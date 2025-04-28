https://crimea.ria.ru/20250428/aeroport-pulkovo-vremenno-zakryt-1146029217.html
Аэропорт Пулково временно закрыт
Аэропорт Пулково временно закрыт - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Аэропорт Пулково временно закрыт
Временные ограничения введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Росавиации в понедельник утром. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T07:54
2025-04-28T07:54
2025-04-28T07:54
санкт-петербург
росавиация
аэропорт "пулково"
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111672/06/1116720631_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_079f9764c9f1e363268569f2dfbe09fa.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Временные ограничения введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Росавиации в понедельник утром.В Росавиации подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
санкт-петербург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111672/06/1116720631_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a520e2e3ed178c8f29ceb654643a4fc4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, росавиация, аэропорт "пулково", безопасность, новости
Аэропорт Пулково временно закрыт
Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты