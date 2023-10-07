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В МИД России призвали Палестину и Израиль немедленно прекратить огонь

В МИД России призвали Палестину и Израиль немедленно прекратить огонь - РИА Новости Крым, 07.10.2023

В МИД России призвали Палестину и Израиль немедленно прекратить огонь

МИД России призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить боевые столкновения и при содействии международного сообщества начать переговорный процесс. Об этом РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T15:17

2023-10-07T15:17

2023-10-07T15:17

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

израиль

обострение ситуации в израиле

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. МИД России призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить боевые столкновения и при содействии международного сообщества начать переговорный процесс. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова."В Москве выражают самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Призываем стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке", - говорится в официальном комментарии.При этом указывается, что для разрешения обострения ситуации Запад должен прекратить блокировать работу международных посредников в этом вопросе.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этот конфликт не имеет силового решения."Подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе", - подчеркивается в сообщении.Утром в субботу радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. Сообщалось также о вторжении боевиков в приграничные районы — по оценкам полиции, они есть как минимум в 14 локациях по всей стране.Позже местные СМИ сообщили о том, что жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали более 20 человек. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль в состоянии войны: 20 человек погибли и более 300 раненыРежим готовности к войне: что происходит в Израиле

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, израиль, обострение ситуации в израиле, палестина, происшествия, в мире, оон, совет безопасности оон, безопасность, новости