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В Словакии хотят провести референдум по вопросу снятия санкций с России

В Словакии хотят провести референдум по вопросу снятия санкций с России - РИА Новости Крым, 28.04.2025

В Словакии хотят провести референдум по вопросу снятия санкций с России

В адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо в ближайшее время направят петицию по вопросу проведения референдума об отмене санкций против России. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T07:49

2025-04-28T07:49

2025-04-28T07:49

словакия

санкции

санкции против россии

роберт фицо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо в ближайшее время направят петицию по вопросу проведения референдума об отмене санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера словацкой политической партии DOMOV Павола Слоту.По его словам, для того, чтобы премьер-министр рассмотрел петицию по объявлению референдума, в ее поддержку нужно собрать 350 тысяч подписей. Слота отметил, что в поддержку данной петиции собрано уже 400 тысяч подписей.На референдум хотят вынести вопрос: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Слота призывал стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию европейских рестрикций против Москвы.В марте похожую инициативу предложили активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата". Они передали президенту страны петицию, которую подписали более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Тем не менее она не соответствовала требованиям об объявлении референдума, поскольку не содержала вопроса для него. Документ перенаправили в правительство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

словакия, санкции, санкции против россии, роберт фицо, европа, россия, новости