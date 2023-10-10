https://crimea.ria.ru/20231010/yadernyy-udar-izrailya-po-sektoru-gaza-vozmozhno-li-eto-i-chem-obernetsya-1131982072.html

Ядерный удар Израиля по сектору Газа: возможно ли это и чем обернется

Ядерный удар Израиля по сектору Газа: возможно ли это и чем обернется - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Ядерный удар Израиля по сектору Газа: возможно ли это и чем обернется

Израиль слишком зависим от Соединенных Штатов и не решится на ядерный удар по сектору Газа без отмашки от США. А Штаты не заинтересованы в радикализации... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T17:07

2023-10-10T17:07

2023-10-10T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Израиль слишком зависим от Соединенных Штатов и не решится на ядерный удар по сектору Газа без отмашки от США. А Штаты не заинтересованы в радикализации обстановки на Ближнем Востоке. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко, комментируя призыв высокопоставленного израильского офицера ударить ядерным оружием по палестинскому сопротивлению.Ранее офицер по стратегии Израиля Тали Готлиб заявил: "Нам нужно использовать ядерное оружие, пока не стало слишком поздно".Фигуры речи для устрашенияПо мнению Хроленко, сегодня у Израиля, по сути, "проспавшего атаку" палестинцев, больше "угрожающих слов", что говорит о желании запугать сопротивление."Тяжелыми бомбами они сокрушают жилые дома. Они сами показывают, как сносят их, публикуют эффектные кадры. Это же не военные цели, для чего? Для устрашения: чтобы сломить сопротивление", – сказал Хроленко.Той же цели служат и сегодняшние "вербальные атаки", включающие в себя угрозы ударить ядерным оружием, считает эксперт.При этом налицо вечная проблема непонимания арабского мира, менталитета арабов, где подобные "фигуры речи" расценивают как необходимость усиливать борьбу и объединяться, а не бояться и спасаться, считает Хроленко."Сейчас, наоборот, весь арабский мир поднимется, глядя на эти кадры (с обстрелами Газы – ред.). Ну или по крайней мере начнут помогать – деньгами, оружием, людьми", – отметил Хроленко.А в США, от которых Израиль зависит, это хорошо осознают, потому его "ядерные настроения" там вряд ли поддержат."Применить ядерное тактическое оружие – сомнительно. Все-таки Израиль практически полностью зависим от США, и без отмашки с той стороны такое решение вряд ли примет. А США не настроены на радикализацию и конфронтацию на Ближнем Востоке, потому что они понимают, что Иран, к примеру, тоже может что-то подобное применить в ответ. То есть, такой путь не решит проблемы и не погасит пламя войны, а наоборот", – сказал Хроленко.Ситуация сложнаяОн назвал ситуацию, сложившуюся на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, "очень сложной" – такой, к которой "с какой стороны не подойди – везде плохо".Это связано с тем, что в этой истории "задействованы интересы десятков стран, их политических и экономических интересов", объясняет Хроленко.К тому же, до сих пор в арабском мире со многими действиями Израиля не смирились, потому поддерживают ХАМАС. Это доказывают различные факты, в том числе расстрел автобуса с израильскими туристами в Египте местным полицейским, отметил эксперт."Например, оккупированные Израилем Голанские высоты – с этим никто не смирился в арабском мире. Это земли, которые незаконно занимает Израиль по итогам войны в середине 1970-х, но никто не признал, что это территория Израиля. Почему они с такой жестокостью относятся к гражданским, захватывают их в заложники, в том числе женщин, потому что считают, что эти люди находятся на чужой земле и обживаются, как будто это их собственная земля", – пояснил Хроленко.При этом, он назвал методы, которые использует ХАМАС, бесчеловечными и ужасными, отметив, что Израиль со своей стороны действует точно так же."Методы ужасные с обеих сторон", – заключил эксперт.Эскалация израильско-палестинского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, выпустив свыше 3 тысяч ракет. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение. Военные начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.Президент США Джо Байден заявил, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", в состав которой включены ракетный крейсер "Нормандия" и ракетные эсминцы: "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы: "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".Утром 10 октября Армия обороны Израиля сообщила о вероятном проникновении в страну со стороны Голанских высот неизвестных лиц, позже эта информация не подтвердилась.В этот день Израиль заявил о поражении в секторе Газа более 1,7 тысячи целей. Израильские истребители нанесли массированный удар по очередным целям ХАМАС. Также ЦАХАЛ заявила о взятии всех населенных пунктов у границы с Газой.Читайте также на РИА Новости Крым:Война Израиля и Палестины: вмешается ли Иран - прогноз Кедми Ослабнет ли поддержка Киева из-за войны Израиля и Палестины – Яков Кедми Возможна ли война России и США в ближайшие годы – мнение

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, александр хроленко, мнения, в мире, политика, сша