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Режим готовности к войне: что происходит в Израиле
Режим готовности к войне: что происходит в Израиле - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Режим готовности к войне: что происходит в Израиле
В субботу радикалы нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, на территорию страны вошли вооруженные группы радикалов. В связи с этим армия РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T09:56
2023-10-07T09:56
2023-10-07T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В субботу радикалы нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, на территорию страны вошли вооруженные группы радикалов. В связи с этим армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант - массовый сбор резервистов.Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.Отмечается, что с самого утра сирены звучат в южной и центральной частях страны, в том числе и в столице - Тель-Авиве, в городе была слышна работа ПВО. СМИ сообщают как минимум о двух раненых, есть погибшая - пожилая женщина погибла в результате падения ракеты. По словам очевидцев, в некоторых населенных пунктах идут уличные бои с вооруженными группами боевиков, слышна стрельба. По данным СМИ, предположительно, они вернулись в анклав на военных джипах, предположительно, захваченных у израильских военных, сообщают израильские СМИ, публикуя подтверждающие кадры.Гражданскому населению южных и центральных районах предписали находиться рядом с убежищами, а в районе, прилегающем к сектору Газа, — внутри убежищ.Премьер Биньямин Нетаньяху направляется в штаб Минобороны на совещание с командованием силового блока.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, израиль, в мире, новости, общество, безопасность
Режим готовности к войне: что происходит в Израиле
Армия обороны Израиля объявила о готовности к войне после захода вооруженных радикалов
09:56 07.10.2023 (обновлено: 10:04 07.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В субботу радикалы нанесли массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, на территорию страны вошли вооруженные группы радикалов. В связи с этим армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант - массовый сбор резервистов.Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.
Отмечается, что с самого утра сирены звучат в южной и центральной частях страны, в том числе и в столице - Тель-Авиве, в городе была слышна работа ПВО. СМИ сообщают как минимум о двух раненых, есть погибшая - пожилая женщина погибла в результате падения ракеты.
По словам очевидцев, в некоторых населенных пунктах идут уличные бои с вооруженными группами боевиков, слышна стрельба. По данным СМИ, предположительно, они вернулись в анклав на военных джипах, предположительно, захваченных у израильских военных, сообщают израильские СМИ, публикуя подтверждающие кадры.
Гражданскому населению южных и центральных районах предписали находиться рядом с убежищами, а в районе, прилегающем к сектору Газа, — внутри убежищ.
Премьер Биньямин Нетаньяху направляется в штаб Минобороны на совещание с командованием силового блока.