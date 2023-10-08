https://crimea.ria.ru/20231008/rasstrel-gruppy-turistov-iz-izrailya-skolko-pogibshikh-1131936223.html

Расстрел группы туристов из Израиля: сколько погибших

Расстрел группы туристов из Израиля: сколько погибших - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Расстрел группы туристов из Израиля: сколько погибших

Полицейский в Египте расстрелял группу израильских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Израиля. РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T15:17

2023-10-08T15:17

2023-10-08T15:17

израиль

египет

в мире

обострение ситуации в израиле

убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Полицейский в Египте расстрелял группу израильских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Израиля.По информации ведомства, еще один гость из государства на Ближнем Востоке получил ранения средней степени тяжести. МИД Израиля в Каире уточняет, что совместно с властями Египта работают над скорейшим возвращением своих граждан домой.Открывший стрельбу полицейский был задержан. Об этом сообщил источник телеканала Sada el-Balad в органах безопасности, на который также ссылается РИА Новости.Израиль подвергся ракетной атаке 7 октября. В субботу армия страны сообщила о запуске почти трех тысяч снарядов боевиками военного крыла движения ХАМАС. Десятки террористов приникли в приграничные районы на юге Израиля. Военные страны начали операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Читайте также на РИА Новости Крым:Эскалация в Израиле: свыше 1800 пострадавшихВ МИД России призвали Палестину и Израиль немедленно прекратить огоньНовые удары, сотни погибших и раненых: что происходит в Израиле

израиль

египет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, египет, в мире, обострение ситуации в израиле, убийство