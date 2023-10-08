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Эскалация в Израиле: свыше 1800 пострадавших - РИА Новости Крым, 08.10.2023
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Эскалация в Израиле: свыше 1800 пострадавших
Эскалация в Израиле: свыше 1800 пострадавших - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Эскалация в Израиле: свыше 1800 пострадавших
Обострение палестино-израильского конфликта привело к росту числа пострадавших. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel. РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T08:39
2023-10-08T08:46
израиль
палестина
обострение ситуации в израиле
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Обострение палестино-израильского конфликта привело к росту числа пострадавших. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel.По данным газеты Jerusalem Post, число погибших в Израиле превысило 300 человек. Палистинский минздрав сообщает, что от израильских ударов по сектору Газа погибли 232 человека, пострадало порядка 1700.Под ракетный обстрел попала больница в городе Ашкелон на юге Израиля. За несколько часов до удара ее сотрудники перевезли пациентов в безопасное место. Об этом сообщает израильская армия.По сообщению газеты Times of Israel, которая ссылается на службу скорой помощи Израиля, при ракетном обстреле в Ашкелоне пострадали шесть человек. Серьезно ранена 50-летняя женщина, еще пять человек получили легкие ранения.Ракетной атаке Израиль подвергся утром 7 октября. Армия страны сообщила, что боевики военного крыла движения ХАМАС запустили по стране почти три тысячи снарядов. В приграничные районы на юге Израиля проникли десятки террористов. Израильские военные начали операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа, зачищая населенные пункты от боевиков. В стране объявили чрезвычайное положение.В воскресенье утром в Telegram-канале армии обороны Израиля появилось сообщение, что страна наносит удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.В частности, по сообщению пресс-службы, артиллерия наносит удары по району Ливана, из которого был осуществлен обстрел. Военные Израиля прогнозировали возможность атаки палестинских группировок с ливанской территории.Ранее в Израиле объявили военное положение. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим готовности к войне: что происходит в ИзраилеВ МИД России призвали Палестину и Израиль немедленно прекратить огоньНовые удары, сотни погибших и раненых: что происходит в Израиле
израиль
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4.7
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7 495 645-6601
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60
Корреспондент РИА Новости заснял момент уничтожения высоток в секторе Газа
Корреспондент РИА Новости заснял момент уничтожения высоток в секторе Газа.
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израиль, палестина, обострение ситуации в израиле, в мире, новости, видео
Эскалация в Израиле: свыше 1800 пострадавших
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Обострение палестино-израильского конфликта привело к росту числа пострадавших. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel.
2023-10-08T08:39
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Эскалация в Израиле: свыше 1800 пострадавших

Эскалация в Израиле: число пострадавших и госпитализированных выросло до 1864 человек

08:39 08.10.2023 (обновлено: 08:46 08.10.2023)
 
© РИА Новости . Тарек Алиян / Перейти в фотобанкОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Тарек Алиян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Обострение палестино-израильского конфликта привело к росту числа пострадавших. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel.

"Минздрав Израиля сообщил, что число пострадавших и госпитализированных из-за эскалации в Израиле возросло до 1864 человек", – цитирует РИА Новости местные СМИ.

По данным газеты Jerusalem Post, число погибших в Израиле превысило 300 человек. Палистинский минздрав сообщает, что от израильских ударов по сектору Газа погибли 232 человека, пострадало порядка 1700.
Под ракетный обстрел попала больница в городе Ашкелон на юге Израиля. За несколько часов до удара ее сотрудники перевезли пациентов в безопасное место. Об этом сообщает израильская армия.
По сообщению газеты Times of Israel, которая ссылается на службу скорой помощи Израиля, при ракетном обстреле в Ашкелоне пострадали шесть человек. Серьезно ранена 50-летняя женщина, еще пять человек получили легкие ранения.
Ракетной атаке Израиль подвергся утром 7 октября. Армия страны сообщила, что боевики военного крыла движения ХАМАС запустили по стране почти три тысячи снарядов. В приграничные районы на юге Израиля проникли десятки террористов. Израильские военные начали операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа, зачищая населенные пункты от боевиков. В стране объявили чрезвычайное положение.
В воскресенье утром в Telegram-канале армии обороны Израиля появилось сообщение, что страна наносит удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
В частности, по сообщению пресс-службы, артиллерия наносит удары по району Ливана, из которого был осуществлен обстрел. Военные Израиля прогнозировали возможность атаки палестинских группировок с ливанской территории.
Ранее в Израиле объявили военное положение. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
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ИзраильПалестинаОбострение ситуации в ИзраилеВ миреНовости
 
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