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Расстрел группы туристов из Израиля: сколько погибших - РИА Новости Крым, 08.10.2023
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Расстрел группы туристов из Израиля: сколько погибших
Расстрел группы туристов из Израиля: сколько погибших - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Расстрел группы туристов из Израиля: сколько погибших
Полицейский в Египте расстрелял группу израильских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Израиля. РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T15:17
2023-10-08T15:17
израиль
египет
в мире
обострение ситуации в израиле
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Полицейский в Египте расстрелял группу израильских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Израиля.По информации ведомства, еще один гость из государства на Ближнем Востоке получил ранения средней степени тяжести. МИД Израиля в Каире уточняет, что совместно с властями Египта работают над скорейшим возвращением своих граждан домой.Открывший стрельбу полицейский был задержан. Об этом сообщил источник телеканала Sada el-Balad в органах безопасности, на который также ссылается РИА Новости.Израиль подвергся ракетной атаке 7 октября. В субботу армия страны сообщила о запуске почти трех тысяч снарядов боевиками военного крыла движения ХАМАС. Десятки террористов приникли в приграничные районы на юге Израиля. Военные страны начали операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Читайте также на РИА Новости Крым:Эскалация в Израиле: свыше 1800 пострадавшихВ МИД России призвали Палестину и Израиль немедленно прекратить огоньНовые удары, сотни погибших и раненых: что происходит в Израиле
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РИА Новости Крым
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израиль, египет, в мире, обострение ситуации в израиле, убийство
Расстрел группы туристов из Израиля: сколько погибших

Туристы из Израиля и местный гид погибли в результате обстрела в Египте

15:17 08.10.2023
 
© AP Photo Eman HelalПолиция Египта
Полиция Египта - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo Eman Helal
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Полицейский в Египте расстрелял группу израильских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Израиля.

"Сегодня утром во время туристического визита группы израильтян в Александрию (Египет) местный житель открыл по ним огонь, в результате чего были убиты двое граждан Израиля и местный египетский гид", – цитирует РИА Новости Министерство иностранных дел.

По информации ведомства, еще один гость из государства на Ближнем Востоке получил ранения средней степени тяжести. МИД Израиля в Каире уточняет, что совместно с властями Египта работают над скорейшим возвращением своих граждан домой.
Открывший стрельбу полицейский был задержан. Об этом сообщил источник телеканала Sada el-Balad в органах безопасности, на который также ссылается РИА Новости.
Израиль подвергся ракетной атаке 7 октября. В субботу армия страны сообщила о запуске почти трех тысяч снарядов боевиками военного крыла движения ХАМАС. Десятки террористов приникли в приграничные районы на юге Израиля. Военные страны начали операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
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ИзраильЕгипетВ миреОбострение ситуации в ИзраилеУбийство
 
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