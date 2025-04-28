Рейтинг@Mail.ru
115 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250428/115-bespilotnikov-atakovali-krym-i-drugie-regiony-rossii-1146028885.html
115 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России
115 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 28.04.2025
115 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России
Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 115 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T07:16
2025-04-28T08:20
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142112230_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c80f605b43fd319841ae817a850409d3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 115 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, 102 дрона уничтожены над территорией Брянской области, девять – над Крымом, два – над Курской областью и один – над территорией Белгородской области. Кроме того, один вражеский беспилотник сбит над акваторией Черного моря.Как сообщалось, в Брянске в результате ночной атаки беспилотников ВСУ один человек погиб и один ранен, повреждены гражданские объекты и инфраструктура.Накануне Минобороны РФ сообщило, что в воскресенье над Крымом в период с 20:50 до 22:00 были уничтожены шесть дронов ВСУ. В тот же день утром средства ПВО сбили над полуостровом три вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250425/udary-vsu-i-peregovory-po-ukraine--o-chem-govoryat-usilennye-ataki-na-krym-1145960469.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142112230_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a613529aa5bdc4d007671299dac639c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым
115 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России

115 украинских беспилотников атаковали Крым и еще три региона России

07:16 28.04.2025 (обновлено: 08:20 28.04.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 115 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"За период с 20.50 мск 27 апреля по 04.35 мск 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, 102 дрона уничтожены над территорией Брянской области, девять – над Крымом, два – над Курской областью и один – над территорией Белгородской области.
Кроме того, один вражеский беспилотник сбит над акваторией Черного моря.
Как сообщалось, в Брянске в результате ночной атаки беспилотников ВСУ один человек погиб и один ранен, повреждены гражданские объекты и инфраструктура.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что в воскресенье над Крымом в период с 20:50 до 22:00 были уничтожены шесть дронов ВСУ. В тот же день утром средства ПВО сбили над полуостровом три вражеских дрона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевики ВСУ запускают беспилотники
25 апреля, 15:10Радио "Спутник в Крыму"
Удары ВСУ и переговоры по Украине – о чем говорят усиленные атаки на Крым
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:50"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для детских лагерей
08:31Явные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской Германии
08:18В Крыму построили пять новых подстанций скорой помощи за 10 лет
08:01ДТП с автобусом во Владимирской области: 13 раненых госпитализированы
07:54Аэропорт Пулково временно закрыт
07:49В Словакии хотят провести референдум по вопросу снятия санкций с России
07:34Избавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется Крыму
07:16115 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России
07:00Зеленский готов отказаться от Крыма - Трамп
06:44Автобус с людьми перевернулся во Владимирской области - 35 пострадавших
06:25В КНДР назвали честью военную помощь России в Курской области
06:00При атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты
00:01Какую погоду принесет в Крым Скандинавский антициклон
00:00Какой сегодня праздник: 28 апреля
22:10Шесть украинских беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
21:31Принадлежность Крыма и раздумья США о переговорах по Украине: главное
21:14На отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристами
20:48В Крым из Москвы запустили сезонный поезд до Евпатории
20:15В Крыму готовы этим летом принять 190 тысяч детей на оздоровление и отдых
19:45Весна по классике: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
Лента новостейМолния