https://crimea.ria.ru/20250428/zelenskiy-gotov-otkazatsya-ot-kryma---tramp-1146028656.html

Зеленский готов отказаться от Крыма - Трамп

Зеленский готов отказаться от Крыма - Трамп - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Зеленский готов отказаться от Крыма - Трамп

Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, пишет РИА... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T07:00

2025-04-28T07:00

2025-04-28T07:03

дональд трамп

владимир зеленский

крым

переговоры

новости

политика

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1a/1145999791_0:268:609:611_1920x0_80_0_0_bf8e60bcbfef6a63933d5317ad84a50a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, пишет РИА Новости.В субботу во время траурных мероприятий по случаю похорон папы римского Франциска Владимир Зеленский побеседовал с президентом США Дональдом Трампом.Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. По словам американского лидера, Крым на этой встрече обсуждался только "вкратце".Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине, заявлял ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США о Крыме отверг его позицию, несмотря на то, что американский лидер ранее уже критиковал его за это.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнениеЗеленского могут вынудить отказаться от территорий - КличкоВ США Зеленского назвали "королевой драмы" после истерики из-за Крыма

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир зеленский, крым, переговоры, новости, политика, россия, в мире