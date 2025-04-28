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Автобус с людьми перевернулся во Владимирской области - 35 пострадавших

Автобус с людьми перевернулся во Владимирской области - 35 пострадавших - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Автобус с людьми перевернулся во Владимирской области - 35 пострадавших

Экскурсионный автобус перевернулся во Владимирской области, за медпомощью обратились около 35 человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T06:44

2025-04-28T06:44

2025-04-28T06:44

дтп

владимирская область

происшествия

новости

автобус

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Экскурсионный автобус перевернулся во Владимирской области, за медпомощью обратились около 35 человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.Авария произошла около 2.40 в Александровском районе.Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. По информации надзорного ведомства, в автобусе находились 55 пассажиров. Он следовал из Псковской области в Кострому."Пассажирам оказана необходимая медицинская помощь. При необходимости по результатам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования", - обметили в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

владимирская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, владимирская область, происшествия, новости, автобус, россия