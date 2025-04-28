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Избавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется Крыму
Избавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется Крыму - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Избавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется Крыму
Три экотехнопарка покроют всю потребность по сортировке и переработке отходов в Крыму, в том числе в курортный сезон. Об это в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T07:34
2025-04-28T07:34
2025-04-28T07:34
радио "спутник в крыму"
анатолий петров
крым
новости крыма
экология
строительство экотехнопарков в крыму
переработка мусора
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Директор "ЖКХ-Контроль", председатель Общественного совета при МинЖКХ Крыма Анатолий Петров
Директор "ЖКХ-Контроль", председатель Общественного совета при МинЖКХ Крыма Анатолий Петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Три экотехнопарка покроют всю потребность по сортировке и переработке отходов в Крыму, в том числе в курортный сезон. Об это в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор АНО "ЖКХ-Контроль", председатель Общественного совета при МинЖКХ Крыма Анатолий Петров.По словам Петрова, Крыму очень повезло, что у него появится даже не один, а три экотехнопарка.Помимо того, что появления экотехнопарков избавит республику от масштабных свалок и существенно улучшит экологию, это еще и станет большим подспорьем для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), считает Петров."Региональные операторы с 2019-го, с начала мусорной реформы, уже достаточно отрегулировали свою работу, оптимизировали все, что можно. И Крым находится по сравнению с другими регионами в достаточно хороших условиях. Но еще есть над чем работать", – уточнил эксперт.Петров отметил, что тариф на вывоз мусора включает сбор, вывоз, переработку и утилизацию, и после появления экотехнопарков он будет пересмотрен. "То есть это будет новый расчет", – сказал специалист.На данный момент, по словам Петрова, в Крыму осталось четыре свалки и в этом году закроется еще три."И у нас будет только один полигон законный, нормативный – в Тургенево, который будет правильно складировать, и на который все эти отсортированные отходы будут поступать, не подлежащие какой-то переработке", – подытожил эксперт.Ранее в Минстрое Крыма сообщили, что экотехнопарк мощностью 200 тысяч тонн/год в Сакском районе построен на 90%.В прошлом году председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил, что в 2025-м году в Крыму откроют два экотехнопарка, и еще один заработает в 2026 году. Гоцанюк также отметил, что с 1 января 2025 года, после закрытия Джанкойского полигона, работать будут четыре, и весь мусор из Джанкоя и Джанкойского района, а также Армянска и Красноперекопска, станут вывозить на Тургеневский полигон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько потратят на строительство дорог к экотехнопаркам в КрымуКрыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходовЕще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации
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анатолий петров, крым, новости крыма, экология, строительство экотехнопарков в крыму, переработка мусора
Избавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется Крыму
В Крыму три экотехнопарка ликвидируют проблему свалок – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым.
Три экотехнопарка покроют всю потребность по сортировке и переработке отходов в Крыму, в том числе в курортный сезон. Об это в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил директор АНО "ЖКХ-Контроль", председатель Общественного совета при МинЖКХ Крыма Анатолий Петров.
По словам Петрова, Крыму очень повезло, что у него появится даже не один, а три экотехнопарка.
"Не всем субъектам такую "поблажку" дали. А в Крыму будет три экотехнопарка, и они покроют всю потребность по сортировке и переработке наших отходов", – сказал эксперт.
Помимо того, что появления экотехнопарков избавит республику от масштабных свалок и существенно улучшит экологию, это еще и станет большим подспорьем для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), считает Петров.
"Региональные операторы с 2019-го, с начала мусорной реформы, уже достаточно отрегулировали свою работу, оптимизировали все, что можно. И Крым находится по сравнению с другими регионами в достаточно хороших условиях. Но еще есть над чем работать", – уточнил эксперт.
Петров отметил, что тариф на вывоз мусора включает сбор, вывоз, переработку и утилизацию, и после появления экотехнопарков он будет пересмотрен. "То есть это будет новый расчет", – сказал специалист.
На данный момент, по словам Петрова, в Крыму осталось четыре свалки и в этом году закроется еще три.
"И у нас будет только один полигон законный, нормативный – в Тургенево, который будет правильно складировать, и на который все эти отсортированные отходы будут поступать, не подлежащие какой-то переработке", – подытожил эксперт.
Ранее в Минстрое Крыма сообщили
, что экотехнопарк мощностью 200 тысяч тонн/год в Сакском районе построен на 90%.
В прошлом году председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил
, что в 2025-м году в Крыму откроют два экотехнопарка, и еще один заработает в 2026 году. Гоцанюк также отметил, что с 1 января 2025 года, после закрытия Джанкойского полигона, работать будут четыре, и весь мусор из Джанкоя и Джанкойского района, а также Армянска и Красноперекопска, станут вывозить на Тургеневский полигон.
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