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В КНДР назвали честью военную помощь России в Курской области

В КНДР назвали честью военную помощь России в Курской области - РИА Новости Крым, 28.04.2025

В КНДР назвали честью военную помощь России в Курской области

КНДР официально подтвердила отправку своих военных в Россию для участия в операции по освобождению Курской области в соответствии с договором о стратегическом... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T06:25

2025-04-28T06:25

2025-04-28T06:29

кндр (северная корея)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. КНДР официально подтвердила отправку своих военных в Россию для участия в операции по освобождению Курской области в соответствии с договором о стратегическом партнерстве с РФ. Об этом заявили в Центральной военной комиссии страны (ЦВК), пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Нодон Синмун"."Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону", — говорится в сообщении.Отмечается, что лидер КНДР назвал это святой миссией по укреплению дружбы и единства между двумя странами.В правительстве КНДР, как отмечается, назвали великой честью быть в союзнических отношениях с Россией и выразили удовлетворение тем, что участие подразделений Корейской народной армии "укрепило боевое содружество между двумя странами и внесло вклад в успешное проведение специальной военной операции России".В заявлении отмечается, что КНДР гордится наличием у страны таких военнослужащих."Боевые подразделения наших вооруженных сил, направленные по приказу главы государства для участия в операции по освобождению Курской области, проявили высокий боевой дух и выдающиеся военные качества, продемонстрировали массовый героизм, беспримерную храбрость и самоотверженность, уничтожили украинские неонацистские силы и внесли значительный вклад в освобождение территории Российской Федерации", - пишет комиссия.Как заявили в Центральном комитете Трудовой партии Кореи (ТПК), КНДР и впредь будет "неизменно и полностью поддерживать священное дело армии и народа России, всегда будет оставаться преданной любым действиям, основанным на духе межгосударственного договора КНДР и РФ".Докладывая президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области, Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов отметил мужество и героизм военных Корейской народной армии, которые участвовали в разгроме ВСУ в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Россией и КНДР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерствеПутин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской областиКурская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ

кндр (северная корея)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), курская область, россия, новости сво, новости, ким чен ын