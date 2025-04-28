https://crimea.ria.ru/20250428/115-bespilotnikov-atakovali-krym-i-drugie-regiony-rossii-1146028885.html

115 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России

115 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 28.04.2025

115 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России

Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 115 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T07:16

2025-04-28T07:16

2025-04-28T08:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 115 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, 102 дрона уничтожены над территорией Брянской области, девять – над Крымом, два – над Курской областью и один – над территорией Белгородской области. Кроме того, один вражеский беспилотник сбит над акваторией Черного моря.Как сообщалось, в Брянске в результате ночной атаки беспилотников ВСУ один человек погиб и один ранен, повреждены гражданские объекты и инфраструктура.Накануне Минобороны РФ сообщило, что в воскресенье над Крымом в период с 20:50 до 22:00 были уничтожены шесть дронов ВСУ. В тот же день утром средства ПВО сбили над полуостровом три вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250425/udary-vsu-i-peregovory-po-ukraine--o-chem-govoryat-usilennye-ataki-na-krym-1145960469.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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