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В МИД России призвали Палестину и Израиль немедленно прекратить огонь
В МИД России призвали Палестину и Израиль немедленно прекратить огонь - РИА Новости Крым, 07.10.2023
В МИД России призвали Палестину и Израиль немедленно прекратить огонь
МИД России призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить боевые столкновения и при содействии международного сообщества начать переговорный процесс. Об этом РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T15:17
2023-10-07T15:17
2023-10-07T15:17
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
израиль
обострение ситуации в израиле
палестина
происшествия
в мире
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. МИД России призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить боевые столкновения и при содействии международного сообщества начать переговорный процесс. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова."В Москве выражают самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Призываем стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке", - говорится в официальном комментарии.При этом указывается, что для разрешения обострения ситуации Запад должен прекратить блокировать работу международных посредников в этом вопросе.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этот конфликт не имеет силового решения."Подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе", - подчеркивается в сообщении.Утром в субботу радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. Сообщалось также о вторжении боевиков в приграничные районы — по оценкам полиции, они есть как минимум в 14 локациях по всей стране.Позже местные СМИ сообщили о том, что жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали более 20 человек. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль в состоянии войны: 20 человек погибли и более 300 раненыРежим готовности к войне: что происходит в Израиле
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, израиль, обострение ситуации в израиле, палестина, происшествия, в мире, оон, совет безопасности оон, безопасность, новости
В МИД России призвали Палестину и Израиль немедленно прекратить огонь
МИД России призвал стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить огонь
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. МИД России призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить боевые столкновения и при содействии международного сообщества начать переговорный процесс. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова.
"В Москве выражают самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Призываем стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке", - говорится в официальном комментарии.
При этом указывается, что для разрешения обострения ситуации Запад должен прекратить блокировать работу международных посредников в этом вопросе.
"Нынешнюю масштабную эскалацию обстановки расцениваем как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - отмечается в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этот конфликт не имеет силового решения.
"Подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе", - подчеркивается в сообщении.
Утром в субботу радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет
по территории Израиля. Сообщалось также о вторжении боевиков в приграничные районы — по оценкам полиции, они есть как минимум в 14 локациях по всей стране.
Позже местные СМИ сообщили о том, что жертвами эскалации
палестино-израильского конфликта стали более 20 человек.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
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