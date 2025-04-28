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Аэропорт Пулково временно закрыт - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Аэропорт Пулково временно закрыт
Аэропорт Пулково временно закрыт - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Аэропорт Пулково временно закрыт
Временные ограничения введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Росавиации в понедельник утром. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T07:54
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санкт-петербург
росавиация
аэропорт "пулково"
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Временные ограничения введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Росавиации в понедельник утром.В Росавиации подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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санкт-петербург, росавиация, аэропорт "пулково", безопасность, новости
Аэропорт Пулково временно закрыт

Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты

07:54 28.04.2025
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Временные ограничения введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Росавиации в понедельник утром.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург – с 07:25 мск", - говорится в сообщении.
В Росавиации подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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Санкт-ПетербургРосавиацияАэропорт "Пулково"БезопасностьНовости
 
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