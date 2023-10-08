https://crimea.ria.ru/20231008/kongress-ssha-ukraina-mogla-vooruzhit-khamas-amerikanskim-oruzhiem--1131940782.html

Конгресс США: Украина могла вооружить ХАМАС американским оружием

Конгресс США: Украина могла вооружить ХАМАС американским оружием - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Конгресс США: Украина могла вооружить ХАМАС американским оружием

Палестинское движение ХАМАС использует американское оружие для ударов по Израилю. Как оно могло попасть к боевикам, планируют выяснить в конгрессе США. Об этом... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T21:46

2023-10-08T21:46

2023-10-08T22:25

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биньямин нетаньяху

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Палестинское движение ХАМАС использует американское оружие для ударов по Израилю. Как оно могло попасть к боевикам, планируют выяснить в конгрессе США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вопреки давлению со стороны США отказывался от активной военной помощи Киеву.Сегодня, 8 октября, Америка заявила, что оперативно поможет Армии обороны Израиля поставками дополнительного "оборудования и ресурсов", включая боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шефа Пентагона Ллойда Остина.По последним данным, опубликованным газетой Haaretz со ссылкой на израильский Минздрав, число пострадавших в стране выросло до 2243.Удары Израиля по сектору Газа привели к гибели 413 человек, среди которых 78 детей. Всего пострадало более двух тысяч человек. Такие данные приводит РИА Новости с ссылкой на министерство здравоохранения анклава.Боевики военного крыла движения ХАМАС запустили по Израилю почти три тысячи снарядов в субботу, 7 октября. Израильская авиация в ответ нанесла удары по боевикам на границе с сектором Газа.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Были созваны руководители силовых ведомств, которым поручено зачистить населенные пункты от боевиков, проникших в страну из сектора Газа. Объявлена широкая мобилизация резервов.В воскресенье, 8 октября, Израиль официально объявил войну с Палестиной введением "пункта 40" Основного закона, которое одобрил Военно-политический кабинет страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим готовности к войне: что происходит в ИзраилеВ Израиле сделали заявление о поставках вооружения УкраинеПочему Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО – мнение

https://crimea.ria.ru/20231008/izrail-obyavil-voynu-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1131936890.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, конгресс сша, израиль, в мире, мнения, биньямин нетаньяху