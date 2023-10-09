https://crimea.ria.ru/20231009/obostrenie-konflikta-izrailya-i-palestiny-samoe-aktualnoe-k-etomu-chasu-1131943331.html

Обострение конфликта Израиля и Палестины: самое актуальное к этому часу

Обострение конфликта Израиля и Палестины: самое актуальное к этому часу - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Обострение конфликта Израиля и Палестины: самое актуальное к этому часу

Количество жертв конфликта Израиля и Палестины превысило 1100 человек. Армия Израиля нанесла массированные удары по сектору Газа. США направляют авианосец... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T10:13

2023-10-09T10:13

2023-10-09T10:13

обострение ситуации в израиле

израиль

палестина

новости

в мире

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Количество жертв конфликта Израиля и Палестины превысило 1100 человек. Армия Израиля нанесла массированные удары по сектору Газа. США направляют авианосец "Джеральд Форд" в Восточное Средиземноморье и увеличивают военную помощь Тель-Авиву. Иран опроверг свою причастность к операции ХАМАСа. О главном к этому часу по ситуации на Ближнем Востоке – в подборке РИА Новости Крым.Израильские удары по сектору ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении массированных авиаударов по более чем 500 объектам ХАМАС и "Исламского джихада"* в секторе Газа. В частности, удары нанесены по семи командным центрам ХАМАС и командному центру "Исламского джихада"*, многоэтажным зданиям, в одном из которых находилась резиденция секретаря ХАМАС Рухи Маштаа.Также израильские военные нанесли удары по используемым боевиками тоннелям в районе Бейт-Хануна и "двум оперативным объектам", один из них находился внутри мечети.К настоящему времени ЦАХАЛ уничтожила 425 палестинских террористов в секторе Газа и еще сотни на израильской территории, добавил он.Общее количество жертв превысило 1100 человекКоличество погибших жителей Израиля в результате обострения конфликта превысило 700 человек, ранения получили почти 2,4 тысячи. Состояние 22 пострадавших оценивается как критическое, 345 человек в тяжелом состоянии, сообщает Times of Israel на минздрав страны.По данным палестинских властей, в результате ударов израильских военных в секторе Газа погибли более 430 человек, в том числе 91 ребенок, около 2300 получили ранения.Таким образом, общее количество жертв с начала обострения конфликта превысило 1100 человек.США усиливают военную помощь ИзраилюНа фоне обострения конфликта США направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", заявил глава Пентагона Ллойд Остин.Кроме того, сообщил министр обороны США, Вашингтон направляет на Ближний Восток дополнительную боевую авиацию, включая истребители F-35, F-15 и F-16. Также Пентагон намерен оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы.В Белом доме сообщили, что решение о дополнительной военной помощи Израилю принял президент Джо Байден.Иран заявил о поддержке Палестины, но опроверг причастность к операции ХАМАСПрезидент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что республика "поддерживает право палестинского народа на самооборону". По его словам, "сионистский режим сам несет ответственность за то, что ставит под угрозу народов в регионе". Также Раиси призвал власти мусульманских стран "искренне поддержать палестинский народ".При этом Тегеран официально опроверг обвинения в причастности к подготовке атаки ХАМАС на Израиль, сообщило агентство Amwaj.media со ссылкой на постоянное представительство Ирана в ООН."Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, самостоятельны и неизменно соответствуют законным интересам палестинского народа. Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в ее ответных действиях, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной", - заявили в дипмиссии.По словам иранских дипломатов, сообщения о причастности Ирана к атаке на Израиль можно трактовать как попытки израильского правительства "оправдать провал и списать его на разведывательную мощь и оперативное планирование Ирана".*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Как эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенаторЧто решил Совбез ООН по ситуации в Израиле и секторе ГазаИзраиль объявил войну: что известно к этому часу

https://crimea.ria.ru/20231008/kongress-ssha-ukraina-mogla-vooruzhit-khamas-amerikanskim-oruzhiem--1131940782.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, новости, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша