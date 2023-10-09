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Обострение конфликта Израиля и Палестины: самое актуальное к этому часу - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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Обострение конфликта Израиля и Палестины: самое актуальное к этому часу
Обострение конфликта Израиля и Палестины: самое актуальное к этому часу - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Обострение конфликта Израиля и Палестины: самое актуальное к этому часу
Количество жертв конфликта Израиля и Палестины превысило 1100 человек. Армия Израиля нанесла массированные удары по сектору Газа. США направляют авианосец... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T10:13
2023-10-09T10:13
обострение ситуации в израиле
израиль
палестина
новости
в мире
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Количество жертв конфликта Израиля и Палестины превысило 1100 человек. Армия Израиля нанесла массированные удары по сектору Газа. США направляют авианосец "Джеральд Форд" в Восточное Средиземноморье и увеличивают военную помощь Тель-Авиву. Иран опроверг свою причастность к операции ХАМАСа. О главном к этому часу по ситуации на Ближнем Востоке – в подборке РИА Новости Крым.Израильские удары по сектору ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении массированных авиаударов по более чем 500 объектам ХАМАС и "Исламского джихада"* в секторе Газа. В частности, удары нанесены по семи командным центрам ХАМАС и командному центру "Исламского джихада"*, многоэтажным зданиям, в одном из которых находилась резиденция секретаря ХАМАС Рухи Маштаа.Также израильские военные нанесли удары по используемым боевиками тоннелям в районе Бейт-Хануна и "двум оперативным объектам", один из них находился внутри мечети.К настоящему времени ЦАХАЛ уничтожила 425 палестинских террористов в секторе Газа и еще сотни на израильской территории, добавил он.Общее количество жертв превысило 1100 человекКоличество погибших жителей Израиля в результате обострения конфликта превысило 700 человек, ранения получили почти 2,4 тысячи. Состояние 22 пострадавших оценивается как критическое, 345 человек в тяжелом состоянии, сообщает Times of Israel на минздрав страны.По данным палестинских властей, в результате ударов израильских военных в секторе Газа погибли более 430 человек, в том числе 91 ребенок, около 2300 получили ранения.Таким образом, общее количество жертв с начала обострения конфликта превысило 1100 человек.США усиливают военную помощь ИзраилюНа фоне обострения конфликта США направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", заявил глава Пентагона Ллойд Остин.Кроме того, сообщил министр обороны США, Вашингтон направляет на Ближний Восток дополнительную боевую авиацию, включая истребители F-35, F-15 и F-16. Также Пентагон намерен оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы.В Белом доме сообщили, что решение о дополнительной военной помощи Израилю принял президент Джо Байден.Иран заявил о поддержке Палестины, но опроверг причастность к операции ХАМАСПрезидент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что республика "поддерживает право палестинского народа на самооборону". По его словам, "сионистский режим сам несет ответственность за то, что ставит под угрозу народов в регионе". Также Раиси призвал власти мусульманских стран "искренне поддержать палестинский народ".При этом Тегеран официально опроверг обвинения в причастности к подготовке атаки ХАМАС на Израиль, сообщило агентство Amwaj.media со ссылкой на постоянное представительство Ирана в ООН."Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, самостоятельны и неизменно соответствуют законным интересам палестинского народа. Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в ее ответных действиях, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной", - заявили в дипмиссии.По словам иранских дипломатов, сообщения о причастности Ирана к атаке на Израиль можно трактовать как попытки израильского правительства "оправдать провал и списать его на разведывательную мощь и оперативное планирование Ирана".*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Как эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенаторЧто решил Совбез ООН по ситуации в Израиле и секторе ГазаИзраиль объявил войну: что известно к этому часу
https://crimea.ria.ru/20231008/kongress-ssha-ukraina-mogla-vooruzhit-khamas-amerikanskim-oruzhiem--1131940782.html
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обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, новости, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша
Обострение конфликта Израиля и Палестины: самое актуальное к этому часу

