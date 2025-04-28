Зеленский готов отказаться от Крыма - Трамп
Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым -Трамп
07:00 28.04.2025 (обновлено: 07:03 28.04.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время похорон папы римского в Ватикане
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, пишет РИА Новости.
"Думаю, что да", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. - Крым случился 12 лет назад. Это был президент (США Барак - ред.) Обама. Они сдали его без единого выстрела. Так что не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму".
В субботу во время траурных мероприятий по случаю похорон папы римского Франциска Владимир Зеленский побеседовал с президентом США Дональдом Трампом.
Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. По словам американского лидера, Крым на этой встрече обсуждался только "вкратце".
Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине, заявлял ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США о Крыме отверг его позицию, несмотря на то, что американский лидер ранее уже критиковал его за это.
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