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Аэропорт Пулково временно закрыт

Аэропорт Пулково временно закрыт - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Аэропорт Пулково временно закрыт

Временные ограничения введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Росавиации в понедельник утром. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T07:54

2025-04-28T07:54

2025-04-28T07:54

санкт-петербург

росавиация

аэропорт "пулково"

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Временные ограничения введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Росавиации в понедельник утром.В Росавиации подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, росавиация, аэропорт "пулково", безопасность, новости