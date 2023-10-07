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Израиль в состоянии войны: 20 человек погибли и более 300 ранены - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Израиль в состоянии войны: 20 человек погибли и более 300 ранены
Израиль в состоянии войны: 20 человек погибли и более 300 ранены - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Израиль в состоянии войны: 20 человек погибли и более 300 ранены
Число погибших в Израиле на фоне эскалации конфликта возросло до 20 человек, пострадали более 300. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T12:48
2023-10-07T13:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в Израиле на фоне эскалации конфликта возросло до 20 человек, пострадали более 300. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Об этом сообщает РИА Новости.Утром в субботу радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. Сообщалось также о вторжении боевиков в приграничные районы — по оценкам полиции, они есть как минимум в 14 локациях по всей стране.Он созвал руководителей силовых ведомств и поручил зачистить населенные пункты от проникших из сектора Газа боевиков. Кроме того, премьер приказал провести широкую мобилизацию резервов."Противник заплатит цену, которую он никогда не знал", — подчеркнул премьер.Тем временем СМИ сообщают о кратном росте количества погибших и пострадавших. Газета Haaretz со ссылкой на экстренные службы заявила, что жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали уже 20 человек. Ранее было известно о шести погибших и более чем 300 раненых."По меньшей мере 20 израильтян погибли", - говорится в сообщении издания.Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
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израиль, в мире, политика, новости, общество
Израиль в состоянии войны: 20 человек погибли и более 300 ранены

Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны

12:48 07.10.2023 (обновлено: 13:11 07.10.2023)
 
© MAHMUD HAMS /AFPСитуация в Израиле. 7 октября 2023
Ситуация в Израиле. 7 октября 2023
© MAHMUD HAMS /AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в Израиле на фоне эскалации конфликта возросло до 20 человек, пострадали более 300. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Об этом сообщает РИА Новости.
Утром в субботу радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. Сообщалось также о вторжении боевиков в приграничные районы — по оценкам полиции, они есть как минимум в 14 локациях по всей стране.
"Мы находимся в состоянии войны. Это не операция <...>, а война", — сказал Нетаньяху.
Он созвал руководителей силовых ведомств и поручил зачистить населенные пункты от проникших из сектора Газа боевиков. Кроме того, премьер приказал провести широкую мобилизацию резервов.
"Противник заплатит цену, которую он никогда не знал", — подчеркнул премьер.
Тем временем СМИ сообщают о кратном росте количества погибших и пострадавших. Газета Haaretz со ссылкой на экстренные службы заявила, что жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали уже 20 человек. Ранее было известно о шести погибших и более чем 300 раненых.
"По меньшей мере 20 израильтян погибли", - говорится в сообщении издания.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
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