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В КНДР назвали честью военную помощь России в Курской области - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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В КНДР назвали честью военную помощь России в Курской области
В КНДР назвали честью военную помощь России в Курской области - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В КНДР назвали честью военную помощь России в Курской области
КНДР официально подтвердила отправку своих военных в Россию для участия в операции по освобождению Курской области в соответствии с договором о стратегическом... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T06:25
2025-04-28T06:29
кндр (северная корея)
курская область
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ким чен ын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. КНДР официально подтвердила отправку своих военных в Россию для участия в операции по освобождению Курской области в соответствии с договором о стратегическом партнерстве с РФ. Об этом заявили в Центральной военной комиссии страны (ЦВК), пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Нодон Синмун"."Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону", — говорится в сообщении.Отмечается, что лидер КНДР назвал это святой миссией по укреплению дружбы и единства между двумя странами.В правительстве КНДР, как отмечается, назвали великой честью быть в союзнических отношениях с Россией и выразили удовлетворение тем, что участие подразделений Корейской народной армии "укрепило боевое содружество между двумя странами и внесло вклад в успешное проведение специальной военной операции России".В заявлении отмечается, что КНДР гордится наличием у страны таких военнослужащих."Боевые подразделения наших вооруженных сил, направленные по приказу главы государства для участия в операции по освобождению Курской области, проявили высокий боевой дух и выдающиеся военные качества, продемонстрировали массовый героизм, беспримерную храбрость и самоотверженность, уничтожили украинские неонацистские силы и внесли значительный вклад в освобождение территории Российской Федерации", - пишет комиссия.Как заявили в Центральном комитете Трудовой партии Кореи (ТПК), КНДР и впредь будет "неизменно и полностью поддерживать священное дело армии и народа России, всегда будет оставаться преданной любым действиям, основанным на духе межгосударственного договора КНДР и РФ".Докладывая президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области, Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов отметил мужество и героизм военных Корейской народной армии, которые участвовали в разгроме ВСУ в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Россией и КНДР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерствеПутин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской областиКурская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ
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РИА Новости Крым
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кндр (северная корея), курская область, россия, новости сво, новости, ким чен ын
В КНДР назвали честью военную помощь России в Курской области

В КНДР назвали великой честью военную помощь России в освобождении Курской области

06:25 28.04.2025 (обновлено: 06:29 28.04.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. КНДР официально подтвердила отправку своих военных в Россию для участия в операции по освобождению Курской области в соответствии с договором о стратегическом партнерстве с РФ. Об этом заявили в Центральной военной комиссии страны (ЦВК), пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Нодон Синмун".
"Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону", — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидер КНДР назвал это святой миссией по укреплению дружбы и единства между двумя странами.
"Военные действия наших войск на территории Российской Федерации полностью соответствуют Уставу ООН, международному праву и положениям Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией и являются образцовым примером его верного исполнения", — подчеркнули в ЦВК.
В правительстве КНДР, как отмечается, назвали великой честью быть в союзнических отношениях с Россией и выразили удовлетворение тем, что участие подразделений Корейской народной армии "укрепило боевое содружество между двумя странами и внесло вклад в успешное проведение специальной военной операции России".
В заявлении отмечается, что КНДР гордится наличием у страны таких военнослужащих.
"Боевые подразделения наших вооруженных сил, направленные по приказу главы государства для участия в операции по освобождению Курской области, проявили высокий боевой дух и выдающиеся военные качества, продемонстрировали массовый героизм, беспримерную храбрость и самоотверженность, уничтожили украинские неонацистские силы и внесли значительный вклад в освобождение территории Российской Федерации", - пишет комиссия.
Как заявили в Центральном комитете Трудовой партии Кореи (ТПК), КНДР и впредь будет "неизменно и полностью поддерживать священное дело армии и народа России, всегда будет оставаться преданной любым действиям, основанным на духе межгосударственного договора КНДР и РФ".
Докладывая президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области, Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов отметил мужество и героизм военных Корейской народной армии, которые участвовали в разгроме ВСУ в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Россией и КНДР.
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