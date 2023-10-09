https://crimea.ria.ru/20231009/kak-eskalatsiya-v-izraile-otrazitsya-na-podderzhke-ukrainy-zapadom--senator-1131941791.html

Как эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенатор

Как эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенатор - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Как эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенатор

Приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится из-за эскалации палестино-израильского конфликта, убежден сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T08:28

2023-10-09T08:28

2023-10-09T08:28

обострение ситуации в израиле

израиль

палестина

сша

украина

политика

в мире

мнения

алексей пушков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127948493_0:329:2896:1958_1920x0_80_0_0_8566cd1690af0406a8d17f02126f5a57.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится из-за эскалации палестино-израильского конфликта, убежден сенатор РФ Алексей Пушков.По словам Пушкова, "Ближний Восток загорелся не на шутку", и Вашингтон "должен благодарить Бога (или Си Цзиньпина), что в этих условиях на них не свалился еще и кризис вокруг Тайваня".Денег нет: в США заморозили финансирование военной помощи Украине"Слишком много обязательств взяли на себя по миру США. Типичный случай империи, сталкивающейся с многочисленными вызовами и все более перенапрягающей свои силы", - подытожил сенатор.Обострение палестино-израильского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более 3 тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.Армия Израиля сообщила о нанесении в ночь на понедельник ударов более чем по 500 объектам ХАМАС и "Исламского джихада"* в секторе Газа, передает РИА Новости. Уточняется, что израильские войска нанесли удары по семи командным центрам ХАМАС, зданию, которое использовалось высокопоставленным военным военно-морских сил ХАМАС, и командному центру "Исламского джихада"*. Кроме того, нанесены удары по многочисленным многоэтажным зданиям, добавили военные. По данным израильских СМИ, число жертв, пострадавших в ходе эскалации, на данный момент превышает 2,3 тыс. человек. По данным на вечер воскресенья, количество жертв нападения боевиков превысило 700 человек.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Конгресс США: Украина могла вооружить ХАМАС американским оружиемРасстрел группы туристов из Израиля: сколько погибшихНовые удары, сотни погибших и раненых: что происходит в Израиле

https://crimea.ria.ru/20231004/budut-li-ssha-i-evropa-slivat-ukrainu--mnenie-politologa-1131827739.html

https://crimea.ria.ru/20231009/chto-reshil-sovbez-oon-po-situatsii-v-izraile-i-sektore-gaza-1131941525.html

израиль

палестина

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, сша, украина, политика, в мире, мнения, алексей пушков