Что сейчас происходит в Израиле и Палестине: актуальная информация на утро 9 октября

10:13 09.10.2023
 
© AFP 2023 / HAKON MOSVOLD LARSENАмериканский авианосец USS Gerald R. Ford
Американский авианосец USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / HAKON MOSVOLD LARSEN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Количество жертв конфликта Израиля и Палестины превысило 1100 человек. Армия Израиля нанесла массированные удары по сектору Газа. США направляют авианосец "Джеральд Форд" в Восточное Средиземноморье и увеличивают военную помощь Тель-Авиву. Иран опроверг свою причастность к операции ХАМАСа.
О главном к этому часу по ситуации на Ближнем Востоке – в подборке РИА Новости Крым.

Израильские удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении массированных авиаударов по более чем 500 объектам ХАМАС и "Исламского джихада"* в секторе Газа. В частности, удары нанесены по семи командным центрам ХАМАС и командному центру "Исламского джихада"*, многоэтажным зданиям, в одном из которых находилась резиденция секретаря ХАМАС Рухи Маштаа.
Также израильские военные нанесли удары по используемым боевиками тоннелям в районе Бейт-Хануна и "двум оперативным объектам", один из них находился внутри мечети.
По данным The Times of Israel, на юге Израиля близ границы с сектором Газа по-прежнему остаются шесть очагов активных боевых действий. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, боевые действия продолжаются в Беери, Кфар-Азе, Нириме и Алумиме. Он также сообщил, что за прошедшую ночь около 70 террористов проникли в Беери. Большинство из них были уничтожены в бою с израильскими войсками ЦАХАЛ, часть все еще прячется в домах. Израильские военные рассчитывают до конца дня 9 октября установить полный контроль над районами, где идут боестолкновения.
К настоящему времени ЦАХАЛ уничтожила 425 палестинских террористов в секторе Газа и еще сотни на израильской территории, добавил он.

Общее количество жертв превысило 1100 человек

Количество погибших жителей Израиля в результате обострения конфликта превысило 700 человек, ранения получили почти 2,4 тысячи. Состояние 22 пострадавших оценивается как критическое, 345 человек в тяжелом состоянии, сообщает Times of Israel на минздрав страны.
По данным палестинских властей, в результате ударов израильских военных в секторе Газа погибли более 430 человек, в том числе 91 ребенок, около 2300 получили ранения.
Таким образом, общее количество жертв с начала обострения конфликта превысило 1100 человек.

США усиливают военную помощь Израилю

На фоне обострения конфликта США направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Помимо авианосца, в группу входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".
Кроме того, сообщил министр обороны США, Вашингтон направляет на Ближний Восток дополнительную боевую авиацию, включая истребители F-35, F-15 и F-16. Также Пентагон намерен оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы.
В Белом доме сообщили, что решение о дополнительной военной помощи Израилю принял президент Джо Байден.
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Иран заявил о поддержке Палестины, но опроверг причастность к операции ХАМАС

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что республика "поддерживает право палестинского народа на самооборону". По его словам, "сионистский режим сам несет ответственность за то, что ставит под угрозу народов в регионе". Также Раиси призвал власти мусульманских стран "искренне поддержать палестинский народ".
При этом Тегеран официально опроверг обвинения в причастности к подготовке атаки ХАМАС на Израиль, сообщило агентство Amwaj.media со ссылкой на постоянное представительство Ирана в ООН.
"Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, самостоятельны и неизменно соответствуют законным интересам палестинского народа. Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в ее ответных действиях, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной", - заявили в дипмиссии.
По словам иранских дипломатов, сообщения о причастности Ирана к атаке на Израиль можно трактовать как попытки израильского правительства "оправдать провал и списать его на разведывательную мощь и оперативное планирование Ирана".
*террористическая организация, запрещенная в РФ
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