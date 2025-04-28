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В Словакии хотят провести референдум по вопросу снятия санкций с России - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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В Словакии хотят провести референдум по вопросу снятия санкций с России
В Словакии хотят провести референдум по вопросу снятия санкций с России - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В Словакии хотят провести референдум по вопросу снятия санкций с России
В адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо в ближайшее время направят петицию по вопросу проведения референдума об отмене санкций против России. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T07:49
2025-04-28T07:49
словакия
санкции
санкции против россии
роберт фицо
европа
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо в ближайшее время направят петицию по вопросу проведения референдума об отмене санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера словацкой политической партии DOMOV Павола Слоту.По его словам, для того, чтобы премьер-министр рассмотрел петицию по объявлению референдума, в ее поддержку нужно собрать 350 тысяч подписей. Слота отметил, что в поддержку данной петиции собрано уже 400 тысяч подписей.На референдум хотят вынести вопрос: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Слота призывал стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию европейских рестрикций против Москвы.В марте похожую инициативу предложили активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата". Они передали президенту страны петицию, которую подписали более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Тем не менее она не соответствовала требованиям об объявлении референдума, поскольку не содержала вопроса для него. Документ перенаправили в правительство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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словакия, санкции, санкции против россии, роберт фицо, европа, россия, новости
В Словакии хотят провести референдум по вопросу снятия санкций с России

Премьеру Словакии Фицо подадут петицию о проведении референдума по снятию санкций с РФ

07:49 28.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Словакии и ЕС
Флаги Словакии и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо в ближайшее время направят петицию по вопросу проведения референдума об отмене санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера словацкой политической партии DOMOV Павола Слоту.
По его словам, для того, чтобы премьер-министр рассмотрел петицию по объявлению референдума, в ее поддержку нужно собрать 350 тысяч подписей. Слота отметил, что в поддержку данной петиции собрано уже 400 тысяч подписей.
"Ревизионный официальный орган может подлинность нескольких процентов подписей поставить под сомнение и не признать их, поэтому мы хотим, чтобы был достаточный резерв. Поскольку в последние недели сбор подписей существенно ускорился, мы полагаем, что листы петиции отнесем в канцелярию президента в ближайшие недели, конкретный срок, однако, пока не установлен", — сказал политик.
На референдум хотят вынести вопрос: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Слота призывал стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию европейских рестрикций против Москвы.
В марте похожую инициативу предложили активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата". Они передали президенту страны петицию, которую подписали более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Тем не менее она не соответствовала требованиям об объявлении референдума, поскольку не содержала вопроса для него. Документ перенаправили в правительство.
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СловакияСанкцииСанкции против РоссииРоберт ФицоЕвропаРоссияНовости
 
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