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Автобус с людьми перевернулся во Владимирской области - 35 пострадавших - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Автобус с людьми перевернулся во Владимирской области - 35 пострадавших
Автобус с людьми перевернулся во Владимирской области - 35 пострадавших - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Автобус с людьми перевернулся во Владимирской области - 35 пострадавших
Экскурсионный автобус перевернулся во Владимирской области, за медпомощью обратились около 35 человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T06:44
2025-04-28T06:44
дтп
владимирская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Экскурсионный автобус перевернулся во Владимирской области, за медпомощью обратились около 35 человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.Авария произошла около 2.40 в Александровском районе.Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. По информации надзорного ведомства, в автобусе находились 55 пассажиров. Он следовал из Псковской области в Кострому."Пассажирам оказана необходимая медицинская помощь. При необходимости по результатам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования", - обметили в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дтп, владимирская область, происшествия, новости, автобус, россия
Автобус с людьми перевернулся во Владимирской области - 35 пострадавших

Во Владимирской области перевернулся экскурсионный автобус - 35 пострадавших

06:44 28.04.2025
 
© УМВД России по Владимирской областиАвтобус с людьми перевернулся во Владимирской области
Автобус с людьми перевернулся во Владимирской области
© УМВД России по Владимирской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Экскурсионный автобус перевернулся во Владимирской области, за медпомощью обратились около 35 человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Авария произошла около 2.40 в Александровском районе.
"По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По состоянию на 4.30 за медицинской помощью обратились около 35 человек", - говорится в сообщении.
Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. По информации надзорного ведомства, в автобусе находились 55 пассажиров. Он следовал из Псковской области в Кострому.
"Пассажирам оказана необходимая медицинская помощь. При необходимости по результатам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования", - обметили в прокуратуре.
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