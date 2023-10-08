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Эскалация в Израиле: свыше 1800 пострадавших

Эскалация в Израиле: свыше 1800 пострадавших - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Эскалация в Израиле: свыше 1800 пострадавших

Обострение палестино-израильского конфликта привело к росту числа пострадавших. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel. РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T08:39

2023-10-08T08:39

2023-10-08T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Обострение палестино-израильского конфликта привело к росту числа пострадавших. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel.По данным газеты Jerusalem Post, число погибших в Израиле превысило 300 человек. Палистинский минздрав сообщает, что от израильских ударов по сектору Газа погибли 232 человека, пострадало порядка 1700.Под ракетный обстрел попала больница в городе Ашкелон на юге Израиля. За несколько часов до удара ее сотрудники перевезли пациентов в безопасное место. Об этом сообщает израильская армия.По сообщению газеты Times of Israel, которая ссылается на службу скорой помощи Израиля, при ракетном обстреле в Ашкелоне пострадали шесть человек. Серьезно ранена 50-летняя женщина, еще пять человек получили легкие ранения.Ракетной атаке Израиль подвергся утром 7 октября. Армия страны сообщила, что боевики военного крыла движения ХАМАС запустили по стране почти три тысячи снарядов. В приграничные районы на юге Израиля проникли десятки террористов. Израильские военные начали операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа, зачищая населенные пункты от боевиков. В стране объявили чрезвычайное положение.В воскресенье утром в Telegram-канале армии обороны Израиля появилось сообщение, что страна наносит удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.В частности, по сообщению пресс-службы, артиллерия наносит удары по району Ливана, из которого был осуществлен обстрел. Военные Израиля прогнозировали возможность атаки палестинских группировок с ливанской территории.Ранее в Израиле объявили военное положение. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим готовности к войне: что происходит в ИзраилеВ МИД России призвали Палестину и Израиль немедленно прекратить огоньНовые удары, сотни погибших и раненых: что происходит в Израиле

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Корреспондент РИА Новости заснял момент уничтожения высоток в секторе Газа Корреспондент РИА Новости заснял момент уничтожения высоток в секторе Газа. 2023-10-08T08:39 true PT0M17S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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израиль, палестина, обострение ситуации в израиле, в мире, новости, видео