на 2 млрд долларов. Кроме того, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил отправку в восточную часть Средиземного моря ударной группы во главе с авианосцем необходимостью удержать третьи стороны от разрастания эскалации.Начальник генштаба США призвал Иран не вмешиваться в войну Израиля и ХАМАС. Тем временем в армии Израиля сообщили о пусках ракет по израильской территории из Ливана.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка авианосца США в Израиль "вызывает вопросы".Он также заявил, что палестино-израильское обострение не закончится за одну неделю или две, и необходимы усилия по предотвращению конфликта.Президент России Владимир Путин вечером 10 октября обсудил с турецким коллегой ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе "меры по предотвращению роста напряженности", сообщили в канцелярии Эрдогана.В Кремле объяснили опасность нынешней ситуации на Ближнем Востоке тем, что она грозит выйти за пределы зоны конфликта.К концу четвертого дня обострившегося конфликта число погибших жителей Израиля превысило 1 000 человек. Число жертв обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, по данным палестинского Минздрава, приближается к 800. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, после чего объявил мобилизацию.Читайте также на РИА Новости Крым: Ядерный удар Израиля по сектору Газа: возможно ли это и чем обернетсяМИД прорабатывает вопрос об эвакуации россиян из Палестины – Захарова Путин: обострение на Ближнем Востоке – яркий пример провала политики США

израиль

палестина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, в мире, реджеп тайип эрдоган, жозеп боррель, европейский союз, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden)